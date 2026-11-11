Amarte Duele regresa al cine a 25 años de su estreno: fecha y lugar de la proyección con parte del elenco

Los personajes de Renata (Martha Higareda) y Ulises (Luis Fernando Peña), protagonistas de la película Amarte Duele

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A 25 años de su estreno en cines, la película Amarte Duele vuelve a la pantalla grande, con una función especial para celebrar su aniversario que contará con la presencia con parte del elenco y la producción, así lo informó el actor Alfonso Herrera.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el actor de Rebelde y La Dictadura Perfecta, confirmó que será parte de los asistentes a la función especial que se hará en Guadalajara. Asimismo, el actor Armando Hernández también compartió el flyer confirmando su asistencia al evento.

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Aunque sin confirmar que estarán presentes, Martha Higareda y Luis Fernando Peña, actores que dan vida a los protagonistas de la historia, también compartieron la información en sus respectivas cuentas de redes sociales.

Portada Amarte duele

Dónde ver Amarte Duele en el cine: fecha, hora y lugar de la proyección especial

Amarte Duele cumple 25 años de su estreno y regresará a la pantalla grande con una función especial que reunirá a parte del elenco original, el próximo 6 de marzo de 2027 en Guadalajara, Jalisco.

La proyección inaugura la edición 42 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que se celebra del 6 al 13 de marzo de 2027 con Panamá como país invitado de honor. La cita es a las 19:30 horas en el Auditorio Telmex.

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Lugar: Auditorio Telmex, Guadalajara

Fecha: 6 de marzo de 2027

Horario: 19:30 horas

Un cartel anuncia la función por el 25 aniversario de la película Amar te duele programada para el 6 de marzo de 2027 en el marco del FICG 42.

Boletos para ver Amarte Duele cuestan 200 pesos y ya están a la venta

Las entradas para la función especial están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Telmex a un costo de 200 pesos. El anuncio oficial llegó a través de la cuenta de X del recinto, que confirmó fecha, horario y punto de venta.

La película, dirigida por Fernando Sariñana, se estrenó en noviembre de 2002 y narró la historia de amor entre Renata y Ulises, un romance atravesado por las diferencias de clase social en la Ciudad de México.

Alfonso Herrera confirma su asistencia al reencuentro

Alfonso Herrera, quien interpretó a Francisco en la cinta, fue el primero en hacer pública la noticia a través de redes sociales. “Qué nostalgia decirlo en voz alta: 25 años de Amar te duele. Este 6 de marzo, Amar te duele vuelve a la pantalla grande para inaugurar el FICG42. Ahí estaremos varios de los que hicimos la película, con ganas de verla otra vez con ustedes. Guadalajara, ahí nos vemos”, escribió el actor.

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FOTO: Instagram/@ponchohd

El festival todavía no difunde la lista definitiva de invitados, aunque se espera la presencia de Martha Higareda y Luis Fernando Peña, protagonistas de la historia en los papeles de Renata y Ulises. También se prevé que asistan Ximena Sariñana y Armando Hernández, este último también confirmó su asistencia en redes sociales.

Una producción que marcó a los actores que debutaban en cine

Amarte Duele se convirtió en un parteaguas para varios de sus intérpretes, que en ese momento iniciaban su trayectoria frente a cámaras. La cinta retrató las tensiones sociales de una generación a través del conflicto amoroso entre sus dos protagonistas.

La organización del FICG no detalló si la función incluirá una charla con los actores, alfombra roja u otras actividades adicionales previas o posteriores a la proyección. Hasta el momento, los únicos integrantes del elenco que confirmaron públicamente su participación son Alfonso Herrera y Armando Hernández.

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Famoso actor de ‘Amarte Duele’ narra el angustiante intento de extorsión telefónica que sufrió (Fotos: archivo)

El reencuentro se produce a 25 años del estreno original de la película, en noviembre de 2002, y coincide con el arranque de una nueva edición del festival que desde hace más de cuatro décadas se celebra en Guadalajara.

De qué trata Amarte Duele

Amarte Duele (2002), dirigida por Fernando Sariñana y escrita por Carolina Rivera, cuenta la historia de amor entre Ulises y Renata, dos jóvenes de clases sociales opuestas en la Ciudad de México.

Ulises (Luis Fernando Peña) es un chico de origen humilde que vive en un barrio popular, trabaja como ayudante de un vendedor de ropa en el mercado y sueña con dedicarse al arte. Su entorno está marcado por el grafiti, las pandillas y la vida cotidiana de un barrio marginado.

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Esta película de 2002 resonó con el público juvenil y dejó huella en la cultura popular mexicana (Archivo)

Renata (Martha Higareda) proviene de una familia adinerada. Vive rodeada de lujos, ajena a las carencias que enfrenta Ulises, y mantiene una relación con Francisco (Alfonso Herrera), un joven de su mismo estrato social.

El origen del romance

Ambos se conocen por casualidad en el centro comercial Santa Fe. A partir de ese encuentro surge una atracción que los lleva a comenzar una relación clandestina, oculta de sus respectivos entornos.

La historia, según su propio director, está inspirada en Romeo y Julieta de William Shakespeare. La cinta traslada el conflicto clásico a la Ciudad de México de principios de los años 2000, con el clasismo y la discriminación económica como ejes centrales.

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Alfonso Herrera incursionó en la actuación con 'Amarte Duele', siendo el villano de la historia.

El conflicto entre clases sociales

La relación enfrenta el rechazo de ambas familias. Los padres de Renata se oponen a que su hija se relacione con alguien de un estatus social distinto, mientras que el entorno de Ulises también desconfía del vínculo.

Las tensiones entre los amigos de clase alta de Renata y los amigos de clase baja de Ulises derivan en enfrentamientos violentos, incluida una confrontación masiva entre ambos grupos que termina con varios heridos.

La cinta, protagonizada también por Ximena Sariñana, Armando Hernández y Patricia Bernal, tuvo más de un millón de espectadores en su estreno y se convirtió en una de las producciones mexicanas más identificadas con el público joven de principios de siglo

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