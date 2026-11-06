Gobierno de México anuncia Festival Original 2026 con talleres, pasarelas y música en vivo: cuándo y dónde será

Un cartel ilustrado presenta una pasarela de prendas con bordados mexicanos, una sesión de música electrónica y talleres de bordado y cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de México anunció la realización de Original 2026, el encuentro de arte textil, decorativo y utilitario que se celebra cada noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. La edición de este año se desarrollará del 12 al 15 de noviembre con la participación de 580 maestras y maestros artesanos de todo el país.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México detalló que se exhibirán alrededor de 174 mil piezas de distintas ramas artesanales. El encuentro tendrá entrada gratuita y un horario de 10:30 a 20:30 horas.

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El programa incluye pasarelas, talleres y música de una amplia variedad que va desde tradicional hasta propuestas modernas con DJ, rap y pop con una de las participantes de México Canta y varios artistas populares de la escena alternativa.

El Gobierno de México presentó Original 2026, encuentro de arte textil, decorativo y utilitario que se realizará del 12 al 15 de noviembre en Los Pinos. (Mañanera del Pueblo/Youtube)

Cifras del encuentro y alcance en las economías locales

México ya tiene record Guinness por sus textiles (EFE)

Original 2026 reunirá a artesanas y artesanos de 31 entidades del país, integrantes de 127 colectivos provenientes de 244 municipios y 347 localidades, con representación de 36 lenguas y comunidades indígenas. El mercado funciona bajo un esquema de comercialización directa, sin intermediarios, que permite al público conocer los procesos de creación de cada pieza.

Original es el encuentro de arte textil, decorativo y utilitario que el Gobierno de México organiza cada noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. En su edición 2026, del 12 al 15 de noviembre, reunirá a 580 artesanos de 31 entidades, con pasarelas, talleres, música en vivo y un pabellón con creadores de nueve países, con entrada gratuita.

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Al cierre de 2026, el impacto del programa alcanzará a 12 mil 535 personas artesanas con las que se trabajó a lo largo del año. Se informó que estas cifras reflejan el alcance del encuentro y la contribución del trabajo artesanal a las economías locales.

Pasarelas diarias con transmisión por Canal 22

Las pasarelas de Original se realizarán del jueves 12 al domingo 15 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Helipuerto del Complejo Cultural Los Pinos, con transmisión por Canal 22. Mostrarán la diversidad del arte textil de México a través de prendas que reflejan distintas técnicas, materiales e identidades culturales, acompañadas por la música en vivo de Pepe Navarro y César Juárez.

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Mostrarán la diversidad del arte textil de México a través de prendas que reflejan distintas técnicas, materiales e identidades culturales, acompañadas por la música en vivo de Pepe Navarro y César Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada jornada contará con un solista invitado distinto:

Jueves 12 de noviembre, 19:00 h: Kunt Vargas

Viernes 13 de noviembre, 19:00 h: Tlalli Maribel

Sábado 14 de noviembre, 19:00 h: Ulises Martínez

Domingo 15 de noviembre, 19:00 h: José Navarro

Festival Música Original reúne 16 presentaciones gratuitas

El Festival Música Original ofrecerá 16 presentaciones, cuatro por día, en el Escenario Velaria del Complejo Cultural Los Pinos, con entrada gratuita. La programación convoca a artistas de ocho entidades del país que fusionan rap, rock, reggae, blues, pop y música electrónica con lenguas originarias.

El jueves 12 de noviembre la jornada estará dedicada al hip hop y al rap:

11:00 h: Mixe Represent, de Tamazulápam, Oaxaca, con versos en ayuujk (mixe) mezclados con jazz y funk

13:30 h: Juchirap, de Juchitán de Zaragoza, con rap en zapoteco y español

15:30 h: MI$HA, artista independiente de la Ciudad de México

16:30 h: Juan Sant, de la Sierra Norte de Puebla, con canciones en totonaco y español

El viernes 13 de noviembre el rock y el blues tendrán protagonismo:

11:30 h: Lumaltok, de Chiapas, con blues y rock en tsotsil

13:30 h: Noesis Ñuu Savi, de Huajuapan de León, Oaxaca

15:30 h: Sak Tzevul, de Zinacantán, pionera del rock en tsotsil

16:30 h: Hamac Caziim, referente del rock indígena

El sábado 14 de noviembre combinará ritmos tradicionales y contemporáneos:

11:30 h: Vibra Muchá, con reggae, ska y rocksteady

13:30 h: Miroslav Ü, de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, con propuesta electrónica

15:30 h: Alyosha Barreiro

16:30 h: Centavrvs, de la Ciudad de México, con lo que definen como “electrónica regional mexicana”

El domingo 15 de noviembre, cuatro propuestas encabezadas por mujeres cerrarán el festival:

11:30 h: Azalea Báalam, de Yucatán, creadora de los conceptos NAHUAPOP y MAYAPOP

13:30 h: Arancha, artista veracruzana que parte de la poesía jarocha

15:30 h: Alejandra Paniagua, cantautora y arpista de Xalapa

16:30 h: Belle “La Malixita”, con una propuesta que mezcla español y lengua maya con R&B, hip hop y pop

La programación convoca a artistas de ocho entidades del país que fusionan rap, rock, reggae, blues, pop y música electrónica con lenguas originarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Talleres y actividades para públicos de todas las edades

Original ofreció por primera vez actividades para infancias en 2023 y desde entonces el programa de atención a públicos se incrementó en 127% en dos años. La oferta se diversificó con nuevos formatos dirigidos a distintos grupos de edad.

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En 2025 se crearon los talleres para nanas y tatas, dirigidos a personas adultas mayores, y El Nido, pensado para bebés de cero a cinco años. También se incorporaron talleres colectivos, en los que se elaboran grandes piezas artesanales en conjunto.

Entre las novedades destaca el Pasaporte Original, un juego que busca transformar la visita al encuentro en una experiencia donde el público aprende sobre las culturas de los artesanos participantes. A esta oferta se suman los talleres Original Escuincles, dirigidos a la infancia.

En total, la programación contempla 84 actividades entre talleres, narraciones orales y experiencias, distribuidas en espacios como Talleres Abiertos, Escuincles, El Nido y Nanas y Tatas.

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Nuevos programas de profesionalización para artesanos

También se presenta Original Lab, un espacio de experimentación e investigación que impulsa el fortalecimiento del arte tradicional mediante el encuentro de artesanos con otros creadores. (Gobierno de México)

En las ediciones de 2025 y 2026, Original incrementó en 72% el número de horas de capacitación en territorio y en 100% el número de sesiones realizadas. Como parte de este trabajo, se creó una guía práctica de colaboraciones éticas que expone los puntos que los artesanos deben considerar en sus negociaciones comerciales.

Entre las novedades de este año se encuentra Original Profesionales, un programa que reunirá a promotores, divulgadores, gestores y comercializadores con artesanas y artesanos para construir esquemas de interacción más justos.

También se presenta Original Lab, un espacio de experimentación e investigación que impulsa el fortalecimiento del arte tradicional mediante el encuentro de artesanos con otros creadores. El resultado de estos laboratorios se mostrará en una exposición que abrirá el jueves 12 de noviembre en Cenkali, el Museo del Maíz en Los Pinos, y en la pasarela del 15 de noviembre.

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De estos laboratorios surgió Taller Original, un sello que comercializa piezas de innovación y colaboración mediante una etiqueta fija y personalizada en cada prenda. El esquema incluye un bono de ganancia por venta adicional al pago por el trabajo realizado. Este año se presentarán 41 modelos distintos, que se venderán de manera exclusiva en las tiendas Fonart.

Pabellón Internacional con creadores de nueve países

El pabellón mostrará textiles, bordados, joyería, cerámica y tejidos elaborados con fibras naturales de distintas regiones del mundo (Gobierno de México)

Original 2026 contará con un Pabellón Internacional en el que participarán 14 maestras y maestros artesanos de nueve países: Canadá, Chile, China, Colombia, Ghana, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú.

El pabellón mostrará textiles, bordados, joyería, cerámica y tejidos elaborados con fibras naturales de distintas regiones del mundo, en diálogo con las técnicas artesanales mexicanas presentes en el resto del encuentro.

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Datos generales para asistir a Original 2026

Fechas: del 12 al 15 de noviembre de 2026

Horario: 10:30 a 20:30 h

Sede: Complejo Cultural Los Pinos, avenida Parque Lira s/n, Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Costo: entrada gratuita

Participantes: 580 maestras y maestros artesanos de 31 entidades del país

Programación completa: disponible en original.cultura.gob.mx y en las redes sociales oficiales de ORIGINAL