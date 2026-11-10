México

PRI endurece discurso contra MC por votar a favor del Presupuesto 2027: Alito Moreno acusa a Morena de querer controlar al INE

El dictamen contempla un recorte de seis mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral

El partido del tricolor exhibe a Movimiento Ciudadano por votar a favor del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2027. (Crédito: X/PRI)
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Tras la aprobación en lo general del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2027, la cual contó con los votos a favor de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, los señalamientos en contra del partido se han endurecido por parte del partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con un video donde el diputado del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, expone la afinidad con MC, el tricolor exhibe en redes sociales al partido naranja, al cual señalan de “ser lo mismo” que la alianza oficialista.

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“Debo decir también que para nosotros es una alegría y nos da mucho gusto que MC ya no esté con ustedes, aunque me lo quieren castigar equivocadamente. Ellos ya están están en la lógica de votar a favor”, comentó el líder petista el pasado 9 de noviembre desde la tribuna de San Lázaro.

El PRI exhibe a MC por votar con Morena y alianza oficialista

A la grabación, la cuenta del PRI nacional en X (antes Twitter) señaló que Morena, MC, PT y el Verde Ecologista de México (PVEM) se unieron “para aprobar un presupuesto que mantiene el abandono del sistema de salud, de las carreteras, del campo mexicano, de la seguridad pública y de las necesidades de millones de familias”.

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El partido reiteró que mientras se dejan de lado temas como el desabasto de medicamentos o las carencias en hospitales públicos, el presupuesto se sigue dirigiendo a las “obras faraónicas, el endeudamiento y el gasto en sus proyectos políticos”.

Como en otras ocasiones, el PRI acusó que Movimiento Ciudadano se dice de “oposición” pero al momento de votar “defienden los mismos intereses mezquinos”.

Alito Moreno acusa amago al INE tras reducción de presupuesto

PRI endurece discurso contra MC por votar a favor del Presupuesto 2027: Alito Moreno acusa a Morena de querer controlar al INE. (Fotos: RS)
PRI endurece discurso contra MC por votar a favor del Presupuesto 2027: Alito Moreno acusa a Morena de querer controlar al INE. (Fotos: RS)

Por su parte, en un breve encuentro con medios de comunicación, el dirigente del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas denunció que el propósito de la reducción del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) -misma que asciende a 6 mil millones de pesos- está orientado a “controlar la elección”.

Recordó los recientes señalamientos de los trabajadores de módulos, quienes acusaron salarios bajos y falta de material para desempeñar sus actividades: “Pero así como están los recortes en el INE, ¿Cómo van a vigilar la elección? ¿Cómo se va a cuidar la elección? ”.

Comentó que estas acciones podrían estar enfocadas a “impulsar un gran fraude electoral, robarse la elección”, situación que, dijo, “no lo vamos a permitir”. Agregó que la raíz de sus denuncias en organismos internacionales tienen como origen “lo que está ocurriendo” en el país.

“Por eso el país es un desastre, amigas y amigos, en el tema de seguridad, en el tema educativo, en el tema de la salud, protestas de transportistas, protestas de médicos, protestas de maestros, protestas de los trabajadores del INE, protestas de los trabajadores de la salud”, destacó el priista.

Ante los representantes de la prensa, Alito Moreno se lanzó contra MC, reiterando que junto a Morena “están destruyendo el país”.

Voto de MC podría ser para cobijar a Samuel García

Durante la discusión en lo particular que se lleva a cabo en San Lázaro, Arturo Yáñez mostró unos tenis de color guinda y naranja, advirtiendo que se convirtieron en el nuevo “fosfo fosfo”. También acusó a los emecistas de ser “comparsas” de Morena por sumarse al aval del PPEF 2027.

El Partido Acción Nacional (PAN) también se ha posicionado en contra del voto a favor de los emecistas, a quienes acusan de negociar con el gobierno y Morena “impunidad” para Samuel García, gobernador de Nuevo León.

PAN y PRI acusan a MC de vender su voto a Morena a cambio de blindaje para el gobernador Samuel García. (Captura de pantalla)
PAN y PRI acusan a MC de vender su voto a Morena a cambio de blindaje para el gobernador Samuel García. (Captura de pantalla)

El mandatario emecista se ha visto envuelto en distintos procedimientos desde lo local hasta lo federal:

  • Juicio político en el Congreso de la Unión;
  • Una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación por triangulación de recursos que supera los 7 mil millones de pesos;
  • Así como investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR).

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