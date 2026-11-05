México

El voto latino cambia el escenario político en EEUU y abre oportunidades para México, señala la UNAM

El especialista señaló que los resultados electorales también representan un voto de castigo contra el presidente Donald Trump

Elecciones de Estados Unidos 2026 Crédito: Bloomberg
Elecciones de Estados Unidos 2026 Crédito: Bloomberg
Guardar

Los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos abren un nuevo escenario político para México, particularmente en materia comercial y diplomática, ante el avance del Partido Demócrata en entidades clave para la relación bilateral.

El cambio en las preferencias electorales podría representar una oportunidad para impulsar la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como otros asuntos prioritarios de la agenda entre ambos países.

PUBLICIDAD

Juan Carlos Barrón Pastor, director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, consideró que el Gobierno mexicano deberá aprovechar este momento para establecer vínculos con las nuevas administraciones demócratas y buscar acuerdos que permitan avanzar en temas de interés compartido.

El especialista señaló que los resultados electorales también representan un voto de castigo contra el presidente Donald Trump, principalmente entre los jóvenes. Asimismo, destacó que el desplazamiento de la preferencia hacia los demócratas en los cuatro estados fronterizos refleja el rechazo a las políticas arancelarias y migratorias impulsadas por el mandatario estadounidense.

Triunfo demócrata en estados fronterizos abre oportunidad para fortalecer el T-MEC

Barrón Pastor explicó que los resultados de los comicios representan una señal favorable para la continuidad del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. A su consideración, este comportamiento puede convertirse en un argumento para que la diplomacia mexicana fortalezca su posición y busque avanzar en las negociaciones comerciales.

PUBLICIDAD

“El mensaje es claro en favor del T-MEC. Hablamos de que los cuatro estados fronterizos -que tienen importancia comercial con México- movieron su voto hacia los demócratas, precisamente como un respaldo a que no se quieren políticas arancelarias”, explicó.

Imagen de Claudia Sheinbaum y Donald Trump mirándose fijamente, con el logo del T-MEC en el centro y las banderas de México, Canadá y EE. UU. difuminadas de fondo.
T-MEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

También resaltó el papel de la comunidad latina durante esta jornada electoral, argumentando que a diferencia de procesos anteriores, en los que este sector mostró preferencias divididas, los resultados actuales reflejan una participación con mayor peso político.

Entre los triunfos que destacó se encuentran los de Gina Hinojosa, de origen mexicano, en Texas, y Xavier Becerra, de raíces latinas, en California. Para el especialista, estos resultados representan un avance en la presencia de las comunidades de origen latino en los espacios de representación política.

De la misma forma, mencionó la diversidad de candidaturas demócratas, tanto por sus identidades como por sus posturas ideológicas, con ejemplos como Keisha Lance Bottoms, en Georgia, y Deb Haaland, en Nuevo México.

Inflación, migración y promesas incumplidas marcaron el voto contra Donald Trump

El director del CISAN consideró que distintos factores influyeron en la decisión de los estadounidenses durante las elecciones, entre ellos el aumento de precios, la guerra en Irán, las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y los compromisos que no fueron cumplidos por el Gobierno de Donald Trump.

En particular, señaló que las actuaciones de la agencia migratoria y las consecuencias de sus operativos contribuyeron al rechazo de las políticas del mandatario.

“Trump convirtió esta elección en una elección acerca de sí mismo y con ello se arriesgó a cargar con el costo político que eso implica”, manifestó.

Ante este panorama, Barrón Pastor consideró necesario observar cómo reaccionará el presidente estadounidense frente a los resultados y qué ocurrirá con sus propuestas pendientes, especialmente aquellas relacionadas con el presupuesto para Israel y los conflictos internacionales, que podrían encontrar resistencia entre los legisladores demócratas.

Por último, advirtió que también será importante conocer la postura que asumirán los republicanos frente al liderazgo de Trump y si decidirán mantener su cercanía con él rumbo a los siguientes comicios. Añadió que el periodo posterior a las elecciones podría estar marcado por tensiones políticas y decisiones legislativas difíciles de anticipar, debido a la incertidumbre sobre el comportamiento del jefe de Estado.

Temas Relacionados

Donald TrumpEEUUelecciones Estados UnidosmigrantesUNAMT-MECmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Caos en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 5 de noviembre? Caos en la L3 del STC

Inés Gómez Mont pierde primer intento para salir de prisión migratoria en Florida: deberá buscar libertad bajo fianza

La exconductora permanece detenida desde el 30 de octubre en un centro de procesamiento de Florida; el magistrado rechazó el recurso de ‘habeas corpus’ con el que buscaba recuperar su libertad y dejó en manos de un juez migratorio la decisión sobre una posible salida bajo fianza

Inés Gómez Mont pierde primer intento para salir de prisión migratoria en Florida: deberá buscar libertad bajo fianza

Karely Ruiz confirma su regreso al boxeo con Supernova y explica por qué no volverá a Ring Royale

La influencer regiomontana anunció que volverá al cuadrilátero en 2027, explicó por qué descartó el evento de Poncho de Nigris y adelantó cómo se prepara para su siguiente combate

Karely Ruiz confirma su regreso al boxeo con Supernova y explica por qué no volverá a Ring Royale

Miguel Borja sorprende con otro golazo de chilena en el entrenamiento del América

El video retomó una jugada que ya había provocado reacciones entre los seguidores americanistas

Miguel Borja sorprende con otro golazo de chilena en el entrenamiento del América

Popocatépetl lanza 86 exhalaciones en el último día

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl lanza 86 exhalaciones en el último día
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Z-40” y “Z-42″ tendrán juicio en EEUU hasta 2028: así será el proceso contra los exlíderes de Los Zetas

“Z-40” y “Z-42″ tendrán juicio en EEUU hasta 2028: así será el proceso contra los exlíderes de Los Zetas

Inés Gómez Mont pierde primer intento para salir de prisión migratoria en Florida: deberá buscar libertad bajo fianza

El día que cayó Tony Tormenta: así fue el operativo de la Marina que terminó con la vida del líder del Cártel del Golfo en Matamoros

George Hurtado huyó de una cárcel de EEUU y se refugió en México: así fue su captura en Jalisco

Detienen en Colombia a juez mexicano que liberó a socio de Ryan Wedding: EEUU lo acusa de recibir sobornos de 2mdd y pedirá su extradición

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os acusa al Bogueto de filtrar su nueva canción “Chulalai” y él responde

Kenia Os acusa al Bogueto de filtrar su nueva canción “Chulalai” y él responde

Karely Ruiz confirma su regreso al boxeo con Supernova y explica por qué no volverá a Ring Royale

Denuncia contra película ‘Manos Negras’ acusa jornadas excesivas y falta de protocolos para menor durante rodaje

Yahir tendrá presentación en La Maraka el viernes 6 de noviembre en medio de problemas en las cuerdas vocales y fuertes críticas

“Abrazos, no represión”: comunidad artística exige frenar ataques contra el EZLN ante su encuentro con madres buscadoras

DEPORTES

GP de Brasil: cuándo, a qué hora y dónde ver a Checo Pérez en el circuito de Interlagos

GP de Brasil: cuándo, a qué hora y dónde ver a Checo Pérez en el circuito de Interlagos

Ex futbolista de Inglaterra le pide a Gilberto Mora fichar por el Liverpool y no por el Arsenal: exhibe las razones

Miguel Borja sorprende con otro golazo de chilena en el entrenamiento del América

¿Cuánto cuesta vivir la experiencia de la NBA en México 2026? Esto pagarías por el boleto más caro

Checo Pérez tendría nuevos jefes: Dueños del Liverpool, equipo de la Premier League, buscan comprar Cadillac