Ari Telch preocupa a sus seguidores con mensaje confuso: “No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica” Foto: D'Mente

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Ari Telch generó preocupación luego de que en su cuenta de Facebook apareció un mensaje en el que aseguró haber estado en peligro, perseguido por una mujer y posiblemente retenido en Cuernavaca, Morelos.

El texto no confirmó un secuestro ni permitió establecer quién lo escribió, la identidad de la persona mencionada o la ubicación del actor, conocido por Muchachitas y Mirada de mujer.

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La publicación incluyó una solicitud de auxilio y una fotografía donde Telch apareció junto a una mujer. El mensaje pidió a sus seguidores identificarla y contactar a seguridad si conocían su dirección.

El caso llamó la atención por las referencias a una posible privación de la libertad, el desconocimiento de su paradero y el temor que expresó sobre los alimentos que tenía disponibles.

El mensaje de Ari Telch pidió ayuda y mencionó Cuernavaca

El texto difundido en Facebook comenzó con una advertencia: “No recuerdo cómo se llama esta mujer pero me está persiguiendo”. Después señaló: “Estoy en peligro, necesito ayuda”.

La persona que escribió el mensaje afirmó que la mujer había apartado de su lado a Lupita Nyong’o, actriz ganadora del Óscar. La referencia no incluyó detalles sobre algún encuentro entre Telch y la intérprete mexicana-keniana.

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El mensaje también planteó la posibilidad de que el actor hubiera estado retenido contra su voluntad. “No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica”, señaló la publicación.

Más adelante, el autor del texto sostuvo que había escapado, aunque dijo desconocer el sitio donde se encontraba. “Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro”, escribió.

La única referencia geográfica que apareció fue Cuernavaca. “Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre?”, agregó el mensaje dirigido a quienes pudieran reconocer a la mujer que apareció en la imagen.

(Foto: Facebook/ Ari Telch)

La publicación no confirmó un secuestro ni identificó a la mujer

El contenido incluyó una petición directa para obtener información sobre la presunta acompañante de Telch. “Te suplico me lo hagas saber. Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo”, señaló.

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La publicación concluyó con otra solicitud: “SU NOMBRE POR FAVOR. El mío ARI TELCH. GRACIAS”. El mensaje tampoco incluyó una fecha, un sitio preciso ni datos sobre autoridades que hubieran intervenido.

Hasta la información disponible en el texto, no existió una confirmación pública sobre una denuncia formal, una investigación o un reporte de seguridad relacionado con el supuesto incidente.

Tampoco se estableció si el actor publicó personalmente el mensaje, si tuvo acceso a atención médica o si las personas cercanas a él emitieron alguna postura sobre lo ocurrido.

La falta de esos elementos impidió confirmar que hubiera existido un secuestro. El contenido mostró una petición de ayuda, pero no acreditó una privación de la libertad ni permitió conocer el contexto en el que fue escrito.

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Ari Telch había hablado de su diagnóstico de trastorno bipolar tipo II

La alarma alrededor de la publicación también surgió porque Ari Telch habló en distintas ocasiones sobre su diagnóstico de trastorno bipolar tipo II. El actor expuso públicamente su experiencia con el propósito de combatir prejuicios sobre los padecimientos de salud mental.

En una entrevista con El Universal, publicada en octubre de 2025, Telch recordó que recibió el diagnóstico después de atravesar una crisis durante un viaje a Brasil en 2002.

El protagonista de Mirada de mujer explicó entonces que recurrió a tratamiento médico y que con el paso del tiempo encontró mayor estabilidad. También sostuvo que decidió hablar del tema para compartir su experiencia con otras personas.

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Telch llevó parte de ese proceso al teatro con el monólogo D’Mente, una obra en la que abordó distintos trastornos de salud mental y la necesidad de buscar atención profesional.

En 2022, el actor habló con TVNotas sobre el trastorno bipolar tipo II y explicó que el escenario se convirtió en una herramienta para exponer información sobre este diagnóstico.

La Jornada también reportó en 2010 que Telch recibió atención psiquiátrica. Esos antecedentes formaron parte de su historial público, aunque no permitieron establecer su estado de salud al momento de la publicación de Facebook.

Ari Telch había hablado de su diagnóstico de trastorno bipolar tipo II Foto: CUARTOSCURO

Los antecedentes médicos no explicaron el origen del mensaje

La información sobre el diagnóstico de trastorno bipolar no permitió atribuir el mensaje a una crisis médica ni descartar que hubiera existido un riesgo real para el actor.

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Los padecimientos de salud mental requirieron evaluación profesional y no pudieron utilizarse para explicar una publicación sin información clínica, una versión directa posterior o datos de autoridades.

Telch estuvo casado con la actriz y cantante Ninel Conde, con quien tuvo una hija llamada Sofía. Más tarde contrajo matrimonio con Marcia Da Cruz.

El actor también fue medio hermano del científico y neurofisiólogo Jacobo Grinberg, cuyo paradero permaneció sin esclarecerse desde 1994.