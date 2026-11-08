Noroña explota contra joven que lo llamó “corrupto” y le responde con insultos en Michoacán

El altercado quedó grabado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

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El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, protagonizó un enfrentamiento verbal con un joven que lo increpó durante una visita a Zamora, Michoacán.

El legislador respondió con insultos y expresiones altisonantes luego de que el ciudadano lo calificara de “cobarde” y “corrupto”.

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El intercambio quedó registrado en un video de aproximadamente 15 segundos que comenzó a circular en redes sociales durante la noche del sábado 7 de noviembre.

La grabación muestra el momento en que el joven se acerca al senador, lo saluda y, después de estrecharle la mano, le expresa su inconformidad con su desempeño.

Las imágenes generaron reacciones entre usuarios de plataformas digitales, donde el nombre del legislador se colocó entre las tendencias debido a la manera en que respondió al cuestionamiento.

Joven encara a Gerardo Fernández Noroña y lo llama corrupto

En el video se observa que el ciudadano se aproxima a Noroña y comienza el intercambio con un saludo.

La confrontación ocurrió días después de que Noroña protagonizara otro episodio viral en el Aeropuerto de Morelia.

Aunque inicialmente parece dirigirse al senador de manera cordial, enseguida aclara que no busca tomarse una fotografía con él, sino expresarle un mensaje.

“Yo no quiero foto, nada más vengo a decir una cosa”, señala el joven antes de lanzar sus acusaciones.

Posteriormente, mientras mantiene el contacto con el legislador, le dice: “No representa a nadie, es un cobarde y es un corrupto”.

La reacción de Fernández Noroña ocurre inmediatamente después de escuchar los señalamientos.

El senador retira la mano y responde elevando la voz, con expresiones como “¿Qué te pasa, cabrón?” y “¿Qué te pasa, pendejo?”, que se escuchan en la grabación.

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El intercambio sube de tono y las personas que acompañaban al legislador intervienen para colocarse entre ambos y evitar que la confrontación continuara directamente.

Acompañantes de Noroña intervienen durante el altercado

En las imágenes también se aprecia que uno de los acompañantes del senador se dirige al joven con expresiones altisonantes, mientras intenta mantenerlo separado del morenista.

Los acompañantes del senador intervinieron cuando la discusión comenzó a subir de tono y se colocaron entre ambos.

La intervención ocurre en medio de los reclamos y los gritos de los involucrados. El video no permite identificar con claridad todos los detalles de lo ocurrido ni escuchar por completo algunas de las expresiones debido a que varias voces se superponen.

La grabación comenzó a compartirse ampliamente en distintas plataformas, donde usuarios comentaron tanto los señalamientos del ciudadano como la respuesta del senador.

Así fue el enfrentamiento:

Un joven se acerca a Gerardo Fernández Noroña durante su visita a Michoacán .

El ciudadano aclara que no busca una fotografía con el legislador.

Lo califica de “ cobarde ” y “ corrupto ”.

Noroña responde con insultos y palabras altisonantes .

Personas que acompañaban al senador intervienen para separarlos.

El enfrentamiento ocurre después de otro episodio en Morelia

La confrontación se registró días después de otro momento protagonizado por Fernández Noroña durante su visita a Michoacán.

Una mujer sorprendió a Gerardo Fernández Noroña con un beso en la boca cuando el senador salía del Aeropuerto de Morelia.

El viernes 6 de noviembre, el senador fue captado a su salida del Aeropuerto de Morelia, donde una mujer se acercó para manifestarle su admiración y terminó dándole un beso en la boca.

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El momento también fue grabado y difundido en redes sociales. En las imágenes se observa que el legislador sonríe ante el gesto y continúa su camino, mientras la mujer lo acompaña durante algunos metros.

Sin embargo, la escena estuvo acompañada de expresiones de rechazo por parte de otras personas presentes, quienes le gritaron “¡Fuera!” en distintas ocasiones.

Posteriormente, Noroña explicó que la mujer que lo besó era su compañera sentimental, Emma Ocampo Silva.

Noroña acumula confrontaciones con ciudadanos y políticos

El nuevo altercado se suma a otros episodios de confrontación que el senador ha protagonizado o en los que se ha visto involucrado durante su trayectoria pública.

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Las discusiones con integrantes de la oposición han sido recurrentes durante la trayectoria legislativa de Fernández Noroña. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Entre los antecedentes se encuentran discusiones con legisladores de oposición, intercambios verbales con ciudadanos y enfrentamientos registrados en espacios públicos.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en agosto de 2025, cuando protagonizó un altercado físico con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el Senado de la República.

También ha tenido desencuentros con figuras políticas como Javier Lozano, Lilly Téllez y Jorge Triana, además de haber sido señalado en 2019 por violencia política de género contra la entonces diputada Adriana Dávila, caso por el que recibió una sanción del Tribunal Electoral.

Otro incidente ocurrió en mayo de 2026, cuando fue increpado por comensales en el restaurante El Cardenal, en la Ciudad de México. En aquella ocasión, algunas personas le gritaron consignas como “¡Fuera!”, “¡Ratero!” y “¡Narco!”.

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Tras ese episodio, el senador publicó un mensaje en redes sociales en el que relató su versión de lo ocurrido y respondió a quienes lo confrontaron.

El nuevo video desde Michoacán vuelve a colocar al legislador en el centro de la conversación digital, esta vez por su reacción ante los señalamientos de un ciudadano durante una actividad pública.