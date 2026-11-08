México

Noroña explota contra joven que lo llamó “corrupto” y le responde con insultos en Michoacán

El ciudadano se acercó al senador durante su visita a Zamora para reclamarle por su desempeño y lo calificó de cobarde

El altercado quedó grabado en un video que comenzó a circular en redes sociales.

Guardar

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, protagonizó un enfrentamiento verbal con un joven que lo increpó durante una visita a Zamora, Michoacán.

El legislador respondió con insultos y expresiones altisonantes luego de que el ciudadano lo calificara de “cobarde” y “corrupto”.

PUBLICIDAD

El intercambio quedó registrado en un video de aproximadamente 15 segundos que comenzó a circular en redes sociales durante la noche del sábado 7 de noviembre.

La grabación muestra el momento en que el joven se acerca al senador, lo saluda y, después de estrecharle la mano, le expresa su inconformidad con su desempeño.

Las imágenes generaron reacciones entre usuarios de plataformas digitales, donde el nombre del legislador se colocó entre las tendencias debido a la manera en que respondió al cuestionamiento.

Joven encara a Gerardo Fernández Noroña y lo llama corrupto

En el video se observa que el ciudadano se aproxima a Noroña y comienza el intercambio con un saludo.

La confrontación ocurrió días después de que Noroña protagonizara otro episodio viral en el Aeropuerto de Morelia.
La confrontación ocurrió días después de que Noroña protagonizara otro episodio viral en el Aeropuerto de Morelia.

Aunque inicialmente parece dirigirse al senador de manera cordial, enseguida aclara que no busca tomarse una fotografía con él, sino expresarle un mensaje.

“Yo no quiero foto, nada más vengo a decir una cosa”, señala el joven antes de lanzar sus acusaciones.

Posteriormente, mientras mantiene el contacto con el legislador, le dice: “No representa a nadie, es un cobarde y es un corrupto”.

La reacción de Fernández Noroña ocurre inmediatamente después de escuchar los señalamientos.

El senador retira la mano y responde elevando la voz, con expresiones como “¿Qué te pasa, cabrón?” y “¿Qué te pasa, pendejo?”, que se escuchan en la grabación.

PUBLICIDAD

El intercambio sube de tono y las personas que acompañaban al legislador intervienen para colocarse entre ambos y evitar que la confrontación continuara directamente.

Acompañantes de Noroña intervienen durante el altercado

En las imágenes también se aprecia que uno de los acompañantes del senador se dirige al joven con expresiones altisonantes, mientras intenta mantenerlo separado del morenista.

Los acompañantes del senador intervinieron cuando la discusión comenzó a subir de tono y se colocaron entre ambos.
Los acompañantes del senador intervinieron cuando la discusión comenzó a subir de tono y se colocaron entre ambos.

La intervención ocurre en medio de los reclamos y los gritos de los involucrados. El video no permite identificar con claridad todos los detalles de lo ocurrido ni escuchar por completo algunas de las expresiones debido a que varias voces se superponen.

La grabación comenzó a compartirse ampliamente en distintas plataformas, donde usuarios comentaron tanto los señalamientos del ciudadano como la respuesta del senador.

Así fue el enfrentamiento:

  • Un joven se acerca a Gerardo Fernández Noroña durante su visita a Michoacán.
  • El ciudadano aclara que no busca una fotografía con el legislador.
  • Lo califica de “cobarde” y “corrupto”.
  • Noroña responde con insultos y palabras altisonantes.
  • Personas que acompañaban al senador intervienen para separarlos.

El enfrentamiento ocurre después de otro episodio en Morelia

La confrontación se registró días después de otro momento protagonizado por Fernández Noroña durante su visita a Michoacán.

Una mujer sorprendió a Gerardo Fernández Noroña con un beso en la boca cuando el senador salía del Aeropuerto de Morelia.

El viernes 6 de noviembre, el senador fue captado a su salida del Aeropuerto de Morelia, donde una mujer se acercó para manifestarle su admiración y terminó dándole un beso en la boca.

El momento también fue grabado y difundido en redes sociales. En las imágenes se observa que el legislador sonríe ante el gesto y continúa su camino, mientras la mujer lo acompaña durante algunos metros.

Sin embargo, la escena estuvo acompañada de expresiones de rechazo por parte de otras personas presentes, quienes le gritaron “¡Fuera!” en distintas ocasiones.

Posteriormente, Noroña explicó que la mujer que lo besó era su compañera sentimental, Emma Ocampo Silva.

Noroña acumula confrontaciones con ciudadanos y políticos

El nuevo altercado se suma a otros episodios de confrontación que el senador ha protagonizado o en los que se ha visto involucrado durante su trayectoria pública.

Las discusiones con integrantes de la oposición han sido recurrentes durante la trayectoria legislativa de Fernández Noroña. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Las discusiones con integrantes de la oposición han sido recurrentes durante la trayectoria legislativa de Fernández Noroña. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Entre los antecedentes se encuentran discusiones con legisladores de oposición, intercambios verbales con ciudadanos y enfrentamientos registrados en espacios públicos.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en agosto de 2025, cuando protagonizó un altercado físico con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en el Senado de la República.

También ha tenido desencuentros con figuras políticas como Javier Lozano, Lilly Téllez y Jorge Triana, además de haber sido señalado en 2019 por violencia política de género contra la entonces diputada Adriana Dávila, caso por el que recibió una sanción del Tribunal Electoral.

Otro incidente ocurrió en mayo de 2026, cuando fue increpado por comensales en el restaurante El Cardenal, en la Ciudad de México. En aquella ocasión, algunas personas le gritaron consignas como “¡Fuera!”, “¡Ratero!” y “¡Narco!”.

Tras ese episodio, el senador publicó un mensaje en redes sociales en el que relató su versión de lo ocurrido y respondió a quienes lo confrontaron.

El nuevo video desde Michoacán vuelve a colocar al legislador en el centro de la conversación digital, esta vez por su reacción ante los señalamientos de un ciudadano durante una actividad pública.

Temas Relacionados

Fernández NoroñaMichoacánMorena4TPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La decoración navideña para puertas que ocupa poco espacio y puede sustituir a las coronas tradicionales

Una cinta, varias ramas y algunos detalles pequeños bastan para transformar una puerta en Navidad

La decoración navideña para puertas que ocupa poco espacio y puede sustituir a las coronas tradicionales

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 8 de noviembre: ligeras precipitaciones en la capital

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 8 de noviembre: ligeras precipitaciones en la capital

Control de plagas en casa: métodos naturales y económicos para proteger tu hogar de los insectos

Sellar grietas, limpiar con vinagre los rastros de feromonas y quitarles agua y alimento a las plagas son técnicas de bajo costo, avaladas por organismos como la EPA y el CENAPRED

Control de plagas en casa: métodos naturales y económicos para proteger tu hogar de los insectos

Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 8 de noviembre del 2026

El reality deportivo de TV Azteca define esta noche a su onceava baja entre tres atletas azules y dos rojas

Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 8 de noviembre del 2026

SEP confirma segundo megapuente de noviembre: estos serán los días inhábiles y para quiénes aplican

La suspensión coincide con la edición de El Buen Fin 2026

SEP confirma segundo megapuente de noviembre: estos serán los días inhábiles y para quiénes aplican
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

Tras enfrentamiento, detienen en Jalisco a Rafael Álvarez Ayala, alias “el R2”, cabecilla de “Los Rs” del CJNG

Desmantelan en Puebla un narcolaboratorio y aseguran más de 600 kilos de droga en elaboración

Detienen en Nuevo Laredo a “La Pocha” y a su hijo, presuntos integrantes del Cártel del Noreste

Tabasco mantendrá estrategia de seguridad pese a amenazas contra autoridades, advierte Alejandro Leal López: “No vamos a dar un paso atrás”

ENTRETENIMIENTO

Calendario de actividades en La Mansión VIP 2: qué día son los duelos, nominaciones y expulsiones

Calendario de actividades en La Mansión VIP 2: qué día son los duelos, nominaciones y expulsiones

Exatlón México: Quién sale eliminado hoy domingo 8 de noviembre del 2026

Claves del amparo a Vadhir Derbez: los límites legales de la suspensión frente a la Fiscalía CDMX

Estamos muertos, la serie coreana de terror que está causando revuelo: ¿Dónde verla en México?

Festival navideño de Harry Potter en CDMX: fecha, sede y actividades del evento

DEPORTES

Henry Martín y su dura crítica a César Arturo Ramos en el partido entre América y Pumas: “Estamos cansados también”

Henry Martín y su dura crítica a César Arturo Ramos en el partido entre América y Pumas: “Estamos cansados también”

Paulo Strehlke finaliza en el Top 6 del Mundial de Natación de Aguas Abiertas celebrado en Cancún

Checo Pérez finaliza en el lugar 18 dentro del Gran Premio de Brasil

Mateo Chávez anota gol y brilla con el AZ Alkmaar en la Eredivisie

NBA ve en el mercado mexicano una oportunidad inmejorable para expandirse internacionalmente