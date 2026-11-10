México

Captan a alcaldesa morenista de Chiautempan en zona VIP y aparente estado de ebriedad en concierto de Grupo Firme

Blanca Estela Angulo Meneses fue captada en videos brindando en el palenque de la Feria de Ferias de Tlaxcala

Alcaldesa de Chiautempan. (Captura de pantalla)
Alcaldesa de Chiautempan. (Captura de pantalla)
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Videos difundidos en redes sociales captaron a Blanca Estela Angulo Meneses, presidenta municipal de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, en aparente estado de ebriedad durante el palenque de la Feria de Ferias, donde Grupo Firme se presentó el pasado 6 de noviembre.

Las grabaciones muestran a la alcaldesa morenista en el área VIP del recinto, brindando con bebidas en mano junto a colaboradoras y Griselda Corona, quien días antes había solicitado su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chiautempan por Morena.

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Los videos, de aproximadamente ocho segundos, muestran a la alcaldesa morenista sentada en la zona VIP del palenque. Se le observa sosteniendo un vaso transparente con una bebida y, en otro momento, levantándolo para brindar con quienes la rodean: “Salud”, se ve que pronuncia.

Captan a alcaldesa morenista de Chiautempan en zona VIP y aparente estado de ebriedad en concierto de Grupo Firme en el el palenque de la Feria de Ferias. (Redes sociales)

La presencia de Corona en el palenque adquiere un matiz particular cuando ella misma había criticado públicamente a otro cuadro de Morena, Jesús Abraham Fragoso Mendoza, quien se desempeñaba como director de Turismo del municipio de Chiautempan, Tlaxcala, quien fue detenido tras provocar un accidente automovilístico en aparente estado de ebriedad.

Las imágenes detonaron una ola de críticas en redes sociales. Habitantes del municipio señalaron que la administración municipal enfrenta quejas por baches, deficiencias en la recolección de basura y fallas en servicios básicos en distintas colonias.

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Escándalo en medio de una solicitud de revocación de mandato

La polémica del palenque coincide con un proceso legislativo en curso. El pasado 13 de octubre, el Congreso local aprobó la integración de una comisión especial para analizar la solicitud de revocación de mandato contra Blanca Angulo, presentada por habitantes de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe.

(Facebook)
(Facebook)

Los pobladores denunciaron presuntas afectaciones a los derechos colectivos de sus comunidades, entre ellas el proyecto para construir un Centro de Educación y Cuidado Infantil del IMSS en terrenos relacionados con espacios deportivos comunitarios. Además, acusan a la alcaldesa de haber enviado trabajadores del Ayuntamiento a recolectar firmas de apoyo al proyecto, lo que viola los usos y costumbres de las comunidades afectadas.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tlaxcala, Emilio De la Peña Aponte, prometió que la legislatura resolverá la solicitud antes de que venza el plazo legal de seis meses, e incluso anticipó que podría hacerlo antes. La presión ciudadana llegó al punto de que los inconformes de Guadalupe Ixcotla irrumpieron en la Sala de Sesiones del Palacio Legislativo el pasado 6 de octubre para exigir atención directa a los diputados.

Angulo Meneses asumió la presidencia municipal de Chiautempan para el periodo 2024-2027 bajo las siglas de Morena.

Desde el inicio de su gestión ha denunciado amenazas, intentos de extorsión y violencia política en razón de género. En declaraciones a La Jornada de Oriente, reveló que personas desconocidas la han llamado para pedirle dinero a cambio de “mantener tranquilo al municipio” y que otras se han hecho pasar por ella para cobrar gestiones indebidas a ciudadanos.

Alcaldesa guarda silencio, mientras pobladores se mofan de ella

Alcaldesa de Chiautempan, Blanca Angulo. (Facebook)
Alcaldesa de Chiautempan, Blanca Angulo. (Facebook)

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Chiautempan no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los videos ni sobre los señalamientos de presunto estado de ebriedad. En las últimas horas, la alcaldesa sólo ha compartido publicaciones de jornadas de bacheo.

Sin embargo, lejos de apaciguarse, la discusión en redes tomó un giro irónico cuando el Ayuntamiento publicó la invitación al Desfile Navideño 2026, programado para el viernes 20 de noviembre a las 7:00 p.m., con inicio en el Estadio “Próspero Cahuantzi” y fin en el Parque Juárez-Parque “La Paz”.

Los comentarios de los internautas no tardaron en conectar el evento navideño con la polémica del palenque. “¿Va a haber pisto?”, escribió un usuario. “Va a haber ponche con piquete”, sumó otro. “¿Y el baile, presidenta?”, preguntó un tercero.

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