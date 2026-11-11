Tributo a Michael Jackson en Gustavo A. Madero: fecha, horario y sede del concierto con entrada libre

El Centro Cultural Futurama abrirá sus puertas para recordar los éxitos de Michael Jackson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El tributo a Michael Jackson llegará a la alcaldía Gustavo A. Madero con un espectáculo de voz y músicos en vivo a cargo de Starlife Show. La presentación recuperará canciones que marcaron distintas etapas de la trayectoria del cantante estadounidense y tendrá acceso gratuito.

El concierto se realizará el 15 de noviembre a las 16:00 horas en el foro polivalente del Centro Cultural Futurama, en la colonia Lindavista de la Ciudad de México. La actividad propone una tarde para cantar y bailar al ritmo de temas asociados con el Rey del Pop.

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El espectáculo tendrá músicos y voz en vivo

La propuesta de Starlife Show se centrará en interpretaciones en directo de canciones vinculadas con la obra de Michael Jackson. La convocatoria anticipa un recorrido musical con canto y acompañamiento instrumental para recordar su legado en el pop.

La entrada será libre, por lo que no se requiere la compra de boletos. Las personas interesadas podrán acudir directamente al recinto antes de que comience la función.

El foro polivalente del Centro Cultural Futurama será el punto de encuentro para esta presentación. El espacio está ubicado en una zona del norte de la capital conectada con avenida Instituto Politécnico Nacional.

La invitación está dirigida a seguidores de la música pop, familias y vecinos que busquen una actividad cultural sin costo durante el fin de semana. El cartel del evento destaca que tanto la voz como los músicos participarán completamente en vivo.

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El repertorio no fue detallado en la convocatoria. Aun así, el homenaje remite a una carrera que dejó canciones como Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal, Black or White y Man in the Mirror entre sus piezas más identificadas por el público.

Michael Jackson construyó una carrera que transformó el pop

Michael Jackson nació en Gary, Indiana, en 1958, y comenzó su carrera artística durante la infancia junto a sus hermanos en The Jackson 5. El grupo alcanzó notoriedad en el sello Motown y permitió que el menor de la familia mostrara sus capacidades como cantante y artista escénico.

A los 13 años, dio sus primeros pasos como solista con el álbum Got to Be There. Esa etapa anticipó el desarrollo de una trayectoria que más tarde tendría alcance internacional.

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Uno de sus primeros grandes discos fue Off the Wall, publicado en 1979 y producido por Quincy Jones. El álbum consolidó un sonido que combinaba pop, soul, funk y música disco, además de situarlo en una nueva posición dentro de la industria.

El salto definitivo ocurrió en 1983 con Thriller. El disco se convirtió en el álbum más vendido de la historia y reforzó una fórmula artística que integraba canciones, baile, videoclips y una propuesta visual de amplia difusión.

La obra de Jackson impulsó una nueva dimensión para el videoclip. Producciones como Thriller, Beat It y Billie Jean desarrollaron relatos, coreografías y puestas visuales que ampliaron el lugar de los videos musicales en la televisión.

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Michael Jackson inició su carrera artística durante la infancia junto a sus hermanos en The Jackson 5 dentro del sello Motown. (Captura de video)

El moonwalk quedó como uno de los movimientos más reconocidos de su carrera. El cantante lo presentó en televisión durante una celebración por el aniversario 25 de Motown, y el paso pasó a ser una referencia de la cultura popular.

Su discografía también incluyó Bad, un álbum que colocó cinco sencillos en el primer lugar de las listas. El trabajo reafirmó la relevancia de Jackson como intérprete, bailarín y figura central de la música popular.

El artista vendió 400 millones de discos y fue reconocido por Guinness World Records como uno de los intérpretes más exitosos de todos los tiempos. También fue nombrado “Artista del Milenio” en los World Music Awards de 2000.

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Su trayectoria abarcó decisiones empresariales, producciones audiovisuales y presentaciones de gran escala. La influencia de su música se mantiene en nuevos artistas, espectáculos de homenaje y repertorios que siguen convocando a públicos de distintas generaciones.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009. Su obra continúa presente en listas de reproducción, películas, escenarios y producciones dedicadas a revisar su impacto dentro de la música global.

El intérprete vendió 400 millones de discos y popularizó en televisión el paso de baile conocido como moonwalk. (Captura de video)

El Centro Cultural Futurama recibirá una tarde de música pop

El Centro Cultural Futurama albergará el espectáculo en su foro polivalente. El recinto es sede de actividades artísticas y culturales en Gustavo A. Madero, con propuestas dirigidas a públicos de distintas edades.

La dirección del inmueble es Otavalo número 7, en la esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, dentro de la colonia Lindavista. El punto está cerca de vialidades que conectan con distintos sectores del norte de la Ciudad de México.

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El ingreso sin costo permitirá asistir sin registro ni pago previo, de acuerdo con la información difundida para el evento. Conviene llegar con anticipación para ubicar el acceso al foro y evitar contratiempos antes del inicio.

La presentación se suma a la programación cultural gratuita de la demarcación. El concierto buscará recuperar la faceta musical y escénica de un cantante cuya obra conserva presencia en las pistas de baile y en el imaginario colectivo.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 tras consolidar un legado influyente en la música pop internacional. (REUTERS/Stefan Wermuth)

La estación Lindavista del Metro es una opción para llegar a Futurama

La estación Lindavista de la Línea 6 del Metro es una de las alternativas más cercanas al Centro Cultural Futurama. Desde esa zona, los asistentes pueden continuar el trayecto a pie hacia Otavalo número 7 y avenida Instituto Politécnico Nacional.

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Otra opción es la estación Instituto del Petróleo, donde se conectan las líneas 5 y 6 del Metro. Desde ese punto se puede continuar mediante rutas de transporte que circulan por los alrededores de Lindavista.

Para quienes utilicen Metrobús, la estación Lindavista-Vallejo es una alternativa de la Línea 6. La parada se encuentra sobre el corredor de Eje 5 Norte y avenida Montevideo, desde donde será necesario continuar el traslado hacia el recinto.

Antes de salir, se recomienda consultar el estado del servicio de Metro y Metrobús en sus canales oficiales. También puede ser útil revisar la ruta peatonal desde la estación elegida hasta el acceso del Centro Cultural Futurama.

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