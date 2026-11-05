El voto latino cambia el escenario político en EEUU y abre oportunidades para México, señala la UNAM

Elecciones de Estados Unidos 2026 Crédito: Bloomberg

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Los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos abren un nuevo escenario político para México, particularmente en materia comercial y diplomática, ante el avance del Partido Demócrata en entidades clave para la relación bilateral.

El cambio en las preferencias electorales podría representar una oportunidad para impulsar la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como otros asuntos prioritarios de la agenda entre ambos países.

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Juan Carlos Barrón Pastor, director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, consideró que el Gobierno mexicano deberá aprovechar este momento para establecer vínculos con las nuevas administraciones demócratas y buscar acuerdos que permitan avanzar en temas de interés compartido.

El especialista señaló que los resultados electorales también representan un voto de castigo contra el presidente Donald Trump, principalmente entre los jóvenes. Asimismo, destacó que el desplazamiento de la preferencia hacia los demócratas en los cuatro estados fronterizos refleja el rechazo a las políticas arancelarias y migratorias impulsadas por el mandatario estadounidense.

Triunfo demócrata en estados fronterizos abre oportunidad para fortalecer el T-MEC

Barrón Pastor explicó que los resultados de los comicios representan una señal favorable para la continuidad del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. A su consideración, este comportamiento puede convertirse en un argumento para que la diplomacia mexicana fortalezca su posición y busque avanzar en las negociaciones comerciales.

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“El mensaje es claro en favor del T-MEC. Hablamos de que los cuatro estados fronterizos -que tienen importancia comercial con México- movieron su voto hacia los demócratas, precisamente como un respaldo a que no se quieren políticas arancelarias”, explicó.

T-MEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

También resaltó el papel de la comunidad latina durante esta jornada electoral, argumentando que a diferencia de procesos anteriores, en los que este sector mostró preferencias divididas, los resultados actuales reflejan una participación con mayor peso político.

Entre los triunfos que destacó se encuentran los de Gina Hinojosa, de origen mexicano, en Texas, y Xavier Becerra, de raíces latinas, en California. Para el especialista, estos resultados representan un avance en la presencia de las comunidades de origen latino en los espacios de representación política.

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De la misma forma, mencionó la diversidad de candidaturas demócratas, tanto por sus identidades como por sus posturas ideológicas, con ejemplos como Keisha Lance Bottoms, en Georgia, y Deb Haaland, en Nuevo México.

Inflación, migración y promesas incumplidas marcaron el voto contra Donald Trump

El director del CISAN consideró que distintos factores influyeron en la decisión de los estadounidenses durante las elecciones, entre ellos el aumento de precios, la guerra en Irán, las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y los compromisos que no fueron cumplidos por el Gobierno de Donald Trump.

En particular, señaló que las actuaciones de la agencia migratoria y las consecuencias de sus operativos contribuyeron al rechazo de las políticas del mandatario.

“Trump convirtió esta elección en una elección acerca de sí mismo y con ello se arriesgó a cargar con el costo político que eso implica”, manifestó.

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Ante este panorama, Barrón Pastor consideró necesario observar cómo reaccionará el presidente estadounidense frente a los resultados y qué ocurrirá con sus propuestas pendientes, especialmente aquellas relacionadas con el presupuesto para Israel y los conflictos internacionales, que podrían encontrar resistencia entre los legisladores demócratas.

Por último, advirtió que también será importante conocer la postura que asumirán los republicanos frente al liderazgo de Trump y si decidirán mantener su cercanía con él rumbo a los siguientes comicios. Añadió que el periodo posterior a las elecciones podría estar marcado por tensiones políticas y decisiones legislativas difíciles de anticipar, debido a la incertidumbre sobre el comportamiento del jefe de Estado.

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