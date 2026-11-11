México

Euro hoy en México: cotización de cierre del 11 de noviembre

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,63 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,8% respecto al precio de cierre anterior de 20,8 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -1,3%, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en una caída de -0,58%.

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El euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa por segundo día consecutivo, reflejando presiones en el mercado cambiario. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 13,17%, mucho más alta que la volatilidad de referencia de 6,74%, indicando una notable inestabilidad en el par.

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