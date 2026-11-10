México

Clima en Monterrey: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Monterrey para este 10 de noviembre.

PUBLICIDAD

En Monterrey se espera una temperatura máxima de 20.2 grados centígrados y una mínima de 14.8 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 25% durante el día.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 72% en el transcurso del día y del 68% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 11.1 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 2.

El pronóstico del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

La sequía de Monterrey

La mejor temporada parair a la la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se presenta un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

PUBLICIDAD

Debido a que en el verano las temperaturas son en extremo altas, la capital vive una sequía que llega a su apogeo entre julio o agosto, una temporada que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la época de lluvia comienza en el otoño, siendo septiembre el mes con más precipitaciones, sin embargo, ha habido veces en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro baja a una media de 14 grados aunque el “día más frío” por lo general se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura mínima registrada en la historia de la ciudad fue la de 1983, cuando el termómetro bajó a -7.5 grados, mientras que la última nevada ocurrió en diciembre de 2004; en contraste, el día con la temperatura más alta se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

¿Cuál es el clima en México?

México es un país afortunado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de Cancún.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MonterreyClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México 9 de noviembre: Baja California Sur registró tres sismos cerca de San José del Cabo

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 9 de noviembre: Baja California Sur registró tres sismos cerca de San José del Cabo

Yule Fest 2026 en La Marquesa: cuánto cuesta, cuándo es y qué actividades habrá durante el festival medieval de Navidad

El Yule Fest 2026 prepara una experiencia navideña con caballeros, criaturas fantásticas y tradiciones de invierno

Yule Fest 2026 en La Marquesa: cuánto cuesta, cuándo es y qué actividades habrá durante el festival medieval de Navidad

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Sigue en vivo con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Más de mil víctimas con pérdidas por mil 850 millones de pesos: así avanza la Fiscalía de la CDMX contra cuatro empresas fraudulentas

MetaXchange, Strategic Capital y Booster operaron modelos piramidales que quitaron su patrimonio a cientos de inversionistas

Más de mil víctimas con pérdidas por mil 850 millones de pesos: así avanza la Fiscalía de la CDMX contra cuatro empresas fraudulentas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 9 de noviembre: activan Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas mañana martes

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 9 de noviembre: activan Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas mañana martes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Desarticulación de los Rs, quién hereda su narcopoder detrás del CJNG

Embajador Ronald Johnson destaca el decomiso de cocaína en el mar de Acapulco: “Así se ve una cooperación en materia de seguridad”

Más de 6 mil policías resguardarán la Feria Ganadera de Culiacán 2026 entre diversos operativos en Sinaloa

Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Grettell Valdez reacciona a la detención de Inés Gomez Mont y revela si aún tiene relación con ella

Grettell Valdez reacciona a la detención de Inés Gomez Mont y revela si aún tiene relación con ella

Yule Fest 2026 en La Marquesa: cuánto cuesta, cuándo es y qué actividades habrá durante el festival medieval de Navidad

Mamá de Gala Montes responsabiliza a Beba por el distanciamiento de su familia: “Fue la que inició todo”

Netflix se disculpa por la polémica de Lesslie Polinesia y el doblaje de Diana Galván: “Nos equivocamos”

Feria Artesanal del Chocolate en Coyoacán: postres, bebidas calientes y artesanías navideñas con entrada libre

DEPORTES

Allan Saint-Maximin describe los actos de racismo que vivieron su hijos en México

Allan Saint-Maximin describe los actos de racismo que vivieron su hijos en México

De la mano de Turki Alalshikh, Eddy Reynoso alista regreso de Canelo Álvarez con más peleas en 2027

Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso

Julio César Chávez Jr. menosprecia el reto de su hermano Omar para pelear con Canelo Álvarez