México

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay suma nuevas sospechas: ¿su hermana descubrió una infidelidad?

Una nueva teoría difundida en redes sociales señala que la hermana del actor habría descubierto un supuesto romance entre la influencer y el futbolista César Romo

Tres retratos yuxtapuestos muestran a dos mujeres en los extremos y a un hombre con barba y gorra en el centro
Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez y Paola Dalay figuran en una composición de retratos individuales en primer plano. (Instagram)
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La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay sigue generando controversia. Una nueva teoría difundida en redes sociales señala que Aislinn Derbez, hermana del actor, habría descubierto un supuesto romance entre la influencer y el futbolista César Romo durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.

La versión cobró fuerza después de que circularan fotografías de Dalay junto al deportista en el Autódromo Hermanos Rodríguez, días antes de que hiciera pública su ruptura con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

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Aunque ambos negaron que una infidelidad provocara el rompimiento, usuarios comenzaron a revisar sus publicaciones y declaraciones para reconstruir cuándo terminó realmente la relación.

Composición de imágenes de personas con gorras deportivas en las tribunas de un circuito de carreras automovilísticas
La versión cobró fuerza después de que circularan fotografías de Dalay junto al deportista en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Instagram)

¿Aislinn Derbez descubrió una supuesta infidelidad de Paola Dalay?

La nueva controversia surgió a partir de publicaciones de creadores de contenido especializados en espectáculos.

La cuenta de TikTok @corazones_rotos_ retomó una versión según la cual Aislinn Derbez habría coincidido con Paola Dalay y César Romo durante el Gran Premio de México.

De acuerdo con esa teoría, la actriz supuestamente observó la cercanía entre ambos y decidió informar a su hermano.

La versión añade que José Eduardo habría buscado a Paola para pedirle explicaciones e incluso le habría solicitado regresar a la casa que compartían para conversar.

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El video de separación y las fotografías con César Romo despiertan sospechas

Otro detalle que llamó la atención de los internautas fue la vestimenta de Paola Dalay.

Al comparar las fotografías tomadas durante la Fórmula 1 con el video donde anunció su separación, algunos usuarios señalaron que llevaba ropa aparentemente similar.

Esto dio lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que ambos materiales fueran grabados el mismo día.

También surgió la teoría de que José Eduardo habría decidido hacer pública la ruptura para adelantarse a un eventual escándalo por las imágenes con Romo.

No obstante, la coincidencia en la vestimenta no permite establecer cuándo se grabó el mensaje.

Otras personas retomaron interacciones recientes del actor en publicaciones de Dalay para cuestionar cuánto tiempo llevaban separados.

Hasta ahora, esas interpretaciones no han sido respaldadas por declaraciones de los involucrados.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

Paola Dalay niega infidelidad y revela cuándo comenzó a salir con César Romo

El 2 de noviembre, Paola Dalay confirmó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que mantiene un acercamiento sentimental con César Romo, futbolista de Raniza FC, equipo de la Kings League Américas.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí, ya que yo había terminado con José Eduardo”, explicó.

También precisó que todavía no existe un noviazgo formal. “No somos novios, no tenemos una relación. Nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”, declaró.

La influencer aseguró que llevaban aproximadamente cinco meses separados cuando anunciaron la ruptura el domingo 1 de noviembre.

“No hubo infidelidades de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado”, sostuvo.
Rumor de una relación de Paola Dalay con César Romo
Rumor de una relación de Paola Dalay con César Romo

José Eduardo Derbez habla de su relación actual con Paola Dalay

Mientras las teorías continúan circulando, José Eduardo Derbez ha insistido en que mantiene una relación cordial con la madre de su hija.

Durante su participación en el pódcast Diablitohigh, el actor habló sobre cómo conviven después de la separación.

“No, y hasta nos vamos a comer y no sabes lo bien que la pasamos y nos reímos”, comentó.

También destacó que su hija puede verlos compartir momentos sin enfrentamientos. “Mi hija nos ve juntos, nos ve felices, nos ve contentos”, expresó.

El intérprete incluso planteó la posibilidad de pasar futuras celebraciones familiares juntos, dependiendo de cómo evolucionen sus vidas sentimentales.

Hasta el momento, la presunta intervención de Aislinn Derbez permanece como una versión surgida en redes sociales. Frente a las sospechas, José Eduardo y Paola sostienen que su relación terminó meses antes del anuncio oficial, que no hubo infidelidades y que mantienen acuerdos para compartir la crianza de su hija.

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