Ganó el ‘Premio Nobel’ de los estudiantes: Quién es la joven mexicana reconocida como la mejor alumna del mundo

Compareció en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El talento mexicano en ciencia y tecnología volvió a ocupar un puesto central durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, donde jóvenes de distintas entidades presentaron proyectos de robótica, medio ambiente, salud e innovación en la Ciudad de México ante la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, además del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Durante la entrega de 132 reconocimientos, la joven mexicana, Ángela Elena Olazarán Laureano, fue distinguida por haber ganado el Global Student Prize en Nueva York, Estados Unidos, galardón que la reconoce como la mejor estudiante del mundo por sus aportes a la educación y a su comunidad.

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Ángela Olazarán fue alumna del Conalep de Papantla, Veracruz y actualmente estudia en la Universidad Anáhuac de Veracruz. Ella participó en el acto junto con otros jóvenes que presentaron proyectos tecnológicos y durante su intervención, solicitó a las autoridades e instituciones educativas a sumar esfuerzos para que más estudiantes mexicanos puedan desarrollar su talento científico.

“Me convertí en la primera mujer mexicana en ganar el Global Student Prize siendo reconocida como la mejor estudiante del mundo, un galardón también conocido como el Premio Nobel de la Educación. Es admirable como en este evento existen primeras mujeres, primeros jóvenes, primeros mexicanos en ganar un reconocimiento a nivel internacional y no fue solamente por la excelencia académica o los proyectos tecnológicos que he desarrollado, sino también por la integridad que cada uno representamos como estudiantes y como personas”, destacó.

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¿Quién es Ángela Olazarán Laureano, conocida como la mejor estudiante del mundo?

Subió al estrado durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ángela Elena Olazarán Laureano es una estudiante mexicana, originaria de Papantla, Veracruz y es reconocida por su trabajo en robótica, programación e inteligencia artificial aplicada a la salud y la educación. En el año 2024 ganó el Global Student Prize, también conocido como el Premio Nobel de la Educación al convertirse en la “mejor estudiante del mundo”.

Olazarán fue seleccionada entre más de 11 mil postulaciones de 176 países y recibió 100 mil dólares durante una ceremonia realizada en Nueva York, Estados Unidos en la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La distinción se relacionó principalmente con Ixtlilton, un asistente médico virtual basado en inteligencia artificial. La herramienta fue creada para orientar a habitantes de comunidades alejadas de centros de salud: funciona sin internet una vez descargada y utiliza preguntas para identificar posibles padecimientos.

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El proyecto puede realizar orientación en idioma español y en tutunakú, lengua originaria de la región de Papantla. Ángela Olazarán egresó del Conalep Plantel 244 Manuel Maples Arce, en Papantla, Veracruz donde formó parte del club Nakú Robotics. Posteriormente continúo su formación en la Universidad Anáhuac Veracruz, campus Xalapa para estudiar la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales.

Ángela Elena Olazarán Laureano ganadora del Global Student Prize Foto: Global Studen Prize - Chegg.org

Además del Premio Nobel de la Educación, Ángela Elena Olazarán suma otros logros, entre los que figuran: el Premio al Talento STEM, National Student Prize México, una medalla de plata en la Olimpiada Veracruzana de Informática, el primer lugar nacional de robótica en la categoría Home Care Challenge; dos medallas de plata en el RoboRAVE World Championship 2023 y el premio Honorable Student Award de la Huawei Developer Competition LATAM.

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Laureano también ha participado en actividades de difusión del conocimiento científico y en espacios que promueven la inclusión de más niñas y jóvenes en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tras recibir el Global Student Prize 2024, Ángela planteó usar los recursos de la distinción para crear un aula STEM en Veracruz, con talleres y herramientas de ciencia, robótica y programación para estudiantes de su comunidad.

Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026 reunió a alumnos premiados dentro y fuera de México

Claudia Sheinbaum abraza a Daira Martínez, de 9 años. (Presidencia )

Durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de un fondo inicial de 100 millones de pesos para financiar proyectos científicos de estudiantes mexicanos. Los recursos formarán parte de una estrategia que incluye apoyos para laboratorios escolares, becas y competencias académicas.

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El acto se realizó en la sede de la Secretaría de Educación Pública, en el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Alumnos de bachilleratos y universidades participaron para proponer proyectos que abarcan desde robótica y matemáticas hasta tecnologías ambientales y dispositivos de asistencia. Asimismo, hubo desarrollos para recuperar agua de la atmósfera, apoyar a adultos mayores y atender casos de emergencias.

Para Ángela Elena Olazarán Laureano, el reconocimiento se suma a una trayectoria que comenzó en Papantla, Veracruz, donde cursó sus estudios de educación media superior y prosigue en el nivel superior. Su acercamiento a la tecnología se consolidó durante la pandemia del Covid-19. Su padre le enseñó nociones de robótica, electrónica, desarrollo de aplicaciones e internet de las cosas, mientras que una docente la animó a competir en la FIRST LEGO Challenge.

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“Para mí esto representa una oportunidad perfecta, para demostrar que el talento mexicano, se encuentra incluso en los rincones más escondidos de nuestro país. Detrás de ese logro, también está mi familia y mis docentes que me enseñaron el valor de tener a alguien que crea en ti, que te impulse, que te acompañe cuando las circunstancias son difíciles”, dijo durante el encuentro.

La presidenta felicita a la mejor estudiante del mundo en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Gracias a ellos comprendí que muchas veces la diferencia entre alcanzar una meta y renunciar a ella puede estar en encontrar a alguien dispuesto en apoyarte”, añadió Ángela Elena Olazarán Laureano, primera mujer mexicana en ser reconocida como la mejor estudiante del mundo tras obtener el Global Student Prize, referido como el Premio Nobel de la Educación en 2024.

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