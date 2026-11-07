Gerardo Díaz, Los Sebastianes y talleres gratis en el Festival Nacional de Muñecas Artesanales 2026

El Festival Nacional de Muñecas Artesanales llega a su 14ª edición en Amealco de Bonfil, Querétaro. Composición fotográfica (Foto: Facebook/Gobierno Municipal de Amealco)

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El Festival Nacional de Muñecas Artesanales llega a su 14ª edición del 13 al 15 de noviembre en Amealco de Bonfil, Querétaro, con entrada totalmente gratuita a todas sus actividades.

El cartel principal reúne a Los Askis, Gerardo Díaz y su Gerarquía y la Banda Los Sebastianes en el escenario principal, mientras que Colombia participa como país invitado con presentaciones culturales durante los tres días.

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El evento, organizado por el Gobierno Municipal de Amealco en coordinación con la Secretaría de Cultura federal, el Fonart, la Casa Queretana de las Artesanías y el Museo de la Muñeca Artesanal, mantiene como eje central el 14º Concurso Nacional de la Muñeca Artesanal, cuya premiación se realiza el primer día del festival.

Las actividades del festival se realizan del 13 al 15 de noviembre con entrada gratuita. (Foto: Facebook/Gobierno Municipal de Amealco)

Jueves 13 de noviembre: arranque con misa, pabellón artesanal y Los Askis

La jornada inaugural comienza desde temprano con actividades tradicionales.

A las 6:30 horas se realiza el alba en la Parroquia de Santa María Amealco, seguida por la misa de acción de gracias a las 7:00 horas y las tradicionales “hojitas” de Amealco a las 8:00 horas en el kiosco.

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A las 10:00 horas abren de forma simultánea el pabellón artesanal, los talleres artesanales en Casa Doni —a un costado del Museo de la Muñeca— y las exposiciones de pintura, bordado, manualidades y muñecas artesanales.

El pabellón artesanal abre sus puertas a las 10:00 horas en el Jardín Principal. (Foto: Facebook/Gobierno Municipal de Amealco)

Por la tarde, a las 17:15 horas, se presenta el grupo del país invitado con “Impacto Colombiano”, previo a la premiación del concurso nacional a las 18:00 horas.

La ceremonia de inauguración oficial del festival se fija para las 19:15 horas.

El cierre musical de la noche corre a cargo de Los Askis, que suben al escenario principal a las 21:00 horas tras las presentaciones de la Compañía Aztlán y el Grupo Altivo.

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Viernes 14 de noviembre: deporte, talleres y Gerardo Díaz cierra la noche

El segundo día combina deporte, arte y música popular. Desde las 9:00 horas inicia el torneo de voleibol en la Caja Popular Amealco, mientras en el Jardín Principal se desarrolla el segundo concurso de dibujo en vivo junto con las exposiciones artesanales que continúan durante los tres días del festival.

A las 11:00 horas se imparte el taller de la muñeca otomí en Casa Doni, y al mediodía el taller de iconografía otomí en el Museo de la Muñeca.

Gerardo Díaz y su Gerarquía cierran la segunda noche del festival a las 21:00 horas. (Foto: Facebook/Gobierno Municipal de Amealco)

En paralelo, el escenario alterno del Jardín Hidalgo recibe presentaciones como danza xitá, rap otomí 448 y el mariachi “Los Sánchez”.

La tarde incluye el torneo de billar en Billar 8 a la 13:00 horas y, ya entrada la noche, la obra de títeres “Kathputli: Títeres de la India” a las 15:45 horas.

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Colombia regresa al escenario principal a las 18:45 horas con su presentación estelar cultural.

El escenario principal cierra con Gerardo Díaz y su Gerarquía a las 21:00 horas, después de las actuaciones de El Regio y el Grupo Ipanema con Nancy Correa.

La muñeca de trapo otomí se elabora de manera artesanal en comunidades indígenas de Amealco desde hace generaciones. (IMPI 2026)

Sábado 15 de noviembre: rodada ciclista, Guelaguetza y Los Sebastianes al cierre

El último día arranca desde las 8:00 horas con la “Rodada Ciclista de la Muñeca”, que sale del Cerro de los Gallos, y continúa a las 9:00 horas con el torneo de frontenis en la Unidad Deportiva La Loma.

A las 10:00 horas inicia la “Ruta Rizer” por diferentes comunidades del municipio, además de las exposiciones artesanales que se repiten como en los días previos.

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La campaña #LelePorElMundo se desarrolló en colaboración con el Gobierno del Estado de Querétaro. (Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores)

El programa cultural incluye el espectáculo de payasos clown a las 11:30 horas, la obra “El Canto de los Pájaros” a las 12:45 horas y “La Guelaguetza” a las 18:15 horas en el escenario principal. La segunda presentación estelar de Colombia se realiza a las 15:45 horas.

El cierre del festival corresponde a la Banda Los Sebastianes, que se presenta a las 22:00 horas tras Yony y sus Elegidos, en lo que marca el final de los tres días de actividades gratuitas.

Cómo llegar al festival

Amealco de Bonfil se ubica al sur del estado de Querétaro, a unos 65 kilómetros de la capital queretana y aproximadamente a 190 kilómetros de la Ciudad de México.

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Desde la capital del país, la ruta más directa es por la autopista 57D hacia Querétaro para después tomar la carretera estatal rumbo a Amealco, un trayecto de alrededor de tres horas en vehículo particular.

El nombre Amealco proviene del náhuatl "Ameyalco", que significa "lugar de manantiales". (Foto: Gobierno de Amealco)

Desde la ciudad de Querétaro también existe transporte foráneo que conecta directamente con la cabecera municipal de Amealco.

Las sedes principales del festival —Jardín Principal, Jardín Hidalgo, kiosco y Museo de la Muñeca— se concentran en el centro histórico del pueblo, declarado Pueblo Mágico, por lo que la mayoría de las actividades son accesibles caminando entre un punto y otro.