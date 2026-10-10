México

Abre sus puertas el Museo oficial de Mario Moreno Cantinflas: un recorrido dedicado al ídolo de la comedia en México

El recinto exhibe cuatrocientas piezas originales pertenecientes al comediante en la capital del país. La muestra repasa la trayectoria del actor cómico mediante siete salas temáticas disponibles de miércoles a domingo

“Fue un ajuste de cuentas”: Nieto de Cantinflas rompe el silencio sobre la muerte de su hermano
La apertura se concretó mediante la colaboración de una asociación civil que facilitó en préstamo objetos del patrimonio familiar del actor, resguardados por Mario Moreno hijo. Foto: Creative Commons/Iberia Airlines
Guardar

El Museo Mario Moreno Cantinflas (MMMC) abrió sus puertas en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México con una colección de más de 400 piezas originales dedicadas a la vida y obra del comediante mexicano. El recinto exhibe su exposición permanente bajo el nombre “Aquí está el detalle”, distribuida en siete núcleos temáticos.

La apertura se concretó mediante la colaboración de una asociación civil que facilitó en préstamo objetos del patrimonio familiar del actor, resguardados por Mario Moreno hijo. El museo se ubica en Córdoba 84, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, y busca acercar a nuevas generaciones al legado de quien fue una de las figuras centrales de la Época de Oro del Cine Mexicano.

PUBLICIDAD

Museo Cantinflas/Instagram

Las voces de Cantinflas según el museo

Dónde está y cómo luce actualmente el cabaret donde Cantinflas fue policía infraganti en ‘El Patrullero 777’ (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)
Dónde está y cómo luce actualmente el cabaret donde Cantinflas fue policía infraganti en ‘El Patrullero 777’ (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

El sitio oficial del museo presenta al personaje a través de ocho facetas que organizan el recorrido: Mexicano Global, Foodie, Fashionista, Influencer, Cronista, Activista, Emprendedor, Filántropo y Comediante.

Como Mexicano Global, el museo recuerda su cercanía con figuras como Elizabeth Taylor y Frank Sinatra, sus dos Globos de Oro y sus visitas al Air Force One y la Casa Blanca. Como Foodie, destaca que en 1965 abrió el restaurante RIOMA, de día restaurante y de noche espectáculo, donde cocinaba para los suyos paella, chilaquiles, peneques y puntas de filete “a la Cantinflas”.

La faceta Fashionista repasa cómo el pantalón caído, el paliacate y la gabardina volvieron inconfundible al personaje, mientras que trajes, abrigos, sombreros y lentes definieron el estilo de Mario Moreno fuera de la pantalla. Como Influencer, el museo señala que, antes de la existencia de las redes sociales, millones reconocían su voz y repetían sus frases, al punto de que su forma de hablar pasó del cine al diccionario.

PUBLICIDAD

Su rol de Cronista se vincula con la manera en que sus personajes retrataron las contradicciones, el ingenio y las injusticias de un México que el museo describe como aún reconocible. Como Activista, se recuerda que impulsó mejores condiciones laborales para los actores y utilizó la comedia para cuestionar el poder, la corrupción y la burocracia.

En su faceta de Emprendedor, el museo menciona que cofundó la productora POSA Films, creó RIOMA e impulsó proyectos de arte, vivienda, salud y cultura. Como Filántropo, se destaca que convirtió parte de su éxito en apoyo a vivienda, educación y salud, y se recuerda que el muralista Diego Rivera lo retrató tomando de los ricos para dar a los pobres. Finalmente, como Comediante, el recorrido sintetiza su trayectoria desde las carpas de la Ciudad de México hasta el teatro, el cine y la televisión.

‘Un Quijote Sin Mancha’: la cinta donde Cantinflas ‘estudio’ en la UNAM (Foto: Archivo)
‘Un Quijote Sin Mancha’: la cinta donde Cantinflas ‘estudio’ en la UNAM (Foto: Archivo)

Qué se puede ver en el recorrido

El recorrido, de aproximadamente una hora de duración, comienza con la infancia del actor y sus primeros pasos en las carpas, y continúa con su consolidación cinematográfica durante la Época de Oro y su reconocimiento internacional.

Entre las piezas exhibidas se encuentran vestuario cinematográfico, fotografías, guiones, cartas, agendas, documentos, dibujos, premios, reconocimientos y objetos personales, además de videos inéditos. El museo también exhibe objetos curiosos que permiten conocer al hombre detrás del personaje, como una cronología familiar escrita por el padre del actor y un recibo relacionado con la elaboración de los bigotes característicos de Cantinflas.

Cantinflas
Con esta cinta protagonizada por el gran actor Mario Moreno se inició el género de comedia educativa y pedagógica, la cual contiene un mensaje de superación dirigido a la sociedad. Crédito: Especial

Horarios, precios y forma de compra

El museo abre de miércoles a domingo, de 10.00 a 18.00 horas, con último acceso permitido a las 17.00 horas. Los boletos tienen distintos precios según la categoría: la entrada general cuesta 247 pesos, mientras que los residentes de México pagan 147 pesos. Estudiantes, docentes y personas afiliadas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) acceden por 77 pesos, y las personas con discapacidad ingresan sin costo. Todos los precios están expresados en pesos mexicanos.

La compra se realiza exclusivamente a través de Fever, la plataforma autorizada por el museo, donde se muestran las tarifas, descuentos y cargos aplicables antes de confirmar el pago. Quienes adquieran boletos con descuento deberán presentar una identificación o credencial vigente al momento de ingresar; en caso de no poder acreditar la categoría correspondiente, será necesario cubrir la diferencia hasta alcanzar la tarifa general.

El museo recomienda llegar diez minutos antes del horario reservado, ya que los turnos pueden agotarse, en particular durante los fines de semana. Los boletos se envían por correo electrónico tras la compra, y se sugiere revisar las condiciones de cambios y cancelaciones antes de realizar el pago.

Captura de pantalla de un sitio web azul con retratos del actor Cantinflas, texto promocional y botones para comprar boletos
El portal de internet del Museo Mario Moreno Cantinflas invita al público a conocer la trayectoria del actor mexicano y adquirir boletos para su visita. (Captura de pantalla/Museo Cantinflas página oficial)

Accesibilidad y ubicación

Ángel Garasa (izquierda) y Mario Moreno "Cantinflas" (derecha) en 'El padrecito' (Posa Films).
Ángel Garasa (izquierda) y Mario Moreno "Cantinflas" (derecha) en 'El padrecito' (Posa Films).

El recinto cuenta con accesibilidad universal para personas con discapacidad y una tienda de souvenirs. Se encuentra en Córdoba 84, colonia Roma Norte, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, una zona que conecta el legado del artista con la vida cultural de la capital.

Quién fue Mario Moreno, el hombre detrás de Cantinflas

Casa de Cantinflas en Acapulco: así luce actualmente tras el paso del Huracán Otis y esta es su historia (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Casa de Cantinflas en Acapulco: así luce actualmente tras el paso del Huracán Otis y esta es su historia (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en el seno de una familia numerosa de origen humilde. Antes de dedicarse al espectáculo, trabajó como cartero, zapatero y limpiabotas, oficios que luego marcarían el perfil de los personajes que interpretaría en pantalla.

Su carrera comenzó en las carpas circenses y compañías teatrales ambulantes, donde desarrolló su personalidad cómica. Debutó en el cine en 1937 y alcanzó su consagración en 1940 con la película Ahí está el detalle, que dio origen al nombre de la exposición que hoy presenta el museo.

A lo largo de más de cuatro décadas, Moreno protagonizó cerca de medio centenar de películas, la mayoría bajo el personaje que lo hizo célebre: un hombre sencillo, de los barrios populares, que terminaba enfrentando situaciones en favor de los más desamparados. En 1956 cruzó hacia Hollywood con La vuelta al mundo en 80 días, interpretación que le valió un Globo de Oro. Falleció el 20 de abril de 1993 en la Ciudad de México

Temas Relacionados

CantinflasMuseoCDMXComediante MexicanoCine de Oro Mexicanomuseos mexicomuseos CDMXArte y CulturaComediantemexico-noticiasmexico-culturamexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

Manuel Cantú ‘El Potro’, el influencer que reparaba baches, busca convertirse en gobernador de Nuevo León

El creador de contenido busca convertir la notoriedad que consiguió con su activismo en una candidatura independiente respaldada por el Movimiento del Sombrero

Manuel Cantú ‘El Potro’, el influencer que reparaba baches, busca convertirse en gobernador de Nuevo León

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

El equipo de Las Vegas intentará volver a la senda del triunfo ante unos Patriots que vienen de imponerse a los Buffalo Bills

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

PAN respalda a Alessandra Rojo de la Vega tras descalificaciones: alcaldesa condena violencia contra trabajadores de Cuauhtémoc

La alcaldesa condenó las agresiones contra trabajadores y los daños ocasionados en las oficinas tras el encuentro registrado en la demarcación con personas de la comunidad trans

PAN respalda a Alessandra Rojo de la Vega tras descalificaciones: alcaldesa condena violencia contra trabajadores de Cuauhtémoc

Joven yucateco conquista las redes al llevar a su caballo a recibir la bendición del padre

La presencia de una yegua dentro de un templo de Chemax llamó la atención durante la celebración de San Francisco de Asís, donde también acudieron familias con perros, gatos y aves

Joven yucateco conquista las redes al llevar a su caballo a recibir la bendición del padre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mansión con alberca, cine y cancha de basquetbol: así es la casa del yerno de Osiel Cárdenas Guillén

Mansión con alberca, cine y cancha de basquetbol: así es la casa del yerno de Osiel Cárdenas Guillén

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de octubre: Narcoguerra expone negocio de maquinitas en Culiacán

De las tienditas a los ataques: así ‘destapó’ la narcoguerra el negocio de las maquinitas en Culiacán

“Plata o plomo”: la amenaza con una bala que llevó a ‘La Secre’ ante la justicia en Veracruz

“El Serafín” se queda en prisión: vinculan a proceso presunto integrante del Cártel de Sinaloa buscado por homicidio

ENTRETENIMIENTO

Habrá proyección gratis de película del mundo del Señor de los Anillos en CDMX este fin de semana: dónde y a qué hora será

Habrá proyección gratis de película del mundo del Señor de los Anillos en CDMX este fin de semana: dónde y a qué hora será

Día de Muertos 2026: Catedral Metropolitana inicia recorridos nocturnos para descubrir sus secretos más profundos

Qué hacer este sábado 10 de octubre en CDMX: actividades gratis en el Zócalo y cartelera cultural

“Éramos parte de esa normalización”: Mariana Garza sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

Chucky llega a la Casa del Terror de Lindavista en CDMX: la tradición que cambia de personaje cada Halloween y puedes visitar gratis

DEPORTES

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

Fans explotan contra Montse Saldívar por dejar de firmar autógrafos: “Ni Messi es tan mamón”

Pimpinela Escarlata confiesa romance secreto con un luchador casado en La Granja VIP 2026: “Lo conquiste a mi manera”

México brilla en el Panamericano Junior de Levantamiento de Pesas 2026 en Nayarit

Claudio Suárez cuenta cómo Jorge Campos y Cuauhtémoc Blanco terminaron a golpes antes de un partido clave para México en Francia 98