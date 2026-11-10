México

La extorsión, el delito que “preocupa y ocupa” a Sheinbaum: atribuye aumento de casos a incremento en denuncia

La presidenta afirmó que la estrategia nacional ha derivado en más detenciones, sin precisar una cifra ni el periodo al que corresponden

Sheinbaum dijo que aumentaron las denuncias de extorsión. | Presidencia
Sheinbaum dijo que aumentaron las denuncias de extorsión. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la extorsión es el delito que más le “preocupa y ocupa” a su gobierno; sin embargo, afirmó que el aumento de casos registrados se debe a un incremento en la denuncia y no a la incidencia del crimen.

Extorsión mantiene niveles elevados pese a registro de celulares, acusa estudio

El registro obligatorio de líneas celulares avanza como una medida para combatir la extorsión y el fraude, pero especialistas advierten que su alcance es limitado frente a las tácticas de las redes criminales.

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El esquema obliga a vincular cada número con la CURP y una identificación oficial, con el objetivo de identificar a los titulares de las líneas. Aun así, esa identificación no permite establecer con certeza quién realiza una llamada.

SILIKN reporta un aumento de hasta 90% en intentos de fraude, estafa y extorsión telefónica durante 2026. El dato corresponde al monitoreo de su unidad de investigación y no a una estadística nacional.

La empresa señala que los delincuentes pueden recurrir a telefonía por internet, marcadores automatizados, suplantación de identificador de llamadas, identidades robadas y prestanombres para evadir los controles.

También alerta que el propio proceso de registro se convierte en un recurso para engañar. Presuntos representantes de telefónicas o autoridades contactan a usuarios con la amenaza de suspender sus líneas y solicitan datos personales, códigos de verificación o claves enviadas por SMS.

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Además, la concentración de CURP, identificaciones y números telefónicos plantea riesgos de filtraciones, robo de identidad y venta ilegal de bases de datos.

La extorsión mantiene niveles altos en el país. México Evalúa calcula que entre enero y septiembre de 2026 hubo 65% más víctimas por habitante que en el mismo periodo de 2015. La ENVIPE 2026 estima que en 2025 ocurrieron 6,831 extorsiones por cada 100,000 habitantes y que 97.5% permaneció sin denuncia.

Las regiones Centro, Bajío-Occidente y Norte concentraron 85% de las víctimas registradas en los primeros nueve meses de 2026. México Evalúa plantea reforzar la denuncia segura, integrar datos del 089, las carpetas de investigación y la información financiera, además de perseguir las redes y sus recursos. La estrategia nacional ha evitado pagos en numerosos casos, pero carece de presupuesto propio y metas claras para medir una reducción sostenida del delito.

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