Gira de Feid en México: costo estimado por zona y ciudad para sus conciertos en 2027

Feid se presentará en arenas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante mayo de 2027 como parte de The Green Star Tour. (Archivo)

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Los seguidores del cantante Feid enfrentan precios estimados entre 850 y 3,500 pesos por entrada para sus conciertos programados en mayo de 2027 dentro de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El ajuste obedece al cambio de formato hacia arenas cerradas con capacidad promedio de 20,000 personas, una oferta que reduce a menos de la mitad el boletaje disponible en comparación con los 50,000 asistentes reunidos en la Plaza de Toros México durante octubre de 2025.

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Las tres presentaciones confirmadas contemplan la Arena Monterrey el miércoles 5 de mayo, la Arena VFG de Guadalajara el jueves 13 de mayo y el Palacio de los Deportes capitalino el viernes 21 de mayo.

El domo capitalino proyecta localidades entre 1,000 y 3,200 pesos

El tabulador para el concierto en el Palacio de los Deportes toma como base los espectáculos de música urbana presentados recientemente en la alcaldía Iztacalco.

Las presentaciones de Young Miko y Arcángel dentro del domo registraron boletos en gradas superiores desde 1,016 pesos en Nivel E y 1,227 pesos en Nivel D, con cargos incluidos.

Las zonas intermedias en Nivel C alcanzaron 1,810 pesos, mientras la zona de pie en pista cotizó entre 1,971 y 2,207 pesos.

Los asientos preferenciales de Nivel B registraron tarifas de 2,827 pesos, lo que sitúa la proyección máxima para el colombiano en 3,200 pesos al sumar comisiones comerciales.

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El antecedente directo del intérprete en el Estadio GNP Seguros durante 2024 marcó precios de 963 pesos en gradas altas y 3,159 pesos en General A.

Feid reunió a 50,000 personas en la Plaza de Toros México durante octubre de 2025. (Instagram)

La Arena VFG maneja tarifas desde 850 pesos

El público de Jalisco cuenta con el antecedente de la última visita del artista al recinto de Tlajomulco de Zúñiga en agosto de 2023.

En aquella ocasión, la localidad más económica en la Sección 300 tuvo un costo de 708 pesos con cargos del sistema Ticketmaster.

Las ubicaciones de planta alta y planta baja se comercializaron en 1,548 pesos por boleto.

La zona general de pie en cancha registró una tarifa de 2,136 pesos, en tanto que las gradas preferentes oscilaron entre 1,788 y 2,388 pesos.

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Para la fecha del 13 de mayo de 2027, el rango proyectado para la arena jalisciense sitúa el boleto de entrada entre 850 y 2,800 pesos según la visibilidad del escenario.

El público de Jalisco cuenta con el antecedente de la última visita del artista al recinto de Tlajomulco de Zúñiga en agosto de 2023. crédito @feid/Instagram

La Arena Monterrey concentra opciones en Superboletos

El inicio de la gira mexicana se realizará en la Arena Monterrey bajo la operación comercial de la boletera Superboletos.

Los conciertos en este inmueble estructuran sus precios en más de diez zonas numeradas y áreas generales de pie.

Las secciones altas correspondientes a Balcón y Luneta manejan costos habituales que parten desde 950 pesos y alcanzan 1,400 pesos.

Las zonas intermedias en secciones Preferente y Butaca registran tabuladores entre 1,600 y 2,300 pesos por asiento.

Las áreas más cercanas al escenario como Barrera, Cancha General y Cancha VIP se cotizan en un rango que va de 2,500 hasta 3,500 pesos.

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El inicio de la gira mexicana se realizará en la Arena Monterrey bajo la operación comercial de la boletera Superboletos. Cortesía: Liliana Estrada, OCESA.

El costo adicional de las comisiones altera el presupuesto de compra

Las tarifas anunciadas no reflejan el desembolso total para los compradores en línea. Las empresas boleteras aplican cargos por servicio que oscilan entre el 18% y el 22% sobre el valor nominal de cada localidad.

En la Ciudad de México y Guadalajara, el sistema Ticketmaster suma además costos por procesamiento digital de la orden. Un boleto de pista proyectado en 2,200 pesos alcanza un costo final cercano a 2,680 pesos al momento de pagar.

Para la presentación en la Arena Monterrey, la plataforma Superboletos cobra comisiones directas que elevan las entradas de grada de 950 pesos a poco más de 1,150 pesos.

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Los accesos preferenciales en cancha pueden superar los 4,100 pesos con los recargos integrados.

Ticketmaster gestiona los accesos para el Palacio de los Deportes en la capital y la Arena VFG en Jalisco, mientras Superboletos opera la fecha de la Arena Monterrey. EFE/Carlos Ortega

La demanda impulsa compras anticipadas con financiamiento bancario

Las fechas de venta anticipada inician formalmente este martes 10 de noviembre a las 11:00 horas para tarjetahabientes de la institución bancaria Banamex.

La compra permite diferir el pago a tres meses sin intereses al acumular un monto mínimo de 3,000 pesos en la transacción digital.

Los compradores inscritos en la plataforma oficial del artista acceden a la venta para seguidores el miércoles 11 de noviembre a las 10:00 horas mediante un código alfanumérico personal.

La venta general abre el jueves 12 de noviembre a las 10:00 horas para cualquier tarjeta.

El calendario de la gira reserva márgenes de descanso entre conciertos que permitirían abrir presentaciones adicionales en caso de un agotamiento temprano de localidades. (Redes sociales gira Feid)

La alta demanda abre la posibilidad de nuevas fechas en la capital

El calendario de la gira reserva márgenes de descanso entre conciertos que permitirían abrir presentaciones adicionales en caso de un agotamiento temprano de localidades.

Entre el show de Guadalajara del 13 de mayo y la cita en el domo capitalino del 21 de mayo existen ocho días libres. La fecha original en la Ciudad de México cuenta además con un espacio tentativo para sumar una función el 27 de mayo en el mismo recinto.

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La presentación más reciente del cantante en la capital mexicana ocurrió en la Plaza de Toros México en octubre de 2025, tras congregar a más de 50,000 seguidores. @feid/ Instagram - Europa Press

Los organizadores de espectáculos en recintos cerrados aplican de manera habitual la apertura de segundos conciertos cuando los boletos de preventa se terminan durante las primeras horas de comercialización.

El antecedente de la Coffee Party en la Plaza de Toros México mostró una demanda digital de más de 600,000 registros para un espacio físico limitado, lo que anticipa una rápida absorción del aforo de 20,000 lugares en el Palacio de los Deportes.