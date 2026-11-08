Control de plagas en casa: métodos naturales y económicos para proteger tu hogar de los insectos

La EPA define el Manejo Integrado de Plagas como la combinación de prevención, exclusión y control de recursos antes de recurrir a cualquier químico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sellar grietas, guardar comida en frascos herméticos y reparar fugas de agua reduce la presencia de cucarachas, hormigas y arañas sin necesidad de insecticidas.

Estos métodos son naturales porque aprovechan la biología del insecto —su necesidad de agua, comida y refugio— en lugar de atacarlo con sustancias químicas.

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Son económicos porque usan materiales de bajo costo como silicón, vinagre o frascos de vidrio, y eliminan la compra recurrente de plaguicidas.

Los métodos físico-mecánicos no requieren renovación constante, a diferencia de los insecticidas comerciales que deben aplicarse de forma periódica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NPIC (Centro Nacional de Información sobre Pesticidas) advierte que los remedios caseros contra plagas conllevan un riesgo que suele pasarse por alto: “Los remedios caseros a menudo no vienen con etiquetas que indiquen cómo usarlos, en qué cantidad, dónde y con qué frecuencia”, lo que puede derivar en un uso excesivo o inadecuado dentro del hogar.

Sellar accesos es natural porque usa una barrera física, no un químico

Reparar mosquiteros, colocar burletes bajo las puertas y tapar con silicón las grietas de los zócalos impide el paso del insecto por un obstáculo físico, sin exponer a personas ni mascotas a ninguna sustancia.

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Es la razón por la que la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) clasifica esta técnica como de bajo riesgo en su Citizen’s Guide to Pest Control and Pesticide Safety.

Esta técnica es preventiva, es decir, actúa antes de que la plaga se instale dentro de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es el método más económico a largo plazo: una vez sellada una grieta, el gasto desaparece, mientras que un insecticida requiere comprarse de nuevo cada vez que la plaga regresa.

El CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) recomienda para hogares mexicanos sellar huecos en techos y paredes y mantener mosquiteros en ventanas y puertas, además de limpiar la grasa de la cocina para que “no se alojen las cucarachas”.

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Limpiar con vinagre es natural porque no envenena, solo borra una señal química

Las hormigas se guían por rastros de feromonas que dejan sus exploradoras al encontrar comida.

Lavar encimeras y pisos con una mezcla de vinagre blanco y agua, o con agua y jabón neutro, no mata al insecto ni representa un tóxico para las mascotas: su función es disolver esa marca invisible y confundir a la colonia.

Es económico porque el vinagre y el jabón son productos de uso diario que ya existen en la mayoría de las cocinas, sin costo adicional.

Las hormigas exploradoras marcan el camino hacia la comida con un rastro de feromonas que el resto de la colonia sigue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensión de la Universidad de Minnesota confirma que esta limpieza desorienta temporalmente a las hormigas al eliminar la ruta marcada hacia la comida.

En viviendas mexicanas, la hormiga faraona (Monomorium pharaonis) es una de las especies que con mayor frecuencia se instala en cocinas y baños por su preferencia por el calor y la humedad.

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Quitarles agua, comida y refugio es gratis y no requiere ningún producto

Toda plaga necesita tres condiciones para sobrevivir dentro de una casa: agua, alimento y un sitio donde esconderse.

Guardar la comida en recipientes bien cerrados, reparar goteras bajo el lavabo y retirar por la noche los platos con restos de comida de mascotas elimina esas condiciones sin gastar en ningún producto, según detalla la EPA.

Es el método más natural de todos porque no interviene con ninguna sustancia: solo modifica el entorno para que la plaga no encuentre lo que busca.

Guardar comida en frascos herméticos elimina una de las tres condiciones básicas que necesita cualquier plaga para sobrevivir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CENAPRED refuerza la recomendación para el contexto nacional al señalar que “eliminar los estancamientos de agua y la acumulación de desechos en patios, jardines y techos” previene la proliferación de cucarachas, moscas y mosquitos.

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Las arañas, que suelen alimentarse de otros insectos, también disminuyen cuando se controla la población general de plagas en casa.

Verificar el registro sanitario es necesario incluso con productos de uso casero

La COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) pide confirmar que cualquier producto cuente con registro sanitario antes de aplicarlo en el hogar, incluso si se promociona como natural.

El organismo advierte: “No acepte ni utilice plaguicidas que le recomienden como ‘muy bueno’ sin que usted sepa qué tipo de plaguicida es”.

El registro sanitario de la COFEPRIS certifica que un producto fue evaluado en cuanto a su nivel de toxicidad antes de salir al mercado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de sellar accesos, limpiar rastros de feromonas y eliminar agua, comida y refugio corresponde a lo que la EPA llama Manejo Integrado de Plagas, el enfoque con menor costo y menor riesgo de intoxicación para perros y gatos dentro de la vivienda.

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