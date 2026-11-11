Joy Huerta tendría que pagar regalías a su hermano por usar las canciones del dúo: Jesse reacciona a la polémica

Joy Huerta seguirá con el proyecto musical sin su hermano. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

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Jesse Huerta responde en el programa Hoy a la polémica sobre el uso de las canciones de Jesse & Joy tras su salida del dúo: “las canciones no dejan de ser de los compositores”, aclaró, en referencia a su hermana Joy Huerta, quien continúa la agrupación en solitario desde el 6 de diciembre.

El músico habló sobre el futuro del catálogo compartido con Joy mientras ella atraviesa su primera etapa como solista. “Mi participación siempre estará ahí en toda mi música, en todas las participaciones”, señaló Jesse frente a las cámaras del programa matutino.

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Estas declaraciones llegan en medio de una polémica que se desató tras los rumores sobre el uso del nombre del dúo, mismo que aún sigue sin resolverse, y Jesse aclara que hablará con sus abogados al respecto.

Mientras tanto, Joy Huerta continúa en solitario con la agrupación y una gira en el 2027 en varios países, así como tres presentaciones en diciembre en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El dúo musical Jesse & Joy saluda al público durante su presentación en un concierto celebrado en Canadá. (Instagram: Jesse Huerta)

El nombre del dúo quedó sin resolver, Jesse hablará con sus abogados

Jesse reconoció que el tema legal del nombre “Jesse & Joy” sigue pendiente. “Todavía no he hablado con los abogados”, admitió, aunque adelantó que “eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer” respecto al uso de la marca.

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El cantante agregó que, mientras se resuelve el asunto legal, su nombre “está haciendo eco” con la música que construyó junto a su hermana. La frase llega después de que trascendiera que ambos aparecen como titulares del registro ante el IMPI.

De acuerdo con una revelación del periodista Hugo Maldonado en el programa de Martha Figueroa, el registro de la marca “Jesse & Joy” pertenece a Jesse Eduardo Huerta Uecke y Tirzah Joy Huerta Uecke de forma conjunta. Esto implicaría que, si Joy continúa usando el nombre sin su hermano, tendría que pagarle una renta por su uso.

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Jesse Huerta - (Instagram)

Joy evitó pronunciarse sobre el aspecto legal

Consultada previamente sobre la controversia, Joy Huerta se deslindó del tema. “A mí no me corresponde el tema legal, gracias a Dios, por eso tengo un equipo de trabajo”, respondió cuando se le preguntó por las implicaciones del registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La cantante encabeza desde el 6 de diciembre el espectáculo navideño ¿Con quién se queda el reno? The Christmas Edition en el Auditorio Nacional, su primera presentación en solitario tras la salida de Jesse del proyecto. La fecha agotó boletos y obligó a los organizadores a abrir una función adicional para el 9 de diciembre de 2027.

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Joy adelantó además presentaciones en Monterrey y Guadalajara los días 11 y 12 de diciembre, junto con 13 fechas más programadas en Estados Unidos a partir de 2027.

Joy Huerta

Las canciones confirmadas por las que Jesse recibe regalías

En temas como Espacio sideral, Ya no quiero, Si te vas, La de la mala suerte y ¿Con quién se queda el perro?, el crédito de composición corresponde a Jesse Huerta y Joy Huerta, en ocasiones junto con colaboradores externos como Tommy Torres o Alejandro Sanz.

Lo mismo ocurre con ¡Corre!, Dueles, Más que el sol y Alguien más, todas con créditos compartidos entre ambos hermanos y, en algunos casos, productores adicionales.

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Cómo funcionan las regalías en estos casos

Las regalías por composición (derechos de autor) se pagan a quienes figuran como escritores y compositores de la canción, sin importar quién la interprete en el escenario. Si Jesse aparece en los créditos de una canción, recibe regalías cada vez que esa canción se ejecuta públicamente, se transmite por radio o streaming, o se vende, independientemente de si él canta o no esa noche.

Jesse Huerta - (Instagram)

Esto es distinto a las regalías por interpretación en vivo (taquilla de conciertos), que corresponden a quien efectivamente se presenta en el escenario. Joy cobraría por las presentaciones donde canta sola, pero Jesse seguiría recibiendo ingresos por derechos de autor de las canciones que coescribió.

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Excepción relevante

Este fuego, tema para la telenovela Fuego Ardiente, fue compuesta únicamente por Joy junto con otros compositores externos (Julio Reyes Copello, Jorge Eduardo Murguía y Mauricio Arriaga), sin participación de Jesse. En ese caso específico, él no tendría derecho a regalías.

El quiebre del dúo comenzó en septiembre

La separación de Jesse & Joy inició el 15 de septiembre de 2026, cuando Jesse anunció una pausa indefinida por motivos de salud mental y necesidades personales. Joy reveló entonces que se enteró de la decisión apenas 20 minutos antes del comunicado público de su hermano.

Ni Jesse & Joy ni los organizadores confirmaron hasta ahora una segunda función en Lima ni un cambio a un recinto de mayor capacidad.

Jesse confirmó que cumpliría sus compromisos con el dúo hasta el 5 de diciembre, un día antes del concierto navideño que ahora lidera Joy. El músico lanzó en paralelo su proyecto solista Jesse and The Supernovas bajo el sello Nebulosa Records, con el álbum Sombrero.

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Las declaraciones de Jesse en Hoy llegan en medio de reacciones divididas sobre su nuevo sencillo “Interestelar”, presentado también en la estación de radio Los 40. Pese a las críticas por su desempeño vocal, el cantante sostuvo que su pausa corresponde al dúo con Joy, no a la música en general.