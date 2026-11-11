El historial amoroso de Vadhir Derbez: quiénes han sido sus parejas y romances

El historial amoroso del actor y cantante Vadhir Derbez registra relaciones formales que trascendieron al ojo público y diversos desmentidos ante especulaciones generadas en plataformas digitales. REUTERS/Ronda Churchill

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El actor Vadhir Derbez mantiene un historial amoroso bajo la atención pública tras acumular cinco noviazgos formales conocidos y diversos rumores sentimentales a lo largo de su trayectoria artística.

Aunque el cantante y actor reconoció en agosto de 2020 que sostuvo siete novias formales, la mayoría de sus vínculos transcurrió en privado. Derbez expuso esa cifra durante una charla con su hermano José Eduardo Derbez para su canal de YouTube, cuando tenía 29 años.

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A lo largo de más de una década de carrera en cine, televisión y música, el intérprete combinó relaciones confirmadas ante la prensa con desmentidos inmediatos frente a versiones de internet.

Jass Reyes abrió el registro de sus relaciones públicas

El primer noviazgo de conocimiento general del actor ocurrió con la cantante Jass Reyes, exintegrante de La Voz México y vocalista de Playa Limbo. La relación comenzó en 2012, cuando él tenía 22 años y ella 23.

El vínculo duró un año y nueve meses, ambos concluyeron su relación debido a compromisos laborales, descartando en su momento que la separación ocurriera por falta de afecto o distanciamiento personal.

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Años después, Derbez y Reyes conservaron un trato cercano, en julio de 2021, durante la difusión de su sencillo “Te Confieso”, el actor reveló que compusieron temas juntos. En una entrevista posterior, el cantante afirmó que Reyes fue una de las parejas de quien más se enamoró.

El vínculo con la vocalista concluyó por mutuo acuerdo ante sus agendas profesionales, dando paso a una etapa de amistad y colaboraciones en la composición musical. (Redes sociales )

Mallory Caballero formalizó su presencia ante las cámaras

En 2016, el actor conoció a la modelo regiomontana Mallory Caballero durante la inauguración de un complejo hotelero en la ciudad de Monterrey. El noviazgo permaneció en reserva durante varios meses antes de su presentación pública.

La confirmación oficial ocurrió en 2017, cuando ambos desfilaron juntos en la alfombra roja de la película “3 Idiotas”. La difusión de imágenes de la pareja acreditó la cercanía de Caballero con la familia del intérprete.

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La relación concluyó en mayo de 2018 en términos cordiales, Derbez y Caballero confirmaron el fin del ciclo tras casi dos años de convivencia, manteniendo comunicación amistosa posterior a la ruptura.

La relación trascendió a eventos públicos y alfombras rojas tras conocerse en Monterrey, finalizando en términos cordiales tras casi dos años juntos. (Redes sociales )

Natalia Hurtado protagonizó un noviazgo dividido por la distancia

Durante la ceremonia de los Premios Platino en 2018, Derbez conoció a la actriz y economista Natalia Hurtado. La comunicación inició tras un acercamiento directo del intérprete en el evento, según relató el propio artista en sus plataformas digitales.

El noviazgo duró cerca de siete meses, la relación enfrentó complicaciones logísticas debido a que Hurtado residía en Nueva York, mientras Derbez repartía sus actividades de trabajo entre la Ciudad de México y Los Ángeles.

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La falta de tiempo y los viajes constantes provocaron la separación definitiva, en 2020, el actor compartió vacaciones familiares con Hurtado, confirmando ante sus seguidores que preservaron la amistad tras el distanciamiento de pareja.

El noviazgo enfrentó los traslados frecuentes entre México y Nueva York, concluyendo a los siete meses pero manteniendo un vínculo cercano con los años. (Redes sociales )

Diana Larume generó controversia en transmisiones digitales

Entre 2019 y 2020, el cantante sostuvo una relación de nueve meses con la creadora de contenido Diana Larume. El término del romance trascendió a la esfera pública debido a una serie de declaraciones en redes sociales.

En junio de 2020, Derbez realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde narró que descubrió una infidelidad de una expareja reciente. Aunque no mencionó identidades, usuarios de la plataforma dirigieron señalamientos hacia Larume.

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La creadora de contenido respondió en un video propio y argumentó que concluyó el noviazgo porque experimentaba un entorno asfixiante. Días más tarde, Derbez publicó una aclaración donde desmintió que sus comentarios iniciales estuvieran dirigidos a ella, con el objetivo de frenar el acoso en línea.

La separación derivó en señalamientos cruzados en redes sociales que el actor aclaró públicamente para frenar especulaciones sobre supuestas infidelidades. (Redes sociales )

Olivia Soli representa su vínculo formal más reciente

La cantante estadounidense Olivia Soli, conocida por su participación en la competencia televisiva American Idol, inició un acercamiento con Derbez a mediados de 2024. Ambos compartieron imágenes conjuntas durante su asistencia al festival Burning Man ese mismo año.

A diferencia de otras relaciones reservadas, el intérprete confirmó la existencia de su nueva pareja sentimental en noviembre de 2024 durante entrevistas promocionales de su faceta musical.

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Soli y Derbez continuaron mostrando apariciones conjuntas esporádicas en plataformas digitales, manteniendo un perfil discreto frente a la prensa de espectáculos.

El estado actual del vínculo permanece en reserva, ninguno de los dos ha confirmado si la relación continúa o si concluyó formalmente, pues ambos redujeron sus apariciones conjuntas en plataformas digitales y el actor evita pronunciarse sobre su vida sentimental en sus declaraciones públicas más recientes.

La cantante estadounidense y el actor hicieron pública su relación tras dejarse ver juntos en eventos internacionales y proyectos de difusión artística. (Redes sociales )

Romances descartados por el propio Vadhir Derbez

El historial del actor también registra versiones que el propio Derbez descartó, en 2021, publicaciones de viajes en Guatemala detonaron rumores sobre una relación con la influencer estadounidense Summer Ferguson. El actor asistió a un programa matutino de televisión y declaró que permanecía soltero.

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En 2022, usuarios vincularon al cantante con la modelo peruana Alondra García Miró, luego de coincidir en viajes por Europa y México junto a su hermana Aislinn Derbez. Ambos involucrados descartaron cualquier vínculo amoroso ante los medios de comunicación.

Pese a las constantes vinculaciones de usuarios en redes con diversas figuras del espectáculo, el intérprete aclaró en reiteradas ocasiones su estado de soltería para frenar versiones no confirmadas. (Captura de pantalla @vadhird)

En distintas entrevistas, el actor también aclaró que atracciones juveniles hacia personalidades como la cantante Belinda o la empresaria Yuya nunca derivaron en noviazgos formales ni acercamientos sentimentales.

El interés por el entorno personal del actor resurgió en la capital del país a raíz del seguimiento a una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presunta violación, iniciada tras una denuncia presentada en abril de 2026 por una modelo de 19 años.

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Derbez obtuvo un amparo federal que dejó sin efectos una orden de aprehensión, mientras su defensa sostiene una denuncia por presunta extorsión por 350 mil dólares ante la Fiscalía General de la República.