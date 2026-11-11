Pepe Aguilar presume los once años que su padre estudió de ópera antes de iniciar su carrera ranchera: “No era un improvisado”

Durante el concierto “Sinfónico Hasta los Huesos”, Pepe contó qué fue lo que inspiró a su padre a convertirse en cantante. (FOTO: CORTESÍA FRENCH TOAST/CUARTOSCURO.COM)

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Pepe Aguilar contó frente a la audiencia que su padre, Antonio Aguilar, estudió 11 años solfeo y ópera antes de convertirse en uno de los referentes de la música ranchera en México. El cantante compartió la anécdota durante su espectáculo “Sinfónico Hasta los Huesos”, presentado el pasado 6 de noviembre en la Megavelaria de la Isla San Marcos, en Aguascalientes, dentro del Festival Cultural de Calaveras 2026.

“Primero fue cantante de ópera. Cantó once años, estudió once años solfeo y ópera. No era un improvisado. Y después empezó a cantar música ranchera”, declaró Pepe Aguilar ante el público. La revelación llegó en medio de un relato sobre el vínculo histórico de su familia con el estado de Aguascalientes.

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El origen de la vocación de Antonio Aguilar nació por un filme

Según el relato de Pepe Aguilar, su padre descubrió su gusto por el canto en Aguascalientes, al ver una película donde aparecía un cantante de ópera. “Mi padre en Aguascalientes vio por primera vez una película donde había un cantante de ópera. Y gracias a esa película se hizo cantante el güey”, explicó el intérprete sobre el escenario.

El cantante también habló del papel de su abuela, la única integrante de la familia que cantaba antes que ellos. “Mi abuela, la única que cantaba de toda la familia Aguilar, y gracias a ella todos cantamos. Mi abuela aquí hizo su primaria, aquí vivió y en el coro de la iglesia empezó a cantar, aquí en Aguascalientes”, relató.

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Pepe Aguilar compartió detalles inéditos sobre la formación operística de Antonio Aguilar en medio de un homenaje a Aguascalientes. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Pepe Aguilar subrayó el lazo emocional que unía a sus padres con el estado. “Pero no, de todas maneras era un hombre muy creyente, muy creyente. Y mi madre también, que en paz descansen los dos. Y los dos amaban Aguascalientes. Tremendamente”, afirmó, en referencia a Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

El espectáculo contó con la participación de Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar, Christian Nodal y Josi Cuén. Antes de presentar a su hija, Pepe Aguilar pidió al público que la recibiera con respeto. “Las p*nch*s redes se han encargado de ensuciarla más de lo que la verdad se merece. Es una gran, gran artista no porque sea mi hija”, dijo frente a los asistentes.

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El cantante insistió en separar la vida personal de Ángela de la polémica que enfrenta en redes sociales. “La verdad en Aguascalientes la van a recibir como ella se merece porque lo único que ella ha querido, la verdad, pues es amar las cosas que a ella le gustan, como su familia, su tradición y su esposo”, expresó antes de pedir un aplauso para ella.

Nodal dedicó un emotivo discurso a Pepe Aguilar

Pepe Aguilar invitó a Christian Nodal a interpretar canciones de su repertorio y lo presentó con elogios directos. “Sinceramente, de verdad, de los mejores artistas que he conocido”, dijo mientras lo abrazaba ante el público.

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Nodal respondió con una broma sobre la figura de su suegro. “Se habla mucho que el ‘Pepeyoncé’ está muy grande el cabrón, pero nadie habla de su corazón y si el cabrón está grandote, del corazón ya ni les digo”, expresó, lo que provocó risas entre los asistentes. Pepe Aguilar tomó la cabeza de su yerno y le dio un beso en la frente, gesto que desató gritos entre el público de la Megavelaria.

Horas después del concierto, Nodal publicó en Instagram una fotografía junto a su suegro acompañada de un mensaje de agradecimiento. “No sé cómo separar el cariño de la admiración. ¡Qué showazo y qué público tan chingón tienes aquí en Aguascalientes!”, escribió el cantante.

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Frente a miles de asistentes en la Megavelaria, el intérprete habló del origen artístico de su padre y defendió a su hija Ángela Aguilar. FOTO: ARCHIVO / Pedro Valtierra / CUARTOSCURO.COM

En el mismo mensaje, Nodal reconoció el trato recibido por parte de la familia. “Gracias por todo, Pepe. No solo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. ¡Gracias por tanto!”, concluyó.

Pepe Aguilar retomó la publicación de su yerno en sus propias historias y respondió con un mensaje breve: “¡Se te quiere bien, yerno!”. El intercambio se produjo luego de meses de especulación sobre una supuesta tensión entre ambos, versión que ninguno había confirmado públicamente antes de este concierto.