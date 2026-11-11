Por primer vez en la historia, la SRE incluye a las lenguas indígenas en el concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano

La SRE ya contempla a las lenguas indígenas para acceder al SEM. Crédito: Cadena Política

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Este martes, se dio a conocer que, por primera vez en la historia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) abrió la posibilidad a que el dominio de una lengua indígena sea acreditable en el concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano (SEM), específicamente, en la rama técnico-administrativa.

Según una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde el mes de octubre pasado el requisito de dominio de un segundo idioma se amplió para contemplar maya, mixteco, náhuatl o zapoteco.

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La SRE incluye lenguas indígenas en el concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano

Cabe señalar que la ley le exige a todos los aspirantes a ingresar al SEM que dominen un idioma extranjero reconocido como lengua oficial de la Organización de las Naciones Unidas, preferentemente el inglés.

“Dominar un idioma extranjero reconocido como lengua oficial de la Organización de las Naciones Unidas, preferentemente el inglés, así como los idiomas alemán o japonés; o bien, dominar alguna de las siguientes lenguas indígenas: maya de la península de Yucatán (incluye Quintana Roo y Campeche), mixteco alto y bajo de Guerrero, mixteco alto y bajo de Oaxaca, náhuatl de las Huastecas de Veracruz e Hidalgo, náhuatl de la Sierra Norte de Puebla o zapoteco del Istmo (Juchitán, Oaxaca)”, detalla el requisito en el inciso G del acuerdo.

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Aspirante no debe acreditar que es de origen indígena

Es importante recalcar que en el mismo apartado se precisa que, al momento de realizar la prueba de dominio del idioma, no es necesario acreditar que la persona es de origen indígena.

El canciller Roberto Velasco es parte de este hecho histórico para el SEM. Crédito: X/ @r_velascoa

Además, el acuerdo contiene la convocatoria al concurso público general de ingreso a la rama técnico-administrativa del Servicio Exterior Mexicano para el 2026.

¿Qué otros requisitos solicita la Cancillería para ingresar al Servicio Exterior Mexicano?

Otros requisitos a considerar son:

Ser mexicano por nacimiento .

No tener antecedentes de sanciones administrativas.

No ser ministro de algún culto religioso, entre otros.

La convocatoria también detalla que las plazas disponibles corresponden a las áreas de administración, asuntos consulares, comunidades y protección, así como tecnologías de la información y digitalización.

Embajador celebra la inclusión de las lenguas indígenas

Por su parte, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, celebró la inclusión de las lenguas indígenas, al tiempo que destacó la decisión como un paso a favor de la diversidad lingüística del país.

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“Es un paso importante hacia una representación más incluyente y una red consular mejor preparada para atender y proteger, en sus propias lenguas, a las comunidades mexicanas pertenecientes a pueblos originarios que viven en Estados Unidos”, dijo el diplomático.

La conexión con todos los mexicanos es indispensable: Cónsul de México en Atlanta

Al considerar la inclusión como un hecho histórico y empático, el cónsul de México en Atlanta, Rafael Laveaga, sostuvo que la conexión con todos los mexicanos es indispensable.

“¿Cómo atender a un enfermo que no puede comunicarse bien con sus doctores en el hospital? ¿Cómo explicarle sus derechos a una persona interna en un centro de detención migratoria? ¿Cómo fungir como enlace entre una víctima mexicana de un delito grave y su abogado? Lo hacemos, pero con las claras limitaciones que implica conseguir intérpretes”, comentó.

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¿Cuántas plazas ofrece la convocatoria de la SRE?

Cabe señalar que el concurso contempla 80 plazas para la rama técnico-administrativa del Servicio Exterior Mexicano, distribuidas en tres áreas:

Administración : 44 plazas.

Asuntos consulares, comunidades y protección : 20 plazas.

Tecnologías de la información y digitalización: 16 plazas.

Embajador de México en EEUU Roberto Lazzeri celebró que se incluyan a las lenguas indígenas. (Foto:X/@robertolazzeri)

Entre los requisitos generales se encuentran ser mexicano por nacimiento, sin otra nacionalidad, y no tener antecedentes de sanciones administrativas ni condenas penales. Se exige, además, un mínimo de estudios de técnico superior universitario o equivalente.

La convocatoria pide también título o cédula profesional. Los aspirantes deben aprobar los cursos de capacitación del Instituto Matías Romero.

¿Cuándo son las fechas del concurso de ingreso al SEM?

No se puede soslayar que el periodo de inscripción concluyó el 3 de noviembre de 2026. No obstante, para quienes fueron aceptados, la entrega de documentos se lleva a cabo del 9 al 17 del mes en curso, mediante el portal de la SRE.

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La primera etapa eliminatoria contempla tres evaluaciones:

21 de enero de 2027: examen de conocimientos generales .

22 de enero de 2027: examen escrito de español .

22 de enero de 2027: examen escrito del idioma seleccionado.

Quienes avancen participarán en una segunda etapa en la Ciudad de México. Esta fase incluye examen médico, cursos especializados, experiencia práctica, evaluaciones psicológicas, de redacción y orales, además de entrevistas.

La segunda etapa corre del 8 de marzo al 6 de mayo de 2027. Los participantes que cumplan los requisitos recibirán una beca mensual de 16 mil 292 pesos netos, monto que puede cambiar si se actualiza el tabulador salarial.

Sin duda, estamos ante un hecho histórico, ya que, por primera vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores toma en cuenta a las lenguas indígenas en el concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano.

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