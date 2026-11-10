Galilea Montijo deja los diseños caros y regresa a las pacas para buscar “tesoros”

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

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Galilea Montijo retoma la compra de ropa de paca y dice que busca prendas de segunda mano pese a que hoy puede acceder a diseños de lujo. La conductora contó que volvió a interesarse por esos espacios tras recordar que ahí encuentra “tesoros” y que su afición comenzó desde la infancia.

En una conversación para el pódcast Ellas al volante, la conductora explica que el alto costo de algunas prendas de diseñador la hace pensar en otras alternativas.

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“La de diseñador me da mucho codo”, dice entre risas cuando habla de la posibilidad de comprar varias piezas por el precio de una sola.

La presentadora sostiene que en los últimos meses vuelve a mirar hacia la ropa usada. “Últimamente he regresado a las pacas. Yo de niña era muy de pacas, de ropa de segunda. Sacan unas cosas increíbles”, comenta durante la charla.

Montijo afirma que una amiga dedicada a encontrar ese tipo de piezas la ha motivado a volver a buscar opciones. “Debemos de hacer eso. Las pacas”, señala al referirse a la posibilidad de recorrer tiendas de segunda mano.

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Galilea Montijo dice que en las pacas hay “tesoros”

La conductora de Televisa habla de la ropa de segunda mano como una opción para encontrar prendas distintas a las de las tiendas convencionales. Durante la conversación, sus acompañantes coinciden en que ahí se pueden hallar piezas poco comunes.

“Te consigues tesoros, pero increíbles”, le dicen en el pódcast. Montijo responde de inmediato: “Tesoros, tesoros”.

La afición de Galilea por elegir su propia ropa se mantiene incluso cuando sale de compras con su novio, el modelo español Isaac Moreno. La conductora explica que suele decidir rápidamente qué piezas le gustan y cuáles descarta.

En el tianguis existen prendas de distintos tipos, desde la fast fashion hasta la de lujo Crédito: Cuartoscuro y (Freepik)

“Ya sé qué me queda”, dice Montijo al describir su forma de comprar. Explica que generalmente no necesita probarse la ropa antes de adquirirla porque identifica los cortes y estilos con los que se siente cómoda.

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La presentadora cuenta que Moreno solo ha elegido una prenda para ella en una ocasión. Ocurrió durante un viaje a Japón, cuando él insistió en comprarle unas botas que ella ya no quería medirse porque estaba cansada.

Montijo relata que esas botas se convirtieron en una de sus prendas favoritas. “Son las mejores botas y son las que no suelto”, afirma al recordar que su pareja se encargó de comprarlas.

La comodidad marca el estilo actual de la conductora

Durante el mismo encuentro, Galilea Montijo sostiene que su estilo cambió después de convertirse en mamá. La conductora dice que antes usaba tacones con frecuencia y llevaba otro par de zapatos en su bolsa para cambiarse cuando lo necesitaba.

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“Después de ser mamá, obviamente tenis, pañales en la bolsa. O sea, cambias completamente”, comenta. Para la conductora, la ropa cómoda gana espacio en su clóset desde esa etapa.

Este tianguis es muy barato y cuenta con ropa de lujo (Jemussky/Youtube)

Montijo celebra que prendas como los pantalones baggy, los slides y la ropa deportiva se hayan integrado a las tendencias. “Yo agradezco muchísimo la comodidad ante todo”, dice.

La conductora reconoce que se toma tiempo para elegir lo que usa, aunque acepta que no siempre acierta. “Luego la cago, obviamente”, comenta al hablar de los riesgos de experimentar con estilos y prendas.

También revela que comparte ropa con Isaac Moreno. Montijo dice que ambos tienen gustos parecidos al vestir y que en ocasiones sus pantalones terminan mezclados en el clóset.

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“Cien por ciento”, responde cuando le preguntan si se ha puesto ropa de su pareja. La conductora añade que a veces busca sus pantalones entre las prendas de Moreno porque terminan cambiados de lugar.

Galilea Montijo compraba ropa de paca desde niña

El regreso de Montijo a las pacas conecta con una experiencia que contó previamente en el programa Netas Divinas.

La conductora reveló el 20 de junio de 2025 que acompañaba a su madre a buscar ropa en las pacas del mercado de la 34, en Guadalajara.

“Mi mamá me llevaba a las pacas en el mercado de la 34. Allá en Guadalajara saben de lo que estoy hablando”, contó entonces la presentadora. Según su relato, las pacas llegaban desde Estados Unidos y ella compraba piezas de 1 peso y 10 pesos.

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En este tianguis de Monterrey encontrarás buenos precios de ropa de paca Foto: Youtube/laloelizarraras

Montijo explicó que las carencias económicas de su niñez y adolescencia influyeron en la forma en que valora sus pertenencias. En aquella emisión también habló de su gusto actual por los zapatos y lo relacionó con las dificultades que enfrentó en esa época.

La conductora recordó que unas primas de su mamá enviaban ropa y calzado que no siempre era de su talla. En una ocasión, dijo, recibió unos zapatos demasiado grandes y decidió recortarlos con un serrucho para poder usarlos.