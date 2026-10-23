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Tabasco: detienen a Cleofas Juárez Lara, director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata

Las autoridades lo vinculan con los delitos de narcomenudeo, cohecho y amenazas, luego de que la captura ocurriera durante un cateo y no por orden de aprehensión

El mando de seguridad fue detenido la madrugada de este 23 de octubre. Crédito: Facebook - Gobierno Municipal de Emiliano Zapata
El mando de seguridad fue detenido la madrugada de este 23 de octubre. Crédito: Facebook - Gobierno Municipal de Emiliano Zapata
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La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) detuvo a Cleofas Juárez Lara, titular de la Dirección de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, durante cateos ejecutados la madrugada de este viernes 23 de octubre. La detención se dio en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT Olmeca).

El cabildo municipal confirmó la detención horas después y designó a un encargado de despacho interino para la corporación policiaca, en una sesión extraordinaria convocada de urgencia.

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El fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, atribuyó de forma preliminar a Cleofas Juárez los delitos de narcomenudeo, cohecho y amenazas.

Detención ocurrió a las 03:15 horas en la colonia Bajo Usumacinta

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Juárez Lara fue detenido a las 03:15 horas de este viernes en la colonia Bajo Usumacinta, sobre la calle Laguna Chatamx, cerca del Parque Convivencia, en el municipio de Emiliano Zapata. El detenido vestía playera blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

Ficha del RND emitida tras la captura del secretario de seguridad municipal de Emiliano Zapata. Crédito: SSPC
Ficha del RND emitida tras la captura del secretario de seguridad municipal de Emiliano Zapata. Crédito: SSPC

La autoridad que efectuó la detención fue la Policía Ministerial de Investigación. El reporte indicó que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía y el Ministerio Público.

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Un comunicado oficial de la FGET, difundido la mañana de este 23 de octubre, confirmó que los cateos derivaron en la detención de diversas personas en el municipio, entre ellas el titular de la Dirección de Seguridad Pública municipal.

Cleofas Juárez en la instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Emiliano Zapata de 2024. Crédito: Facebook - Gobierno Municipal de Emiliano Zapata
Cleofas Juárez en la instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Emiliano Zapata de 2024. Crédito: Facebook - Gobierno Municipal de Emiliano Zapata

En el mensaje oficial, la FGET reiteró su compromiso con la procuración de justicia y adelantó que informaría conforme avanzaran las investigaciones. El comunicado incluyó además el número de WhatsApp “Chatea con tu Fiscal” (993 277 20 50), habilitado para que la ciudadanía reportara delitos o diera seguimiento a carpetas de investigación de forma confidencial.

El fiscal del estado detalló que la detención derivó de un cateo

En declaraciones a medios, el fiscal Vázquez Landeros detalló que la detención se originó durante un cateo autorizado por un juez, no mediante una orden de aprehensión directa. “No hay orden, no, en Zapata no se ejecutaron órdenes de aprehensión, se ejecutaron cateos”, precisó.

El funcionario atribuyó de manera preliminar a Cleofas los delitos de narcomenudeo, cohecho y amenazas, aunque aclaró que la información podría ajustarse conforme avanzara la investigación. Confirmó que entre los asegurados en el operativo había civiles y “un posible servidor público”, sin precisar la cifra total de personas detenidas.

El fiscal del estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros. Crédito: FGET
El fiscal del estado de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros. Crédito: FGET

El fiscal descartó que la diligencia formara parte del Operativo Enjambre y la ubicó dentro del trabajo cotidiano de la FIRT Olmeca. Aseguró que la detención se realizó sin incidentes: “afortunadamente todo limpio”, declaró, al ser cuestionado sobre si hubo disparos durante el procedimiento.

El fiscal también descartó que existiera una investigación abierta contra el alcalde de Emiliano Zapata, José Armín Marín Sauri. “No recuerdo ninguna investigación en contra de ningún alcalde en este momento”, afirmó, y agregó que la fiscalía mantenía comunicación abierta con el municipio ante cualquier duda.

Cabildo designó a Luis Fernando Cruz Azañón como encargado interino de Seguridad Pública

Por la tarde del viernes, el ayuntamiento de Emiliano Zapata celebró la sesión extraordinaria número 55, en la que se incluyó como punto urgente la designación de un encargado de despacho para la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana. El punto se agregó conforme al artículo 29, fracción 19, y el artículo 39, fracción segunda, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

Sesión extraordinaria del cabildo de este 23 de octubre de 2026. Crédito: Facebook - Gobierno Municipal de Emiliano Zapata
Sesión extraordinaria del cabildo de este 23 de octubre de 2026. Crédito: Facebook - Gobierno Municipal de Emiliano Zapata

El alcalde José Armín Marín Sauri confirmó ante el cabildo la detención del mando policiaco. “El comandante de la policía que todo mundo sabe, pues está hoy detenido. La ciudad de Zapata no puede estar a la deriva, tiene que haber un mando”, declaró. Agregó que esa misma mañana, a las seis, se reunió con los elementos policiacos del municipio para garantizar la continuidad del servicio.

El edil propuso a Luis Fernando Cruz Azañón como encargado de despacho interino, a quien describió como una persona que “conoce de leyes, conoce del tema de seguridad”. Cruz Azañón se desempeñaba previamente como director en el área de Tránsito de la corporación municipal.

La propuesta se aprobó por unanimidad entre los cinco integrantes del cabildo. Cruz Azañón rindió protesta de ley en la misma sesión, comprometiéndose a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Tabasco y la Ley Orgánica Municipal.

Cleofas Juárez Lara había sido designado director de Seguridad Pública Municipal desde diciembre de 2024, en los primeros meses de la administración 2024-2027, según consta en el registro de asistentes a la instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública de ese año, encabezada por el propio alcalde Marín Sauri.

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