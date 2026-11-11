Negó ser cómplice de su hermano: destapan fotos de Vadhir y José Eduardo Derbez en un crucero que lo tiene bajo investigación

El hijo de Victoria Ruffo solicitó investigar el origen de los señalamientos y cuestionó si hay un documento oficial que lo relacione con un procedimiento legal asociado a su hermano. (Fotos: Redes Sociales)

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El viaje que Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez realizaron juntos en un crucero vuelve a colocarlos bajo los reflectores y el cuestionamiento.

Fotos y videos de aquella escapada comenzaron a circular después de que el hijo de Victoria Ruffo rechazara las versiones que lo situaban como presunto cómplice de un episodio atribuido a su hermano.

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José Eduardo Derbez rechaza las versiones que lo vinculan como presunto cómplice en un hecho atribuido a su hermano Vadhir. EFE/ Armando Arorizo

El material corresponde a un viaje realizado alrededor del 15 de septiembre de 2026. Algunas imágenes compartidas por los propios hermanos Derbez muestran a Vadhir junto a una joven, aunque su identidad y cualquier posible relación con una denuncia permanecen sin confirmar.

José Eduardo negó los señalamientos por un supuesto episodio en el crucero

José Eduardo Derbez fue cuestionado en las últimas horas por publicaciones que lo señalaban como presunto testigo o cómplice de un hecho que habría ocurrido durante el viaje con Vadhir. Las versiones sostienen que habría estado presente en un episodio relacionado con una menor de edad.

El actor pidió conocer el origen y el sustento de esas acusaciones. También cuestionó si existía algún documento oficial que lo vinculara con una investigación o un procedimiento legal por los hechos que circulaban en redes sociales.

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José Eduardo afirma que no existe ningún documento judicial ni acusación formal en su contra por el viaje. (Captura de YouTube)

Cuando le aclararon que no había una acusación formal en su contra, José Eduardo rechazó los señalamientos: “¿Qué me acusan?”. Más adelante, al conocer que no existía un documento judicial, respondió: “No, legalmente no. Ah, bueno”.

En este sentido, la respuesta de Derbez dejó una línea clara: los señalamientos que lo alcanzaron por el crucero no tienen, hasta ahora, un documento judicial que los sostenga. Aun así, su nombre quedó ligado a una historia que volvió a tomar fuerza cuando aparecieron las imágenes del viaje junto a su hermano.

Las fotos muestran el viaje de los hermanos, pero no establecen una relación con una denuncia

Las imágenes que comenzaron a circular muestran a Vadhir y José Eduardo Derbez en un crucero junto a otras personas. Hay videos de actividades recreativas, reuniones con amigos y fotografías donde aparecen mujeres y bebidas alcohólicas.

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Vadhir y José Eduardo compartieron videos del viaje en sus redes sociales . En ese material ubicaron parte de la travesía alrededor del 15 de septiembre , cuando celebraron que por fin habían podido realizar una escapada juntos.

En una de las fotografías, Vadhir aparece abrazando o muy cerca de una joven dentro de una alberca . La imagen despertó especulaciones, aunque no hay elementos públicos para identificarla como una denunciante .

La presencia de bebidas alcohólicas y mujeres en las tomas no confirma la comisión de un delito. Tampoco permite establecer la edad de las personas que aparecen ni las circunstancias en que fueron captadas.

Las versiones que ligan el viaje con una segunda acusación surgieron fuera de comunicados oficiales. Hasta ahora, no se ha divulgado una denuncia con datos públicos que confirme fecha, lugar, víctimas o pruebas relacionadas con el crucero.

Fotografías de un viaje en crucero realizado por los hermanos Derbez en septiembre de 2026 alimentan los cuestionamientos de complicidad en la denuncia. (Redes Sociales)

El viaje sí existe y las fotografías lo acreditan. Lo que permanece sin comprobar es la conexión que algunas publicaciones han querido establecer entre esas imágenes y un supuesto caso distinto al expediente que la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierto contra Vadhir.

La investigación en Coyoacán de la FGJCDMX sigue abierta, aunque el amparo frenó la orden de aprehensión

La carpeta confirmada por la autoridad se originó por una denuncia presentada el 2 de abril de 2026. Se relaciona con hechos presuntamente ocurridos durante la grabación de un video musical en la alcaldía Coyoacán.

La Fiscalía CDMX informó el pasado 6 de noviembre que obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación , luego de reunir elementos para judicializar la investigación.

Un amparo dejó sin efectos esa orden de aprehensión. La medida permite que el actor enfrente el procedimiento en libertad, pero no implica una absolución ni el cierre de la carpeta.

La dependencia reportó siete intentos de citación en seis domicilios sin lograr notificar formalmente al investigado. La FGJCDMX no reveló las direcciones visitadas ni mencionó a José Eduardo dentro de esas diligencias.

La autoridad también aclaró que el expediente de Coyoacán es distinto de las gestiones que representantes de otra denunciante buscaron realizar ante la FGR .

Esa separación obliga a no mezclar la investigación confirmada con las versiones sobre el crucero.

La FGJCDMX obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación pero un amparo dejó sin efectos la orden de captura. (@FiscaliaCDMX)

Mientras la carpeta de Coyoacán sigue su curso, las fotos devuelven a los hijos de Eugenio Derbez a una escena que hasta ahora sólo comprueba un viaje compartido.

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José Eduardo ya negó complicidad; Vadhir enfrenta una investigación abierta, y las preguntas sobre lo ocurrido lejos de las cámaras aún no tienen una respuesta oficial.