México

Cómo verificar promociones reales previo al Buen Fin y evitar fraude en compras digitales

Este evento de compra y venta se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre

Personas con bolsas de papel caminan frente a un establecimiento comercial con globos rojos y el logotipo de Buen Fin en la parte central.
Buen Fin 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Con la llegada de El Buen Fin 2026, del viernes 13 al martes 17 de noviembre, miles de consumidores se preparan para aprovechar descuentos y promociones en plataformas digitales y tiendas físicas, por lo que es importante implementar diversas medidas para comprobar que las ofertas publicadas sean auténticas, así como revisar las condiciones de pago y verificar la confiabilidad de los establecimientos para evitar publicidad engañosa o posibles abusos.

Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con distintas herramientas para ayudar a la población a comparar precios, consultar antecedentes de los proveedores y tomar decisiones de compra informadas. Entre ellas se encuentran el sitio Quién es Quién en los Precios y el Buró Comercial, que permiten conocer información útil antes de adquirir un producto o contratar un servicio.

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Adicional a estos instrumentos, la dependencia recomendó prestar atención a los anuncios que prometen beneficios extraordinarios, las condiciones de las promociones y los cargos adicionales que pueden aparecer durante el proceso de pago, de esta forma se pueden identificar posibles irregularidades y reducir los riesgos al comprar online durante esta temporada.

Cómo comparar precios y comprobar si una oferta del Buen Fin es real

Para evitar que los consumidores paguen más por un artículo que supuestamente tiene descuento, Profeco habilitó el portal elbuenfin.profeco.gob.mx, donde es posible consultar y contrastar los precios de diferentes productos.

El titular de la institución, Iván Escalante Ruiz, explicó que se realiza un monitoreo en 30 ciudades del país, en coordinación con la Secretaría de Economía. Desde el 17 de septiembre, esta revisión contempla más de 490 artículos, entre electrodomésticos, línea blanca y productos de consumo frecuente.

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La plataforma también dispone de un simulador de pagos a meses con financiamiento, que permite calcular el monto total de una compra considerando el Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas bancarias o comerciales.

Antes de aprovechar una promoción, se recomienda:

  • Comparar el precio del producto en diferentes tiendas.
  • Revisar cuánto costaba antes del descuento.
  • Consultar las condiciones y restricciones de la oferta.
  • Calcular el costo final cuando se eligen pagos a meses.
  • Comprobar si existen cargos adicionales por envío o servicios.
Un hombre de espaldas viste un chaleco verde con el texto Profeco y sostiene un teléfono móvil en una tienda con pantallas y carteles de Buen Fin.
Profeco durante el Buen Fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Publicidad engañosa: señales para identificar promociones falsas

Otro riesgo durante El Buen Fin son los anuncios que exageran los beneficios de un producto, esconden restricciones o generan expectativas que no corresponden con lo que realmente ofrecen. Ante este problema la Profeco explicó que la publicidad engañosa puede presentarse de distintas maneras:

  • Falsa: promete beneficios inexistentes o imposibles de cumplir.
  • Tendenciosa: busca influir intencionalmente en la percepción del consumidor.
  • Parcial: omite información importante.
  • Exagerada: maximiza las características de un producto.
  • Artificiosa: genera expectativas equivocadas.
  • Inexacta: no precisa los beneficios ofrecidos.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los anuncios deben ser veraces, comprobables y claros, sin inducir al error. También es importante desconfiar de mensajes como “última oportunidad” o “solo por hoy”, pues pueden presionar para comprar sin comparar alternativas.

Consulta el historial de quejas de una tienda antes de comprar

Antes de comprar en una tienda digital, otra alternativa es consultar el Buró Comercial de Profeco, herramienta que reúne información sobre el comportamiento de proveedores y prestadores de servicios.

Esta plataforma permite conocer si un sitio o tienda tiene reclamaciones ante la dependencia, su estado procesal y los principales motivos de las inconformidades.

Para realizar una consulta es necesario:

  1. Ingresar al portal del Buró Comercial.
  2. Escribir el nombre o razón social del proveedor, sin comas, tildes ni abreviaturas.
  3. Seleccionar el giro comercial correspondiente.
  4. Presionar el botón “Buscar” para obtener los resultados.

El registro contempla proveedores de más de 270 actividades, entre ellas tiendas departamentales, farmacias, mueblerías, restaurantes, servicios de streaming y comercios por internet.

Infografía con ilustraciones de compras, tarjetas y cajas, acompañada de recuadros informativos y texto sobre recomendaciones de consumo.
Una infografía de Profeco detalla herramientas digitales y pautas legales para verificar precios y ofertas de más de 490 artículos durante el Buen Fin en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde denunciar promociones engañosas durante El Buen Fin 2026

Si una persona identifica publicidad falsa, condiciones confusas o promociones que no se respetan al momento de pagar, puede comunicarse con Profeco mediante sus canales oficiales:

  • Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.
  • X: @AtencionProfeco y @Profeco.
  • Facebook: ProfecoOficial.
  • Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

Con estas herramientas, los consumidores pueden verificar los descuentos, investigar a los establecimientos y detectar posibles irregularidades antes de proporcionar sus datos bancarios o completar una transacción.

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