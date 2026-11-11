Euro hoy en México: cotización de cierre del 11 de noviembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,63 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,8% respecto al precio de cierre anterior de 20,8 pesos mexicanos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del -1,3%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en una caída de -0,58%.
PUBLICIDAD
El euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa por segundo día consecutivo, reflejando presiones en el mercado cambiario. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 13,17%, mucho más alta que la volatilidad de referencia de 6,74%, indicando una notable inestabilidad en el par.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Camila Fernández comparte lo que significaría ganar un Latin Grammy durante su embarazo: ”Sería un sueño cumplido”
La cantante mexicana definió el posible reconocimiento como la coronación de un camino marcado por esfuerzo, sacrificios y trabajo colectivo
Doña Alegría insiste en culpar a Marcela Mistral del distanciamiento con Poncho de Nigris: “Me quitaste todo”
La madre del influencer habló del tema al interior de La Mansión VIP 2
Mamá de Ana María Serrano pide no aplazar más el juicio por el feminicidio de su hija: van más de 3 años sin justicia
María Ximena Céspedes denunció el uso de distintos medios legales para prolongar el inicio del juicio
EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 11 de noviembre: trabajadores de la UAM bloquean el Anillo Periférico
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México
Alito Moreno acusa a MC de buscar inmunidad para Samuel García por presunto desfalco de más de 7 mil millones de pesos
El dirigente del PRI señaló que Movimiento Ciudadano respaldó el Presupuesto 2027 para acercarse a Morena y evitar que el gobernador de Nuevo León enfrente consecuencias judiciales
MÁS NOTICIAS