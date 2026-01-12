Gabinete de Sheinbaum 2026: quiénes son los secretarios actuales

Crédito: Jesus Aviles/Infobae México

El inicio de 2026 marca una etapa de ajustes en el ámbito político, económico y social de México, en coincidencia con el segundo año del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A lo largo de 2025, el gabinete presidencial registró movimientos estratégicos que hoy definen el rumbo de las decisiones políticas en México.

Entre los perfiles que encabezan estas dependencias destacan funcionarios cuya participación será clave durante el año en curso por su relación directa en eventos clave para el país, como la organización del Mundial 2026, el fortalecimiento de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como la gestión del arribo masivo de turistas al territorio nacional.

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Juan Ramón de la Fuente funge actualmente como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El exembajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y exrector de la UNAM (1999-2007) ha retomado un papel central en la política exterior mexicana.

Fotografía de archivo del secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, hablando en una rueda de prensa en la Cancillería de México, en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

En el contexto reciente, De la Fuente ha participado en acciones de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, derivadas de la intervención de fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano, un tema que ha generado atención internacional.

Secretaría de Gobernación (Segob)

La Secretaría de Gobernación está encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, originaria de Xilitla, San Luis Potosí. Con una trayectoria consolidada, fue la primera mujer en dirigir la política de seguridad civil en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Rosa Icela Rodríguez destacó la importancia de la gobernabilidad y la coordinación institucional para proyectar estabilidad en México.

Rodríguez es Licenciada en Periodismo por la Escuela Carlos Septién García y cuenta con experiencia en medios como El Universal y Televisa Radio. Suma más de 23 años en el servicio público, tanto en el ámbito local como federal, además de representar al Gobierno de la Ciudad de México en foros internacionales.

Secretaría de Economía

Marcelo Luis Ebrard Casaubón encabeza la Secretaría de Economía, respaldado por una amplia trayectoria en política exterior, gestión urbana y administración pública.

Antes de asumir esta dependencia, fue titular de la SRE durante el sexenio de López Obrador, donde lideró negociaciones estratégicas y representó al país en espacios multilaterales.

El Secretaría de Economía llega a Morelia para detallar Plan Michoacán Crédito: X: @m_ebrard

Ebrard es licenciado en Relaciones Internacionales y cuenta con formación en políticas públicas. Durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, impulsó programas relevantes en movilidad y seguridad que marcaron su administración.

Secretaría de Cultura

A cargo de Claudia Curiel de Icaza es una gestora cultural y productora con amplia experiencia en la promoción de las artes en México.

Ha dirigido proyectos culturales enfocados en música, teatro y artes visuales, y ha colaborado con diversas instituciones públicas y privadas.

Su trabajo se distingue por el impulso a festivales y la creación de espacios para el desarrollo artístico, así como por su capacidad para integrar comunidades y acercar la cultura a sectores diversos.

Secretaría de Turismo

Josefina Rodríguez Zamora, funge como titular de esta dependencia, cuenta con experiencia en desarrollo turístico y promoción de destinos a nivel nacional.

Ha trabajado en la administración pública estatal y federal, donde ha impulsado estrategias para diversificar la oferta turística y fortalecer la infraestructura en distintas regiones del país.

Su formación está ligada a la gestión de proyectos turísticos y la promoción de la cultura local como motor de desarrollo.

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, encabezada por Josefina Rodríguez anunció que México estará presente en el FITUR en Madrid, España. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCPC)

Nacido en Cuernavaca, Morelos, el 25 de febrero de 1982 (42 años), Omar García Harfuch, es licenciado en Derecho y en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México. También cuenta con diferentes especializaciones que curso con instituciones del extranjero; uno de ellos fue un diploma Senior Executive in National and International Security, que tomó en la Universidad de Harvard.

Entre sus cargos más notorios, además de la SSC de la CDMX, destaca que en 2008 ingresó a la ahora extinta Policía Federal y también dirigió la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría de la República (PRG), ahora FGR.

Omar García Harfuch en 'La Mañanera' de este martes en Palacio Nacional. (Crédito: Gobierno de México)

Secretaría del Bienestar

Ariadna Montiel Reyes, dirige la dependencia, la morenista, nacida en la CDMX el 29 de mayo de 1974 (49 años), asumió su cargo como titular de la Secretaría de Bienestar el 11 de enero de 2022, por orden directa de López Obrador.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, comparece ante el Senado de la República. Crédito:Cuartoscuro

Cuenta con una licenciatura trunca en Arquitectura y Diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Titulares de otras dependencias federales

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena Ibarra.

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación —antes Conahcyt—, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán.

En el ámbito jurídico, tras la salida de Ernestina Godoy Ramos, quien fue nombrada titular de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 2 de diciembre, Esthela Damián Peralta asumió como Consejera Jurídica de la Presidencia. Damián es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y se desempeñaba como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la SSPC.

Sheinbaum descarta cambios en su gabinete para 2026

Durante la conferencia matutina del martes 6 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre posibles modificaciones en su gabinete federal para este año.

Retrato de la presidenta de México. Crédito: EFE/ David Guzmán

Ante la pregunta directa, la mandataria respondió de forma contundente: “No”, descartando ajustes adicionales en su equipo de trabajo.