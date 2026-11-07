Pemex ha perdido más de 18 mil millones de pesos por huachicol en lo que va de 2026

Pemex sigue siendo golpeado por el robo de combustibles, conocido como "huachicol". Crédito: SNTIMP

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Aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha implementado acciones para frenar el robo de combustibles, conocido coloquialmente como “huachicol”, los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) revelan que ese ilícito se mantiene activo.

Lo anterior, porque la empresa pública del Estado registró una pérdida de 18 mil 218 millones de pesos en los primeros nueve meses del año a causa de la sustracción de combustibles. La cifra es la segunda más alta en los últimos ocho años para un mismo periodo.

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Pemex ha perdido más de 18 mil millones de pesos por huachicol en 2026

De acuerdo con reportes trimestrales de la empresa dirigida por Juan Carlos Carpio Fragoso, pese a que este año la cifra de pérdidas es considerablemente alta, el 2025 fue peor, cuando ascendió a 20 mil 246 millones de pesos.

Previo a lo registrado en 2025 y 2026, las pérdidas de la petrolera desde que el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició su administración se habían mantenido en un rango de entre los dos mil 770 millones de pesos y los 14 mil 972 millones de pesos.

Imagen de archivo tomada desde un dron muestra la sede de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad de México, México. 12 de mayo de 2026. REUTERS/Diego Delgado

Plan de Sheinbaum contra el robo de combustible se queda corto

Cabe señalar que las cifras vistas en los reportes financieros de Pemex correspondientes a los terceros trimestres de 2020 a 2026 muestran que el huachicol es un delito que sigue golpeando la petrolera, pese a que en diversas ocasiones López Obrador aseguró que había puesto fin a este tipo de operaciones.

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La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha impulsado operativos contra el robo de combustibles en ductos mediante el Gabinete de Seguridad y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR). Durante estas acciones se aseguraron 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, aunque una revisión posterior determinó que el producto tenía procedencia legal.

Las acciones contra el huachicol se desarrollan principalmente en los estados de Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa.

Pérdidas de la petrolera durante el tercer trimestre de 2023

De manera específica, durante el tercer trimestre del año en curso, la pérdida de Pemex a causa del hauchicol ascendió a cinco mil 226 millones de pesos, monto menor registrado durante el segundo trimestre, cuando la cifra se ubicó nueve mil 180 millones; no obstante, fue mayor a los tres mil 812 millones de pesos perdidos en los primeros tres meses del año.

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Tomando como consideración la comparativa anual, hubo una disminución de 26.6 por ciento desde los siete mil 125 millones de pesos perdidos en el periodo de julio a septiembre del año pasado; sin embargo, se mantuvo en lo más alto de los últimos ocho años.

Pemex enfrentaría una situación muy complicado si deja de recibir recursos públicos. Crédito: El Informador / Cuartoscuro

Robo de combustibles también afectan al gobierno y a la sociedad

Ante esta situación, el presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía, Francisco Barnés de Castro, ha advertido que el robo de combustibles genera diversas implicaciones tanto para Pemex como para el gobierno mexicano y la sociedad.

En el caso de Pemex, apuntó el analista, el robo directo de combustibles implica costos adicionales y una reducción en sus ingresos. Esta práctica también puede provocar desabasto en algunas regiones y daños a la infraestructura, como explosiones y fugas.

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“Para Pemex, el huachicol, en sus diferentes modalidades, genera pérdidas millonarias, lo que afecta su producción y operación, además de provocar desabasto y desconfianza en los mercados”, dijo Barnés de Castro.

Mientras que para el gobierno federal, de acuerdo con Barnés de Castro, el huachicol deriva en menores ingresos, los costos para combatir el delito, la corrupción que impacta la confianza en las instituciones y la desconfianza por parte de inversionistas.

Respecto a la sociedad en general, se pueden observar pérdidas económicas, una mayor delincuencia, la posibilidad de incidentes, daño ambiental, competencia desleal, impunidad y corrupción,

A estas alturas, no debe sorprender que López Obrador mintió al decir que el huachicol se acabó en su sexenio, pues, en 2026, Pemex ha perdido más de 18 mil millones de pesos por ese delito.

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