Estamos muertos, la serie coreana de terror que está causando revuelo: ¿Dónde verla en México?

Un grupo de estudiantes armados permanece de pie frente a un cuerpo en el suelo durante una escena de la serie All of Us Are Dead.

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Los pasillos, salones y escaleras de una escuela dejan de ser espacios cotidianos para convertirse en trampas cuando una infección comienza a transformar a los estudiantes en zombis. Esa es la premisa de Estamos muertos, la serie coreana de terror que mezcla una emergencia sanitaria con los conflictos de un grupo de adolescentes obligados a organizarse para sobrevivir.

Conocida internacionalmente como All of Us Are Dead, la producción se estrenó en 2022 y vuelve a despertar interés ante las novedades de su continuación. Su historia parte de una pregunta que atraviesa cada intento de escape: ¿cómo confiar en los demás cuando una sola mordida puede poner en peligro a todo el grupo?

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Para quienes buscan dónde ver Estamos muertos en México, la primera temporada está disponible en Netflix. La segunda entrega todavía no llega al catálogo y, aunque se espera para principios de 2027, la plataforma no ha anunciado un día exacto ni confirmado oficialmente esa ventana de lanzamiento.

¿De qué trata Estamos muertos?

La historia transcurre inicialmente en la escuela Hyosan, donde un brote zombi deja atrapados a varios estudiantes. Mientras la infección avanza, los jóvenes buscan refugio, improvisan rutas de salida y utilizan los objetos que tienen a su alcance para defenderse.

El peligro pronto rebasa los límites del plantel. La posibilidad de recibir ayuda se vuelve incierta y cada desplazamiento implica abandonar un lugar relativamente seguro para entrar en otro que podría estar lleno de infectados. La serie aprovecha así un espacio conocido por sus protagonistas para convertirlo en un escenario de persecuciones y encierro.

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La supervivencia también depende de las relaciones entre los alumnos. Las amistades, los afectos y las rivalidades influyen en sus decisiones, mientras la desconfianza amenaza con romper la cooperación que necesitan para mantenerse con vida.

Esta combinación permite que el suspenso conviva con el drama adolescente. Además del riesgo de ser atacados, los personajes enfrentan pérdidas, miedo y dilemas sobre hasta dónde están dispuestos a arriesgarse por otra persona.

¿Dónde ver Estamos muertos en México y cuántos capítulos tiene?

La primera temporada de Estamos muertos se puede ver completa en Netflix México y está integrada por 12 episodios.

Los capítulos rondan la hora de duración, por lo que la trama dispone de espacio para seguir tanto a los estudiantes como a otros personajes involucrados en la emergencia. La clasificación que muestra Netflix es TV-MA, correspondiente a contenido dirigido a un público adulto.

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Entre los protagonistas se encuentran Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun y Lomon. Sus personajes forman parte del grupo que intenta resistir al brote y cuyas relaciones sostienen buena parte del componente emocional de la historia.

Del webtoon al éxito internacional de Netflix

Estamos muertos está basada en el webtoon de Joo Dong-geun, una historieta digital que lleva el horror de una infección zombi al entorno escolar. La adaptación televisiva conserva ese punto de partida y desarrolla la experiencia de los jóvenes frente al colapso de su vida cotidiana.

Su alcance internacional quedó reflejado en los registros de la plataforma. De acuerdo con Netflix, la primera temporada acumuló más de 560 millones de horas vistas durante sus primeros 28 días y entró en el Top 10 de más de 90 países. Estas cifras corresponden a su lanzamiento y ayudan a dimensionar la expectativa por los siguientes episodios.

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¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

La segunda temporada se espera en Netflix a principios de 2027, aunque esa previsión todavía no equivale a una fecha oficial. La plataforma no ha anunciado el mes ni el día exacto de estreno.

El rodaje concluyó en febrero de 2026, tras lo cual comenzó la etapa de posproducción. Sobre este proceso existe una actualización reciente: según información publicada por The Direct el 6 de noviembre, el director Lee JQ anunció que había terminado la edición y señaló que la serie regresaría en 2027. El reporte no permite precisar por separado el estado de todos los efectos visuales y demás trabajos finales.

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La continuación ampliará el escenario del desastre. Netflix adelantó que Nam On-jo será una estudiante universitaria en Seúl, donde intentará seguir adelante después de lo vivido en Hyosan. Sin embargo, una nueva ola de infecciones volverá a enfrentarla con una lucha por sobrevivir.

El elenco incorporará a Lee Min-jae, Kim Si-eun, Roh Jae-won y Yoon Ga-i, mientras Lee JQ y Kim Nam-su regresarán a la dirección, con guion de Chun Sung-il. Mientras llega la segunda temporada, los 12 episodios originales permiten conocer —o recordar— cómo comenzó el brote.