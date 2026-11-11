BBVA, Banamex, Santander y HSBC cierran sucursales el lunes 16 de noviembre por feriado: qué bancos sí abren y desde qué horario

La CNBV publicó el calendario de días inhábiles de 2026 en el Diario Oficial de la Federación. Composición fotográfica. Fotos: REUTERS/Henry Romero. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

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Las sucursales de BBVA, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Scotiabank, Inbursa, Banco del Bajío y Banregio cierran el lunes 16 de noviembre por el feriado del aniversario de la Revolución Mexicana, de acuerdo con el calendario de días inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Banco Azteca es la excepción: atiende ese día con su horario habitual de 9:00 a 21:00 horas, junto con sucursales ubicadas en centros comerciales y supermercados.

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El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la conmemoración, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre, se traslada al tercer lunes del mes.

El cierre aplica únicamente a trámites de ventanilla, no a servicios digitales. REUTERS/Henry Romero/File Photo

En 2026 esa fecha corresponde al 16 de noviembre, por lo que los clientes enfrentan una suspensión de operaciones presenciales de 72 horas continuas, desde el sábado hasta el fin del feriado.

Banco Azteca abre de 9:00 a 21:00 horas pese al feriado

Banco Azteca mantiene su esquema de atención los 365 días del año, con horario de 9:00 a 21:00 horas, según la información publicada en su página oficial.

Es la única institución bancaria tradicional que ofrece servicio completo en ventanilla el lunes 16 de noviembre, sin restricciones por el calendario de días inhábiles.

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El artículo 3 de las disposiciones oficiales de la CNBV permite además que algunas sucursales operen durante los días inhábiles, siempre que las instituciones informen a la autoridad las localidades donde abrirán y los servicios que ofrecerán.

El horario de Banco Azteca el 16 de noviembre es de 9:00 a 21:00 horas. REUTERS/Henry Romero

Esto genera excepciones puntuales dentro del cierre generalizado.

Las sucursales bancarias ubicadas dentro de centros comerciales o supermercados pueden abrir bajo este esquema, al igual que las casas de cambio y los almacenes generales de depósito, que operan todos los días del año conforme a la normativa.

El horario de estos puntos varía según la plaza comercial donde se encuentren, por lo que se recomienda confirmar directamente en cada ubicación.

Banco Azteca opera los 365 días del año según su esquema de atención habitual. REUTERS/Raquel Cunha

Qué bancos cierran por completo el lunes 16 de noviembre

Entre los bancos sujetos a esta disposición están BBVA México, Banamex, Santander, HSBC, Banorte, Scotiabank, Inbursa, Banco del Bajío y Banregio.

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La CNBV publicó el calendario de días inhábiles de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de diciembre de 2025.

La disposición obliga a las entidades financieras bajo su supervisión a cerrar sus puertas y suspender operaciones el lunes 16 de noviembre.

Banorte, Scotiabank, Inbursa, Banco del Bajío y Banregio también suspenden operaciones presenciales. REUTERS/Henry Romero

El último día hábil previo al descanso es el viernes 13 de noviembre, cuando las sucursales operan con su horario normal.

Las operaciones presenciales se reanudan hasta el martes 17 de noviembre, con los horarios acostumbrados de cada institución.

El viernes 20 de noviembre, fecha histórica de la conmemoración, no figura como día inhábil en el calendario de la CNBV, por lo que los bancos operan sin restricciones ese día.

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Qué operaciones siguen disponibles pese al cierre

A pesar de la suspensión en ventanillas, los clientes de los bancos cerrados cuentan con varios canales para realizar trámites durante el feriado.

Los cajeros automáticos funcionan las 24 horas para retiros de efectivo, consultas de saldo y depósitos en los equipos habilitados para ello.

La banca digital y telefónica opera con normalidad a través de aplicaciones móviles y portales de internet.

Los cajeros automáticos funcionan las 24 horas para retiros, depósitos y consultas de saldo. Crédito: Reuters

Los usuarios pueden realizar transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que funciona las 24 horas del día, todos los días del año, sin interrupción por el feriado.

También pueden pagar servicios como agua, luz o internet, liquidar tarjetas de crédito y consultar movimientos y estados de cuenta desde cualquier dispositivo.

Las tarjetas de débito y crédito siguen funcionando con normalidad para compras en comercios y plataformas digitales.

Las tarjetas de débito y crédito operan con normalidad en comercios físicos y en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los corresponsales bancarios ubicados en tiendas de conveniencia y supermercados permiten realizar operaciones adicionales, de acuerdo con el horario habitual de cada establecimiento.

Algunos pagos, depósitos referenciados o movimientos sujetos a procesos de compensación podrían registrarse hasta el martes 17 de noviembre.

Trámites que deben esperar al martes 17

Quienes necesiten realizar aclaraciones con un ejecutivo, contratar productos financieros que requieran firma presencial o resolver gestiones que dependan de personal de sucursal deberán esperar a la reapertura.

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La recomendación de las instituciones es anticipar estos trámites al viernes 13 de noviembre.

Las aclaraciones con ejecutivos bancarios no se atienden durante el feriado. REUTERS/Henry Romero/File Photo

El feriado del 16 de noviembre coincide con los días finales de El Buen Fin, programa comercial que se extiende del viernes 13 al martes 17.

Los pagos con tarjeta mediante terminales punto de venta y comercio electrónico continúan sin interrupción, ya que no dependen de la apertura de sucursales.

Qué otros días inhábiles bancarios quedan en 2026

Después del 16 de noviembre, el calendario de la CNBV contempla dos fechas más de suspensión de operaciones antes de que termine el año: el 12 de diciembre, por el Día del Empleado Bancario, y el 25 de diciembre, por Navidad.

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El 25 de diciembre los bancos suspenden operaciones por Navidad. (REUTERS/Henry Romero)

A estas se suman los sábados y domingos, considerados inhábiles de forma permanente para el sector financiero.