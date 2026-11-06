Mon Laferte sufre agresión durante concierto

Video de Crystal/TikTok

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La cantante chilena y con nacionalidad mexicana Mon Laferte sufrió un incidente durante un concierto en Las Vegas, Estados Unidos, luego de que una asistente le arrojara un teléfono celular que impactó en su rostro.

El episodio ocurrió el jueves en el marco de su gira Femme Fatale Tour y obligó a interrumpir el espectáculo durante algunos minutos.

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El show se desarrollaba en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, uno de los recintos incluidos en el itinerario estadounidense de la artista. Una asistente ubicada entre las primeras filas lanzó el teléfono hacia el escenario mientras la cantante interpretaba el tema “Amárrame”.

El dispositivo impactó directamente en el rostro de la intérprete, cerca del ojo izquierdo. El golpe se produjo en pleno desarrollo de la canción, frente a cientos de espectadores que presenciaron la escena en vivo.

Laferte se cubrió el ojo con la mano de inmediato y abandonó el escenario para ser asistida por su equipo. El espectáculo quedó en pausa mientras se resolvía la situación y se verificaba su estado.

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El show se desarrollaba en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, uno de los recintos incluidos en el itinerario estadounidense de la artista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacción del público y expulsión de la agresora

Los asistentes respondieron con abucheos contra la mujer que había arrojado el celular. Se escucharon gritos de “¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen!” desde distintos sectores del recinto, en un reclamo colectivo que se extendió durante varios segundos.

Ante la presión del público, un miembro del equipo de seguridad se acercó a la zona donde se encontraba la responsable y la escoltó hacia la salida. La escena se desarrolló en medio del repudio generalizado de los presentes, que continuaron abucheando mientras la mujer era retirada del lugar.

El momento completo quedó registrado en videos grabados por los propios asistentes con sus teléfonos, que luego circularon con rapidez en redes sociales. Las imágenes muestran tanto el instante del impacto como la posterior intervención de seguridad.

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Pese al golpe recibido, Mon Laferte regresó al escenario minutos más tarde y continuó con su presentación hasta el final del show, sin que se reportara la cancelación del concierto.

La cantante Mon Laferte permanece sobre el escenario junto a una bailarina durante una presentación musical frente a los asistentes que registran la escena. (Captura de pantalla/TikTok Crystal)

El Femme Fatale Tour por Estados Unidos y Canadá

El itinerario incluyó un total de 28 fechas entre Estados Unidos y Canadá, con paradas en ciudades como Orlando, Charlotte, Rosemont y Detroit. En esta última, la artista se presentó en The Fillmore el 16 de agosto. (Facebook)

La gira que la cantante realizaba al momento del incidente en Las Vegas se llama Femme Fatale Tour, producida por Live Nation. El recorrido por Norteamérica comenzó el 24 de julio en el Place Bell de Laval, Quebec, y continuó al día siguiente en el Massey Hall de Toronto.

El itinerario incluyó un total de 28 fechas entre Estados Unidos y Canadá, con paradas en ciudades como Orlando, Charlotte, Rosemont y Detroit. En esta última, la artista se presentó en The Fillmore el 16 de agosto.

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El tour también la llevó al Met Philadelphia el 20 de agosto y al Radio City Music Hall de Nueva York dos días después, uno de los recintos emblemáticos de su recorrido estadounidense. Ya en octubre, se presentó en el Moody Amphitheater de Austin y en el Yaamava’ Resort & Casino de Highland, California.

Las fechas finales del tramo norteamericano incluyeron dos noches en el 5th Avenue Theatre de Seattle, el 29 y 30 de octubre, seguidas de presentaciones en el Paramount Theatre de Denver y el Eccles Theater de Salt Lake City. La presentación en Las Vegas, programada para el jueves 5 de noviembre, fue la penúltima antes del cierre del tramo.

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Tras el show en el Palms Casino Resort, la gira continuó esa misma noche hacia San José, California, para una presentación en el SAP Center el 6 de noviembre. El cierre de este tramo del tour está previsto para el sábado 7 de noviembre en el Kia Forum de Inglewood, California.

Según informó el sitio Rockaxis, este recorrido por Estados Unidos y Canadá comenzó semanas después de que la artista finalizara una gira previa por Latinoamérica. Además, medios como Liberal Guatemala informaron que la cantante tiene previsto regresar a ese país en diciembre, con una presentación programada para el 3 de ese mes en el Fórum Majadas.

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Anuncio previo al concierto

Mon Laferte no se ha pronunciado sobre la agresión, sin embargo, publicó un video dónde anunció sus próximas fechas y la participación de Silvana Estrada como telonera.

La cantante Mon Laferte comparte una grabación para redes sociales junto a Silvana Estrada anunciando su participación como invitada especial en los conciertos programados para el 7 y 8 de noviembre en el Kia Forum de Los Ángeles. (TikTok)

Mon Laferte y su nacionalidad mexicana

Mon Laferte integra el cartel internacional de la edición 30 de Rock al Parque, que se celebrará del 10 al 12 de octubre de 2026 - crédito cortesía Mon Laferte

Mon Laferte, cuyo nombre real es Norma Monserrat Bustamante Laferte, nació en Viña del Mar, Chile, el 2 de mayo de 1983. Su apodo artístico combina su segundo nombre, Monserrat, con su apellido materno, Laferte, una fusión que utiliza desde el inicio de su carrera musical.

Desde 2022 cuenta con la nacionalidad mexicana, luego de cumplir con los requisitos legales de residencia en ese país, con el que mantiene un vínculo personal y artístico de larga data. México ha sido, desde hace años, la base desde la que proyectó buena parte de su carrera internacional.

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A lo largo de 2025 fue la artista mexicana más escuchada en la plataforma Spotify y se ubica entre los 500 artistas más reproducidos del servicio a nivel global, un dato que refleja el alcance que su música alcanzó en el último tiempo.

La cantante también se ha manifestado sobre el significado de presentarse en Estados Unidos en el contexto actual. “Es también estar ahí, apoyar lo que sé hacer, que es la música”, expresó en declaraciones recogidas por Daily Breeze. Agregó que su presencia “no cambia nada políticamente, pero tal vez puede darle a la gente que vive en Estados Unidos un poco de esperanza, un sentido de comunidad, de apoyo de alguna manera, desde mi posición”.

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Sus últimos lanzamientos musicales

El tour que la artista encabeza actualmente acompaña el lanzamiento de su álbum Femme Fatale, publicado en octubre de 2025 bajo el sello Sony Music US Latin, su primer trabajo discográfico con esa compañía. El disco incorpora un sonido con influencias de jazz y temáticas de empoderamiento y madurez emocional.

En abril de 2026, la cantante publicó además un EP titulado Mon Laferte: Live Sessions from Mexico City, con versiones en vivo de algunos de los temas de ese álbum, incluida una interpretación de la canción “Femme Fatale”.

En junio de 2026, Laferte publicó la continuación de ese trabajo bajo el título Femme Fatale Vol. 2, un álbum de 21 canciones producido junto a Manu Jalil, con algunos temas coproducidos por Rick Nowels. Según informó Rockaxis, la cantante compuso más de 50 canciones para el proyecto, de las cuales seleccionó 20 para integrar el álbum definitivo.

El lanzamiento de ese segundo volumen se dio semanas después de que la artista terminara su gira previa por Latinoamérica, antes de iniciar el tramo norteamericano que la llevó, meses más tarde, al escenario de Las Vegas donde ocurrió el incidente.

Antes de esta etapa reciente, la artista había publicado los álbumes Seis (2021), ganador de un premio Latin Grammy a Mejor Álbum de Cantautor; 1940 Carmen (2021), escrito durante su embarazo; y Autopoiética (2023), que consolidaron su trayectoria dentro de la música latinoamericana contemporánea.