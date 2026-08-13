Hernán Bermúdez Requena envía carta desde el Altiplano: se declara inocente, acusa persecución política y cuestiona testimonios

Hernán Bermúdez Requena detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay. En México se le acusa de liderar a "La Barredora" del CJNG. (X/@senad_paraguay)

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El presunto líder de La Barredora y exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, difundió este miércoles 12 de agosto una carta desde el penal del Altiplano en la que niega su participación en los delitos que se le imputan, acusa una persecución política y mediática, y cuestiona la validez de los testimonios presentados en su contra.

¿Qué dice la carta de Hernán Bermúdez Requena?

El documento de dos hojas, firmado el 3 de agosto de 2026, es la primera declaración pública del exfuncionario desde su detención en Paraguay, hace casi un año. En él, Bermúdez Requena apeló a su trayectoria de más de cuatro décadas en el servicio público y sostiene que su reputación ha sido “atropellada” por medios de comunicación que, a su juicio, sostienen una sola línea informativa.

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(Xpectro FM)

Sobre su trayectoria, Bermúdez Requena destaca sus 73 años de edad, sin antecedentes penales, y décadas de servicio a seis gobernadores de Tabasco, incluido Adán Augusto López Hernández, hasta alcanzar la titularidad de la Secretaría de Seguridad. Esa trayectoria, escribe, estuvo “sujeta al orden legal, a la coordinación institucional con las fuerzas federales” y a la confianza del Estado.

Sobre el segundo eje, la forma en que se ha conducido el proceso en su contra, el exfuncionario acusa a medios de comunicación de vulnerar su presunción de inocencia desde septiembre de 2025, cuando comenzó a difundirse su caso. Los señala de sostener “una sola línea informativa” aprovechando que se encuentra privado de libertad y sin posibilidad de dar su versión. Anuncia que ejercerá su derecho de réplica “en cuanto las condiciones procesales me lo permitan”.

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En cuanto al proceso mismo, pide que se conduzca “en estricto apego a derecho, bajo el principio de igualdad procesal”. Advierte que algunas declaraciones habrían sido fabricadas por “terceros apegados a beneficios procesales a cambio de acusaciones carentes de sustento”.

Para el tercer eje, la calidad de las pruebas que lo acusan, Bermúdez Requena invoca los principios del sistema penal acusatorio y los ancla en declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: la presunción de inocencia como regla de tratamiento y de juicio; la carga de la prueba en quien acusa, con “elementos sólidos, contundentes, claros, objetivos y precisos”; y la ausencia de delito sin esas pruebas.

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(Xpectro FM)

Dice confiar en “la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación” y en que no permitirá que el proceso legal se convierta en una persecución. Cierra con un proverbio que atribuye a “grandes juristas, magistrados y jueces”: “Más vale cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel...Yo soy inocente porque nunca participé en los hechos que se me acusa”, se lee.

Esto dice la carta completa

“Tres de agosto de dos mil veintiséis.

A la opinión pública:

Para mi familia y amistades:

Hernán Bermúdez Requena: Tengo 73 años sin antecedentes penales. Durante toda mi vida he mantenido una reputación limpia ante la sociedad, mi familia y mis amistades, respaldada por un arraigo de toda una vida en Tabasco. Esta trayectoria es el resultado de décadas de esfuerzo y trabajo en el sector público y privado; así como de la formación continua en la carrera policial, con compromiso institucional probado al haber servido con lealtad, disciplina y resultados a seis gobernadores de nuestro estado (Manuel Gurría, Roberto Madrazo, Enrique Priego, Manuel Andrade, Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino) alcanzando la máxima responsabilidad al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mi desempeño jamás fue improvisado; siempre estuvo sujeto al orden legal, a la coordinación institucional con las fuerzas federales reflejada en la mesa de seguridad, y a la confianza que el Estado depositó en mí.

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A partir de septiembre de 2025, mi imagen y mi reputación han sido atropelladas por algunos medios de comunicación, vulnerando así mi presunción de inocencia y el debido proceso. Medios a los que cuestiono por sostener una sola línea informativa debido a la condición actual en la que me encuentro, privado de mi libertad en el Penal de Máxima Seguridad No. 1 de Almoloya de Juárez, estado de México.

Réplica que ejerceré con firmeza en cuanto las condiciones procesales me lo permitan para dar mi versión objetiva a los medios y a la opinión pública. Es por esto, por lo que pido que mi proceso sea llevado en estricto apego a derecho, bajo el principio de igualdad procesal, y sin que en las decisiones judiciales fabricadas por terceros apegados a beneficios procesales a cambio de acusaciones carentes de sustento.

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Confío plenamente en la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación y en que no permitirá que el juicio legal se sustituya por una persecución política o mediática, tal como lo ha expresado la Presidenta Dra. C.S.P. garantizando los principios fundamentales del sistema penal acusatorio:

Uno.- Presunción de inocencia como regla de tratamiento y juicio.

Dos.- La carga de la prueba corresponde estrictamente a quien acusa, con elementos sólidos, contundentes, claros, objetivos y precisos.

Tres.- Sin estas pruebas indispensables, no existe delito.

Principios declarados y ratificados en repetidas ocasiones por la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Hay un proverbio de grandes juristas, magistrados y jueces que señala: “Más vale cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel”. Y yo soy inocente porque nunca participé en los hechos que se me acusa.

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Atentamente: Hernán Bermúdez Requena".

La Fiscalía de Tabasco pide 154 años de prisión en 40 carpetas de investigación

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

El proceso penal contra Bermúdez Requena, identificado por las autoridades como presunto líder del grupo criminal La Barredora, avanza bajo la causa penal 213/2025. En la audiencia intermedia celebrada en junio de 2026, el Ministerio Público presentó 40 carpetas de investigación y desglosó su petición de condena: 24 años por asociación delictuosa, 30 años por extorsión agravada y 100 años por secuestro agravado.

A esos cargos se suma una nueva orden de aprehensión cumplimentada en marzo de 2026 por el delito de desaparición forzada de personas, lo que abre un cuarto proceso penal del fuero común. Además, la Fiscalía General de la República mantiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada que no ha podido ejecutarse por un amparo concedido a la defensa.

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El juez del caso debe determinar la admisión de pruebas y fijar los pasos hacia la etapa de juicio oral. En paralelo, un tribunal confirmó que las cuentas bancarias de Bermúdez Requena permanecerán bloqueadas, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera detectara operaciones inusuales, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.