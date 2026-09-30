México

El Buen Fin 2026 cambia de días: fecha de inicio y detalles de la temporada

Esta campaña comercial anual reúne a empresas y establecimientos para ofrecer descuentos, promociones, meses sin intereses y otras facilidades de pago

Transeúntes con bolsas de compras caminan por el pasillo de un centro comercial con grandes letreros rojos y blancos de promociones.
Varias personas caminan con bolsas de compras frente a las tiendas de un centro comercial decorado con pancartas de la campaña de descuentos del Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Buen Fin 2026 cambia su calendario y se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2026, de viernes a martes, con cinco días de ofertas para compras de electrodomésticos, regalos navideños y otros productos.

La campaña coincide con el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana y el inicio de la entrega del aguinaldo.

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Las compras hechas con medios de pago electrónicos participantes por al menos $250 pesos podrán entrar al Sorteo El Buen Fin 2026, siempre que se realicen en establecimientos registrados durante esos cinco días.

El sorteo se efectuará en diciembre en las oficinas del SAT, en Avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El cambio desplaza el inicio de la campaña de jueves a viernes, aunque conserva la misma duración que tuvo la edición XV. En años recientes, los comercios activan descuentos desde las 00:00 horas y los mantienen hasta las 23:59 horas, una práctica que se extendió con el fortalecimiento del comercio digital durante la pandemia de COVID-19.

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Personas con bolsas de papel caminan frente a un establecimiento comercial con globos rojos y el logotipo de Buen Fin en la parte central.
Un grupo de compradores camina con bolsas a la salida de una tienda de ropa decorada con globos durante la campaña comercial del Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Buen Fin y cuál es su objetivo

El Buen Fin es una campaña comercial anual en México que reúne a empresas y establecimientos para ofrecer descuentos, promociones, meses sin intereses y otras facilidades de pago en bienes y servicios. Se realiza en noviembre y coincide con el fin de semana largo por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El programa surge en 2011 mediante una colaboración entre el sector privado y autoridades federales. Participan, entre otras instituciones, la Secretaría de Economía, el SAT y la Profeco, junto con organismos empresariales. Las compañías que se suman deben registrarse en el portal oficial para identificarse como participantes.

Su objetivo principal es impulsar el mercado interno. Para ello, busca aumentar las ventas de negocios establecidos, estimular el consumo y apoyar la economía de las familias mediante ofertas que, en teoría, permiten adquirir productos y servicios a precios más accesibles o con esquemas de pago diferido.

El Buen Fin también pretende fortalecer el comercio formal. Esto implica fomentar compras en establecimientos registrados, que emitan comprobantes y cumplan con sus obligaciones fiscales. En paralelo, el programa busca incentivar el uso de pagos electrónicos, como tarjetas de débito y crédito, y ampliar la inclusión financiera.

El Buen Fin tuvo su primera edición entre el 18 y el 21 de noviembre de 2011. En aquel momento ofreció descuentos de hasta 70% y promociones como meses sin intereses.

La iniciativa fue planteada por el Consejo Coordinador Empresarial como una respuesta al Black Friday de Estados Unidos. Desde entonces se programa el fin de semana previo al Día de Acción de Gracias, periodo que marca el comienzo de la temporada navideña.

La organización de la campaña ya confirmó que habrá sorteo para los negocios participantes. También se espera que el SAT anuncie en las próximas semanas la rifa dirigida a consumidores.

Los comercios que busquen participar oficialmente tienen como fecha límite el 12 de noviembre de 2026 para registrarse mediante el portal oficial del programa. Para hacerlo deben contar con RFC, tener activo el Buzón Tributario, una opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y una terminal para aceptar pagos electrónicos.

No obstante, el programa no obliga a comprar ni garantiza que toda promoción sea conveniente. La recomendación es revisar el precio previo del producto, comparar entre tiendas, leer las condiciones de los meses sin intereses y evitar endeudarse por encima de la capacidad de pago.

Pasillo de un centro comercial al aire libre con palmeras, personas caminando con bolsas y carteles rojos con la leyenda del Buen Fin.
Varios compradores recorren los pasillos de una plaza comercial que exhibe carteles con anuncios de descuentos por la campaña del Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para hacer compras inteligentes durante el Buen Fin

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre. La regla principal es simple: compra lo que ya tenías previsto adquirir, no lo que parece atractivo sólo por la promoción.

  • Define un presupuesto máximo. Separa primero renta, comida, servicios, deudas y ahorro. El monto restante es tu límite de compra.
  • Haz una lista y ordénala por prioridad. Distingue entre necesidades y gustos. Si un producto no estaba contemplado antes de la oferta, espera 24 horas antes de pagarlo.
  • Revisa precios desde antes. Anota el costo del producto en varias tiendas durante las semanas previas. Así podrás identificar si el descuento es real y no sólo un cambio de etiqueta.
  • Compara el costo final, no sólo el porcentaje de rebaja. Incluye envío, instalación, seguros, accesorios obligatorios, impuestos y cargos por financiamiento.
  • Usa meses sin intereses con cuidado. Sólo convienen si el precio es igual al de contado, no hay comisiones y la mensualidad cabe en tu presupuesto. Suma todas tus parcialidades: varios pagos pequeños pueden convertirse en una deuda difícil de manejar.
  • Prefiere crédito para bienes duraderos. Una computadora, un refrigerador o una lavadora pueden justificar financiamiento si su vida útil supera el plazo de pago. Evita usarlo para ropa, comidas o artículos de consumo inmediato.
  • Lee letras chiquitas. Verifica vigencia, inventario disponible, tarjetas participantes, monto mínimo de compra, restricciones y condiciones para recibir bonificaciones o cupones.
  • Compra en comercios formales. Revisa que el negocio participe oficialmente en El Buen Fin y conserva ticket, factura, capturas de pantalla de la oferta y comprobantes de pago.
  • En línea, confirma que el sitio sea legítimo. Entra desde la página oficial de la tienda, no mediante enlaces recibidos por correo, SMS o redes sociales. Revisa que tenga https, datos de contacto, políticas de devolución y tiempos de entrega.
  • Verifica garantía y devoluciones antes de pagar. Pide que las condiciones queden por escrito. Una promoción no elimina tu derecho a garantía.
  • No compres por el sorteo. Si tu compra no tiene sentido sin la posibilidad de ganar un premio, probablemente tampoco conviene con ella.
  • Si hay un incumplimiento, reúne pruebas. Guarda publicidad, fotos de precios, conversaciones, ticket y estado de cuenta. Primero reclama al comercio; si no responde, puedes acudir a Profeco.
Infografía con ilustración de un hombre empujando un carrito de compras y seis secciones con texto e íconos sobre finanzas y ofertas.
Una infografía de Infobae detalla consejos de planificación, presupuesto y verificación de precios para realizar compras seguras durante El Buen Fin en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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