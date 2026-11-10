México compra helicópteros a EEUU para labores de rescate del Ejército, prevén concretar adquisión en 2028

Helicóptero Black Hawk. (Imagen ilustrativa) REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México comprará helicópteros y otras aeronaves para reforzar las tareas de seguridad, auxilio a la población y respuesta ante emergencias del Ejército y la Marina. El plan incluiría 11 Black Hawk UH-60M, dos aviones Super Hércules y unidades para transporte de tropas y operaciones embarcadas, cuya entrega se calculó entre 2028 y 2029.

Durante su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum explicó que la decisión surgió tras el despliegue aéreo realizado hace un año en cinco estados de la República. Aquella operación requirió trasladar numerosos helicópteros desde otras regiones del país para conformar lo que describió como el puente aéreo más grande realizado en territorio nacional.

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La presidenta señaló que consultó con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina sobre la necesidad de ampliar el equipo aéreo. Ambos consideraron necesaria la adquisición de nuevas unidades para labores de seguridad y apoyo durante desastres.

La compra se insertó en un proceso de modernización de la flota mexicana. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó el 6 de noviembre una posible venta militar a México valuada en USD 1,075 millones, que contempló las 11 aeronaves Black Hawk y sistemas asociados.

Soldados de la Guardia Nacional y un policía transportan a una víctima evacuada por vía aérea de una zona afectada por inundaciones repentinas REUTERS/Francis Mascarenhas

Los helicópteros servirían para rescate, incendios y evacuaciones médicas

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que los helicópteros Black Hawk y dos aeronaves Super Hércules se destinarían principalmente a apoyar la aplicación del Plan DN-III-E. Este protocolo moviliza a las Fuerzas Armadas durante fenómenos naturales, incendios y otras emergencias que requieren apoyo a la población.

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“Son 11 helicópteros Black Hawk UH-60, también dos Super Hércules se van a adquirir”, declaró Trevilla. Añadió que las unidades resultarían necesarias para combatir incendios, movilizar tropas, realizar evacuaciones en ambulancia aérea y respaldar al personal que opera en tierra.

El titular de la Defensa calculó que las aeronaves llegarían al país entre 2028 y 2029. La estimación dejó claro que la operación todavía no se había concretado y que quedaban pendientes las negociaciones entre México y el fabricante designado.

Debido a las inundaciones, miles de personas quedaron atrapadas en sus casas y comercios. (Guardia Nacional)

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que la dependencia requería helicópteros embarcados para sus buques y unidades Mi-17 para el traslado de tropas. Mencionó una previsión de 10 Mi-17 y 10 helicópteros embarcados.

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Estados Unidos autorizó el paquete con motores, sistemas y armamento

La comunicación 26-104 del Departamento de Estado notificó al Congreso de Estados Unidos la posible operación solicitada por el Gobierno mexicano. La venta buscaba consolidar los tipos de aeronaves que ya operaban en el país y ampliar la flota de helicópteros UH-60M.

El contratista principal previsto fue Sikorsky, empresa de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut. El gobierno estadounidense precisó que la venta se encontraba en fase de autorización y que desconocía si existiría algún acuerdo de compensación comercial ligado al contrato.

Un militar de la Guardia Nacional mexicana intenta impedir que personas se lleven productos de las tiendas de un centro comercial tras el devastador paso del huracán Otis por Acapulco, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. El huracán Otis provocó grandes destrozos al atravesar la costa sur del Pacífico mexicano con categoría 5, al llegar con grandes inundaciones, quebrar carreteras y dejar sin servicio eléctrico y telefónico a grandes partes del estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

Además de las 11 aeronaves, el paquete incluyó 27 motores T700-GE-701D, 27 sistemas integrados de navegación inercial y GPS EAGLE-M+429, así como 27 radios satelitales AN/ARC-231A RT-1987 de muy alta y ultra alta frecuencia. También consideró transpondedores de identificación amigo o enemigo APX-128 y equipos criptográficos AN/PYQ-10 y KIV-79.

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La propuesta incorporó receptores para sistemas de aterrizaje instrumental, buscadores automáticos de dirección, transmisores y receptores de navegación aérea táctica AN/ARN-153, altímetros radar RACC-209 y radios de alta frecuencia AN/ARC-220. El equipo se complementó con gafas de visión nocturna, localizadores de emergencia, radar meteorológico a color y sistemas electroópticos e infrarrojos MX-10D con designador láser, iluminador y telémetro.

El paquete contempló protección, rescate y capacitación de personal

Los Black Hawk habrían contado con filtros para proteger los motores, blindaje balístico, tanques auxiliares internos de combustible y sistemas de escape invertido. Para operaciones de búsqueda y salvamento, la solicitud incluyó un cabrestante instalado en el fuselaje y un sistema de extracción e inserción rápida por cuerda.

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La capacidad de combate se completaría con una ametralladora M-134. El Departamento de Estado indicó que el refuerzo permitiría a México dar apoyo aéreo interno a fuerzas que participaban en operaciones contra el narcotráfico.

Helicóptero Black Hawk UH-60L. Crédito: Defensa

La implementación habría requerido el traslado de 15 representantes adicionales del Gobierno de Estados Unidos o de empresas contratistas a territorio mexicano durante un periodo prolongado. Sus tareas abarcarían el reprocesamiento y despliegue del equipo, verificación de sistemas, capacitación de personal y respaldo técnico y logístico.

El paquete también habría incluido transporte, refacciones, herramientas, equipos de prueba, publicaciones y datos técnicos, además de servicios de ingeniería y asistencia especializada. Estados Unidos sostuvo que la operación no alteraría el equilibrio militar regional ni afectaría su capacidad de defensa.

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La Fuerza Aérea Mexicana operaba nueve modelos de helicópteros, entre ellos los UH-60M y UH-60L, destinados al traslado de personal y carga, operaciones especiales, búsqueda, rescate y evacuación aeromédica. Su inventario también incluía Mi-17 rusos, EC-725 Cougar, MD-530F, Bell 412 EP, Bell 407 GX, AW109SP y Bell 206 L-IV Long Ranger.

La Secretaría de Marina contaba con 10 helicópteros UH-60M Black Hawk para apoyo aéreo cercano e infiltración y extracción de fuerzas especiales. Su flota también integraba 21 Mi-17, 14 Panther AS565, tres EC-725 Cougar, dos EC-225, un Agusta AW109SP y 12 helicópteros destinados a instrucción y adiestramiento.