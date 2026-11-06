PAN exige la renuncia de Zoé Robledo y denuncia colapso del sistema de salud en San Lázaro: “Incumplieron acuerdos”, acusa Morena

La legisladora Margarita Zavala denunció la falta de claridad en la rendición de cuentas de los titulares de Salud. (Crédito: PAN)

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Luego de que este 6 de noviembre de 2026, los titulares del sector salud se presentaran a comparecer en la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional (PAN) mostró su inconformidad con el desarrollo de la sesión en la comisión.

Tras trifulca en San Lázaro, PAN exige renuncia del titular del IMSS

Legisladores del partido volvieron a exigir la renuncia de Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a quien responsabilizan sobre las deficiencias en la atención médica y el funcionamiento de dicho instituto.

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La comparecencia de los secretarios de Salud en la Cámara baja comenzó con una trifulca en el Pleno, luego del arrebato del panista Éctor Jaime Ramírez, quien interrumpió el discurso del presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno, solicitando la palabra, sin embargo, la intervención le fue negada.

Luego de acusar que la comparecencia habría sido programada a modo, con la finalidad de no rendir cuentas de manera clara, el blanquiazul emitió un comunicado exigiendo la salida de Robledo al frente del IMSS.

Rechazan presencia de personas externas para “aplaudir” gestión en Salud

Denunciaron la presencia de personas externas a la Cámara de Diputados, quienes “aplaudían a los funcionarios, así como las modificaciones al formato parlamentario que limitaron, a su juicio, las condiciones para exigir respuestas sobre el desabasto de medicamentos, las deficiencias hospitalarias y el manejo de los recursos públicos”.

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Las acusaciones también llegaron por parte del coordinador, Elías Lixa, quien rechazó el encuentro con el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, y del director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, así como con el titular del IMSS, misma que dijo, estaba hecha para respaldar las gestiones.

Funcionarios del sector salud comparecieron ante la Cámara de Diputados. Crédito: X/ @zoerobledo

El líder panista calificó como una “absoluta vergüenza” que se haya permitido el acceso personas uniformadas para destacar el trabajo de los funcionarios citados a comparecer.

Formato de la comparecencia habría sido para limitar a la oposición

La vicecoordinadora, Noemí Luna, denunció manipulación en el formato de la comparecencia y sostuvo que la medida buscó limitar los cuestionamientos sobre las fallas del sistema de salud: “Refleja el miedo que tienen a la rendición de cuentas”.

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“Los funcionarios vienen a responder por sus resultados, no a recibir aplausos”, exigió además reforzar la seguridad de los legisladores, tras las agresiones denunciadas contra diputados panistas.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba señaló que el sistema de salud registra un deterioro en cobertura, abasto de medicamentos y manejo de recursos. Durante su exposición, cuestionó el aumento de personas sin acceso a servicios médicos y el impacto económico para las familias.

El legislador exigió acciones concretas para atender las deficiencias: “No pedimos discursos. Exigimos hechos”. Por lo que procedió a exponer sus datos:

Las personas sin acceso a servicios de salud pasan de 20 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024.

El gasto de bolsillo de las familias aumenta 41% en términos reales.

Cuatro de cada diez personas sin seguridad social no reciben sus recetas médicas completas.

El IMSS destina 20 mil 700 millones de pesos de ingresos excedentes a IMSS-Coplamar, según expuso Ramírez Barba.

La ASF detectó una reducción de 16,801 millones de pesos en el programa de medicamentos gratuitos.

La Auditoría también identificó irregularidades por más de 7,400 millones de pesos.

PAN exige la renuncia de Zoé Robledo y denuncia colapso del sistema de salud en San Lázaro: “Incumplieron acuerdos”, acusa Morena. (Foto: Cámara de Diputados)

El diputado Germán Martínez Cázares denunció que la comparecencia se organizó para favorecer a los funcionarios federales. Recordó que la Junta de Coordinación Política pidió que los legisladores cerraran las intervenciones, petición que no fue atendida.

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Pidió respuestas sobre el desabasto de medicamentos, las cirugías pendientes y las condiciones laborales del personal médico: “Nos juntaremos con un nuevo director del IMSS, porque Zoé Robledo tiene que salir”.

Morena acusó “incumplimiento de acuerdos”

Morena acusó incumplimiento de acuerdos por parte de un grupo minoritario de legisladores durante la comparecencia de titulares del sector salud. Pedro Zenteno Santaella lamentó la ruptura de los pactos parlamentarios, aunque destacó que el encuentro se realizó con diálogo respetuoso, ordenado y transparente.

Zenteno recordó que desde el 15 de octubre las juntas directivas de las comisiones de Salud y de Seguridad Social aprobaron, mediante votación, un acuerdo formal que fijó reglas, tiempos de intervención y mecanismos de participación para los grupos parlamentarios.

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El legislador sostuvo que “resultó lamentable que intereses de confrontación política hayan prevalecido sobre la responsabilidad institucional de escuchar, analizar y evaluar los avances y retos de uno de los sectores más importantes para el bienestar de las familias mexicanas”.

Diputados del PRI interrumpieron la comparecencia de los titulares de Salud, IMSS, IMSS-BIENESTAR. | YouTube Cámara de Diputados

El objetivo de la comparecencia, señaló, era rendir cuentas a la sociedad sobre las acciones del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.