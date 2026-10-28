‘Valentín: La muerte del Gallo de Oro’: fecha de estreno y dónde ver la nueva serie

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Valentín Elizalde tendrá una nueva serie documental dedicada a su asesinato a casi 20 años de la emboscada en la que murió el cantante conocido como el Gallo de Oro.

Este miércoles 28 de octubre se anunció que la producción recuperará nuevas voces y archivos sobre las preguntas que persistieron alrededor del caso.

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La campaña de promoción adelantó el enfoque de la serie con una frase: “A 20 años de su muerte, nuevas voces y archivos vuelven sobre las preguntas que rodean la historia de Valentín Elizalde”.

El anuncio confirmó que el proyecto llevó por título Valentín: La muerte del Gallo de Oro.

El cantante murió el 25 de noviembre de 2006, cuando tenía 27 años. El ataque ocurrió después de una presentación en un palenque de Reynosa, Tamaulipas, y también dejó sin vida a su representante Mario Mendoza y a su chofer Reinaldo Vallesteros.

El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

La promoción planteó otra interrogante sobre el expediente: “¿Qué pasó realmente con Valentín Elizalde?”. La pregunta volvió a colocarse en el centro de la conversación cuando la familia del intérprete habló de documentos y líneas de investigación que no se habían integrado públicamente al caso.

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La serie de Valentín Elizalde tendrá fecha de estreno en HBO Max

Valentín: La muerte del Gallo de Oro fue anunciada para estrenarse el 12 de noviembre en HBO Max, de acuerdo con una publicación de la cuenta verificada @hbomaxmx incluida en la imagen proporcionada para esta nota.

El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

El cartel de la producción mostró a Elizalde con un traje negro de vivos rojos, sombrero vaquero y la figura de un gallo dorado. La imagen también incluyó una camioneta, un elemento asociado con los últimos momentos del cantante y con la emboscada ocurrida en Reynosa.

La plataforma presentó el proyecto como una “nueva serie documental original de HBO”. El anuncio no detalló cuántos episodios tendría la producción ni identificó a las personas que participarían con testimonios o materiales de archivo.

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El lanzamiento quedó programado a menos de dos semanas del aniversario luctuoso de Elizalde.

HBO Max adelantó que la docuserie recuperaría “nuevas voces y archivos”. Ese planteamiento abrió la posibilidad de que el programa revisara testimonios conocidos, documentos familiares y versiones que surgieron desde 2006 alrededor de la muerte del cantante sinaloense.

El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

Un peritaje alterno permaneció bajo resguardo de la familia Elizalde

La noticia de la serie llegó meses después de que Francisco Joel y Jesús “El Flaco” Elizalde hablaron sobre un peritaje alterno relacionado con el asesinato de su hermano.

Los hermanos explicaron que el informe técnico fue localizado por su madre, Camila Valencia. La decisión de pedir formalmente que se incorporara al caso correspondió a las hijas del cantante: Valentina, Valeria y Gabriela Elizalde.

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Francisco Joel y “El Flaco” sostuvieron que el contenido del documento solo era conocido dentro del entorno familiar. Por esa razón, no revelaron los detalles del peritaje ni las conclusiones que habría contenido.

La versión difundida por los familiares sumó una nueva arista a un expediente que acumuló hipótesis durante casi dos décadas. Una de ellas relacionó el crimen con Los Zetas, organización que tuvo presencia en Reynosa cuando ocurrió la agresión.

Jesús “El Flaco” Elizalde planteó una postura distinta sobre el móvil. El hermano del cantante sostuvo que el homicidio “no sería un ajuste de cuentas del cártel, sino un crimen pasional”.

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La serie Valentín: La muerte del Gallo de Oro fue anunciada mientras el expediente todavía concentró versiones familiares, testimonios criminales y peritajes que no se conocieron de forma pública. HBO Max programó la producción para el 12 de noviembre.