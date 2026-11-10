Tribunal rechaza recurso de Hernán Bermúdez Requena para frenar posible extradición a Estados Unidos

Tribunal confirma rechazo al amparo de Hernán Bermúdez. (X/@senad_paraguay)

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El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México confirmó el desechamiento del amparo que promovió el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, para evitar una posible extradición a Estados Unidos.

Los magistrados determinaron que no existen pruebas de que las autoridades estadounidenses hayan solicitado formalmente su entrega.

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La resolución representa un nuevo revés para la defensa del exfuncionario, quien buscaba que la justicia federal lo protegiera ante la posibilidad de ser trasladado a territorio estadounidense sin recibir previamente una notificación oficial que le permitiera ejercer su derecho a defenderse.

Por unanimidad, los integrantes del tribunal declararon infundado el recurso de queja que presentó Bermúdez Requena contra la decisión de un juez de distrito que había rechazado admitir su demanda de amparo.

¿Por qué Hernán Bermúdez buscaba evitar su extradición a Estados Unidos?

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco promovió el juicio de amparo desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, donde permanece recluido en el Estado de México.

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Hernán Bermúdez permanece recluido en el penal del Altiplano. (X/@vicmanolete)

En su demanda, explicó que el 5 de marzo de 2026 algunos custodios del centro penitenciario le comentaron que sería trasladado a Estados Unidos porque supuestamente existía una orden de extradición en su contra.

Bermúdez Requena también señaló que había información publicada en medios de comunicación nacionales sobre esa posibilidad.

Sin embargo, reconoció que hasta ese momento no había recibido una notificación formal de las autoridades mexicanas ni tenía conocimiento de una solicitud oficial del gobierno estadounidense.

Ante ese escenario, solicitó la protección de la justicia federal para evitar que se concretara una eventual extradición sin que pudiera conocer formalmente el procedimiento y preparar su defensa.

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Juez rechazó el amparo porque no había una orden de extradición

La demanda llegó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, cuyo titular, Daniel Marcelino Niño Jiménez, determinó desecharla el 9 de marzo de 2026.

Juez determinó que no existían pruebas de una orden de extradición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez consideró que no había elementos suficientes para demostrar que existiera un procedimiento de extradición en curso o una orden que pudiera ejecutarse de manera inminente.

La defensa de Bermúdez Requena inconformó con esa resolución y presentó un recurso de queja ante un tribunal colegiado, con la intención de que se revisara la decisión y se admitiera el juicio de amparo.

No obstante, los magistrados confirmaron el criterio del juez de primera instancia.

Magistrados explican por qué no procede el recurso de Hernán Bermúdez

Al revisar el expediente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México concluyó que los argumentos presentados por el exfuncionario no demostraban una afectación actual o próxima a sus derechos.

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Los magistrados explicaron que el amparo puede utilizarse para combatir actos de autoridad que ya existen o que, aunque todavía no ocurran, tienen una realización inminente, sin embargo, no procede contra situaciones que dependen de eventualidades, rumores o suposiciones.

La queja de Bermúdez fue declarada infundada por unanimidad. (SCJN)

En este caso, consideraron que los comentarios atribuidos a los custodios del Altiplano no constituían una comunicación oficial y tampoco acreditaban que existiera una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

Entre los principales argumentos de la resolución destacan:

No existe constancia de que el gobierno estadounidense haya solicitado formalmente la extradición.

Bermúdez Requena reconoció que no recibió una notificación oficial sobre ese procedimiento.

Los comentarios de los custodios no demostraban la existencia de una orden de extradición.

Las publicaciones periodísticas tampoco acreditaban que hubiera una solicitud formal de entrega.

La posibilidad de un traslado a Estados Unidos se consideró un acto futuro e incierto.

Con estos argumentos, los magistrados declararon infundado el recurso de queja y dejaron firme el desechamiento del amparo.

¿De qué delitos acusan a Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena, conocido también como El Abuelo o Comandante H, fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

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Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco. Crédito: Comunicación Social del Senado

Además, es señalado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora.

El exfuncionario fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre de 2025 y posteriormente trasladado a México, donde permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En el ámbito estatal enfrenta procesos por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada. A estas acusaciones se sumó una investigación por el delito de desaparición forzada de personas, por el que la Fiscalía General del Estado de Tabasco cumplimentó una orden de aprehensión.

En el ámbito federal también enfrenta investigaciones y acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, delitos contra la salud y robo de hidrocarburos.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco.

Con la resolución del tribunal colegiado, queda firme el rechazo al amparo que promovió para frenar una posible extradición.

Sin embargo, los magistrados no resolvieron sobre la procedencia de una eventual entrega a Estados Unidos, sino sobre la falta de elementos para demostrar que actualmente exista un procedimiento formal de extradición en su contra.

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