La identidad del animal no fue confirmada por Belinda ni por García Parra. Usuarios de redes sociales señalaron que el perro habría sido Popper por sus rasgos físicos y por la relación que la cantante había mostrado previamente con su mascota.

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José Luis García Parra, coordinador general de Gabinete del Gobierno de Puebla, publicó el pasado domingo 8 de noviembre de 2026 un video desde una reunión de trabajo en el que apareció un perro que presuntamente sería Popper, la mascota de Belinda.

El clip habría reavivado los rumores sobre un posible noviazgo o una cercanía entre ambos, luego de que seguidores de la cantante lo difundieron este martes 10 de noviembre en redes sociales.

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El políticio también conocido como “El Choco” compartió la grabación en sus historias de Instagram. En las imágenes sostuvo al perro entre sus piernas mientras participaba en una junta relacionada con actividades del gobierno estatal.

El funcionario acompañó el video con el mensaje: “Domingo de trabajo en equipo. Preparando lo que viene para Puebla. Acompañado de la mejor compañía”. La publicación terminó con un emoji de huellas de perro.

La identidad del animal no fue confirmada por Belinda ni por García Parra. Usuarios de redes sociales señalaron que el perro habría sido Popper por sus rasgos físicos y por la relación que la cantante había mostrado previamente con su mascota.

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José Luis García Parra habría estado con Popper, la mascota de Belinda

José Luis García Parra , coordinador de Gabinete de Puebla, publica video con el perrito de Belinda y aviva rumores de noviazgo (Fotos. Instagram/@belindadpop/@jl_gparra)

La difusión de la historia ocurrió durante un domingo de trabajo para el coordinador de Gabinete de Puebla. El video mostró una mesa de reunión, documentos y la presencia del perro junto al político poblano.

El detalle que llamó la atención no fue la actividad gubernamental, sino la posible aparición de Popper. La mascota había sido identificada en publicaciones previas de Belinda como un chihuahua.

Los seguidores de la intérprete compartieron el fragmento en distintas plataformas. Algunos cuestionaron si el video había confirmado que García Parra y Belinda habían retomado contacto después de versiones sobre un distanciamiento entre ambos.

Otros usuarios consideraron que la aparición del perro no probó una relación sentimental. Hasta el martes 10 de noviembre, ninguno de los dos había emitido una declaración pública sobre el contenido de la historia ni sobre la identidad del animal.

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Popper pertenecía a la raza chihuahua. En México, ejemplares de esta raza podían tener costos de entre 2,000 y 6,000 pesos, aunque animales con pedigree de la Federación Canófila Mexicana o de criaderos especializados podían superar los 10,000 pesos.

El valor específico de Popper no había sido revelado por Belinda. La atención sobre el perro se concentró en su posible presencia en una reunión encabezada por el funcionario estatal.

Belinda y García Parra habían enfrentado rumores desde febrero de 2025

Los rumores sobre una relación entre Belinda y José Luis García Parra surgieron a principios de febrero de 2025. En ese periodo circularon versiones sobre su asistencia a una boda en Huatulco, Oaxaca.

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También trascendió que ambos habrían llegado en un vuelo privado al aeropuerto de Puebla. Las versiones aumentaron después de que fueron relacionados con otros encuentros fuera de actividades públicas.

Belinda y García Parra habían enfrentado rumores desde febrero de 2025 (Fotos: Instagram/@belindadpop)

Entre los episodios mencionados por seguidores y páginas de espectáculos figuraron la toma de protesta del gobernador Alejandro Armenta Mier en diciembre de 2024 y un supuesto viaje de Año Nuevo a Nueva York.

Belinda negó entonces que existiera un noviazgo. La cantante sostuvo que mantenía una amistad con García Parra, sin dar más detalles sobre los encuentros que habían sido difundidos en redes sociales.

El funcionario mantuvo una postura reservada ante las preguntas sobre su vida personal. García Parra señaló que prefería concentrarse en sus responsabilidades dentro del gobierno de Puebla.

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Durante la polémica también circuló una fotografía en la que Belinda supuestamente apareció recostada sobre las piernas del político en un avión. La imagen fue desmentida después de que se identificó como un fotomontaje.

La fotografía original había mostrado a Belinda con su padre. En la edición viral, el rostro de García Parra habría sido colocado sobre la imagen del familiar de la cantante.

El supuesto distanciamiento entre ambos fue reportado en julio de 2025

En julio de 2025 surgieron versiones sobre una posible ruptura o un alejamiento entre Belinda y García Parra. Los reportes se basaron en que ambos dejaron de seguirse mutuamente en Instagram.

También fueron vistos por separado en eventos públicos. Esa distancia alimentó especulaciones sobre el fin de una relación que nunca fue confirmada por los involucrados.

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La publicación del 8 de noviembre volvió a colocar el tema entre las tendencias de redes sociales. La posible presencia de Popper fue interpretada por seguidores como una señal de que ambos habrían mantenido contacto.

El clip no mostró a Belinda ni incluyó una referencia directa a la cantante. La única mención relacionada con el perro fue el mensaje de García Parra sobre estar acompañado de “la mejor compañía”.

José Luis García Parra ocupó un cargo en el gobierno de Alejandro Armenta

José Luis García Parra, conocido como “El Choco”, se desempeñó como coordinador general de Gabinete del Gobierno del Estado de Puebla durante la administración de Alejandro Armenta Mier.

Antes de integrarse al gabinete estatal, García Parra fue diputado local en el Congreso de Puebla. También ocupó cargos de asesoría legislativa en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados.

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José Luis García Parra

El funcionario militó en el PRI entre 2005 y 2017. Después se incorporó a Morena, partido con el que desarrolló parte de su trayectoria política en Puebla.

García Parra estudió la licenciatura en Comercio Exterior en la Universidad Madero. También cursó una maestría en Gobernanza y Globalización en la Universidad de las Américas Puebla.

El video que compartió el domingo 8 de noviembre permaneció como el elemento que volvió a relacionarlo con Belinda, aunque la presencia de Popper y cualquier vínculo sentimental entre ambos no fueron confirmados.