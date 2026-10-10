Abre sus puertas el Museo oficial de Mario Moreno Cantinflas: un recorrido dedicado al ídolo de la comedia en México

La apertura se concretó mediante la colaboración de una asociación civil que facilitó en préstamo objetos del patrimonio familiar del actor, resguardados por Mario Moreno hijo. Foto: Creative Commons/Iberia Airlines

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El Museo Mario Moreno Cantinflas (MMMC) abrió sus puertas en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México con una colección de más de 400 piezas originales dedicadas a la vida y obra del comediante mexicano. El recinto exhibe su exposición permanente bajo el nombre “Aquí está el detalle”, distribuida en siete núcleos temáticos.

La apertura se concretó mediante la colaboración de una asociación civil que facilitó en préstamo objetos del patrimonio familiar del actor, resguardados por Mario Moreno hijo. El museo se ubica en Córdoba 84, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, y busca acercar a nuevas generaciones al legado de quien fue una de las figuras centrales de la Época de Oro del Cine Mexicano.

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Museo Cantinflas/Instagram

Las voces de Cantinflas según el museo

Dónde está y cómo luce actualmente el cabaret donde Cantinflas fue policía infraganti en ‘El Patrullero 777’ (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

El sitio oficial del museo presenta al personaje a través de ocho facetas que organizan el recorrido: Mexicano Global, Foodie, Fashionista, Influencer, Cronista, Activista, Emprendedor, Filántropo y Comediante.

Como Mexicano Global, el museo recuerda su cercanía con figuras como Elizabeth Taylor y Frank Sinatra, sus dos Globos de Oro y sus visitas al Air Force One y la Casa Blanca. Como Foodie, destaca que en 1965 abrió el restaurante RIOMA, de día restaurante y de noche espectáculo, donde cocinaba para los suyos paella, chilaquiles, peneques y puntas de filete “a la Cantinflas”.

La faceta Fashionista repasa cómo el pantalón caído, el paliacate y la gabardina volvieron inconfundible al personaje, mientras que trajes, abrigos, sombreros y lentes definieron el estilo de Mario Moreno fuera de la pantalla. Como Influencer, el museo señala que, antes de la existencia de las redes sociales, millones reconocían su voz y repetían sus frases, al punto de que su forma de hablar pasó del cine al diccionario.

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Su rol de Cronista se vincula con la manera en que sus personajes retrataron las contradicciones, el ingenio y las injusticias de un México que el museo describe como aún reconocible. Como Activista, se recuerda que impulsó mejores condiciones laborales para los actores y utilizó la comedia para cuestionar el poder, la corrupción y la burocracia.

En su faceta de Emprendedor, el museo menciona que cofundó la productora POSA Films, creó RIOMA e impulsó proyectos de arte, vivienda, salud y cultura. Como Filántropo, se destaca que convirtió parte de su éxito en apoyo a vivienda, educación y salud, y se recuerda que el muralista Diego Rivera lo retrató tomando de los ricos para dar a los pobres. Finalmente, como Comediante, el recorrido sintetiza su trayectoria desde las carpas de la Ciudad de México hasta el teatro, el cine y la televisión.

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‘Un Quijote Sin Mancha’: la cinta donde Cantinflas ‘estudio’ en la UNAM (Foto: Archivo)

Qué se puede ver en el recorrido

El recorrido, de aproximadamente una hora de duración, comienza con la infancia del actor y sus primeros pasos en las carpas, y continúa con su consolidación cinematográfica durante la Época de Oro y su reconocimiento internacional.

Entre las piezas exhibidas se encuentran vestuario cinematográfico, fotografías, guiones, cartas, agendas, documentos, dibujos, premios, reconocimientos y objetos personales, además de videos inéditos. El museo también exhibe objetos curiosos que permiten conocer al hombre detrás del personaje, como una cronología familiar escrita por el padre del actor y un recibo relacionado con la elaboración de los bigotes característicos de Cantinflas.

Con esta cinta protagonizada por el gran actor Mario Moreno se inició el género de comedia educativa y pedagógica, la cual contiene un mensaje de superación dirigido a la sociedad. Crédito: Especial

Horarios, precios y forma de compra

El museo abre de miércoles a domingo, de 10.00 a 18.00 horas, con último acceso permitido a las 17.00 horas. Los boletos tienen distintos precios según la categoría: la entrada general cuesta 247 pesos, mientras que los residentes de México pagan 147 pesos. Estudiantes, docentes y personas afiliadas al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) acceden por 77 pesos, y las personas con discapacidad ingresan sin costo. Todos los precios están expresados en pesos mexicanos.

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La compra se realiza exclusivamente a través de Fever, la plataforma autorizada por el museo, donde se muestran las tarifas, descuentos y cargos aplicables antes de confirmar el pago. Quienes adquieran boletos con descuento deberán presentar una identificación o credencial vigente al momento de ingresar; en caso de no poder acreditar la categoría correspondiente, será necesario cubrir la diferencia hasta alcanzar la tarifa general.

El museo recomienda llegar diez minutos antes del horario reservado, ya que los turnos pueden agotarse, en particular durante los fines de semana. Los boletos se envían por correo electrónico tras la compra, y se sugiere revisar las condiciones de cambios y cancelaciones antes de realizar el pago.

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El portal de internet del Museo Mario Moreno Cantinflas invita al público a conocer la trayectoria del actor mexicano y adquirir boletos para su visita. (Captura de pantalla/Museo Cantinflas página oficial)

Accesibilidad y ubicación

Ángel Garasa (izquierda) y Mario Moreno "Cantinflas" (derecha) en 'El padrecito' (Posa Films).

El recinto cuenta con accesibilidad universal para personas con discapacidad y una tienda de souvenirs. Se encuentra en Córdoba 84, colonia Roma Norte, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, una zona que conecta el legado del artista con la vida cultural de la capital.

Quién fue Mario Moreno, el hombre detrás de Cantinflas

Casa de Cantinflas en Acapulco: así luce actualmente tras el paso del Huracán Otis y esta es su historia (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, en el seno de una familia numerosa de origen humilde. Antes de dedicarse al espectáculo, trabajó como cartero, zapatero y limpiabotas, oficios que luego marcarían el perfil de los personajes que interpretaría en pantalla.

Su carrera comenzó en las carpas circenses y compañías teatrales ambulantes, donde desarrolló su personalidad cómica. Debutó en el cine en 1937 y alcanzó su consagración en 1940 con la película Ahí está el detalle, que dio origen al nombre de la exposición que hoy presenta el museo.

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A lo largo de más de cuatro décadas, Moreno protagonizó cerca de medio centenar de películas, la mayoría bajo el personaje que lo hizo célebre: un hombre sencillo, de los barrios populares, que terminaba enfrentando situaciones en favor de los más desamparados. En 1956 cruzó hacia Hollywood con La vuelta al mundo en 80 días, interpretación que le valió un Globo de Oro. Falleció el 20 de abril de 1993 en la Ciudad de México