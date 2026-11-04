Tren México-Querétaro tendrá dos estaciones en el Edomex: estos son los municipios asignados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en supervisión del tren Ciudad de México-Querétaro. Polotitlán, Estado de México. Foto: Gabriel Monroy / Presidencia

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El Tren México-Querétaro contará con seis estaciones a lo largo de su recorrido, tendrá dos paradas en la entidad y cruzará por 11 municipios del Estado de México por los que atravesará esta nueva ruta ferroviaria, cuya construcción registra un avance general de 32 por ciento.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, supervisaron los trabajos de construcción en el tramo correspondiente a Polotitlán, donde destacaron la importancia de este proyecto para mejorar la movilidad en la región centro del país.

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Con una extensión proyectada de 232 kilómetros, el tren conectará la Ciudad de México con el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, mediante un sistema de transporte ferroviario que busca reducir los tiempos de traslado y fortalecer la comunicación entre estas entidades.

Uno de los aspectos relevantes para el territorio mexiquense será la ubicación de una estación en Huehuetoca, municipio que formará parte de la infraestructura destinada a facilitar los desplazamientos de miles de personas que diariamente se trasladan por motivos laborales, educativos y comerciales.

¿Por qué municipios del Edomex pasará el Tren México-Querétaro?

Tren México-Querétaro Edomex Polotitlán avance 32%

De acuerdo con la información presentada, el proyecto ferroviario atravesará 11 municipios mexiquenses: Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Coyotepec, Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Soyaniquilpan y Polotitlán.

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Esta ruta permitirá conectar distintas zonas del Estado de México, desde municipios de la región metropolitana del Valle de México hasta localidades del norte de la entidad, en dirección a Querétaro.

La estación de Huehuetoca será uno de los puntos de conexión más importantes para los habitantes de esta región, debido a su ubicación dentro del corredor que comunica al Valle de México con el Bajío.

Por igual, el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous dijo que se construirían seis estaciones en toda la ruta, y que dos serían en el Edomex, Huehuetoca y Teoloyucan; pero dejó claro que esta última está en evaluación.

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Hay que recordar que la estación Teoloyucan, es una petición de la ciudadanía, quienes han exigido en diversas manifestaciones que el municipio fuera incluido en la ruta.

La incorporación de esta infraestructura también representa una oportunidad para mejorar las alternativas de transporte de las personas del Edomex, que actualmente dependen de carreteras y otros medios de movilidad para trasladarse entre municipios y para llegar a la CDMX, donde se pueden invertir hasta 3 horas desde la zona del municipio de Zumpango.

Aunque el proyecto contempla seis estaciones en total, durante la supervisión las autoridades destacaron particularmente la presencia de Huehuetoca entre los puntos que tendrá el recorrido en territorio mexiquense.

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Tren México-Querétaro registra avance de 32%

Polotitlán, Estado de México, México, 31 de octubre de 2026. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en Supervisión del tren Ciudad de México-Querétaro. Polotitlán, Estado de México. Foto: Gabriel Monroy / Presidencia

Durante el recorrido de supervisión en Polotitlán, Claudia Sheinbaum señaló que el tren responde a una necesidad de movilidad en una región metropolitana que abarca varios estados y concentra una importante actividad económica y poblacional.

“El tren Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro está resolviendo un problema de movilidad de lo que es la zona centro del país, realmente una zona metropolitana muy amplia”, indicó la presidenta.

La mandataria federal destacó que la conexión ferroviaria permitirá contar con una alternativa de transporte para quienes necesitan desplazarse entre estas entidades, con la expectativa de reducir los tiempos de recorrido.

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Por su parte, Delfina Gómez subrayó que la obra no solamente tendrá beneficios en materia de movilidad, sino que también contribuirá a la actividad económica y a la generación de empleos en las comunidades por donde pasará el tren.

El proyecto registra un avance general de 32 por ciento en sus 232 kilómetros de construcción, mientras que los trabajos representan una importante fuente de ocupación para trabajadores de la región.

Construcción genera 6 mil 900 empleos en el Estado de México

Polotitlán, Estado de México, México, 31 de octubre de 2026. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en Supervisión del tren Ciudad de México-Querétaro. Polotitlán, Estado de México. Foto: Gabriel Monroy / Presidencia

De acuerdo con los datos presentados durante la supervisión, la construcción del Tren México-Querétaro genera más de 18 mil empleos en conjunto, de los cuales 6 mil 900 corresponden a las obras que se desarrollan en territorio mexiquense.

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La gobernadora destacó que estos puestos de trabajo representan uno de los beneficios inmediatos de la infraestructura ferroviaria, al impulsar la actividad económica durante la etapa de construcción.

“Esta obra no solamente va a ayudar a la conectividad, también a la activación económica y la generación de empleos; la justicia social para nuestras familias porque se va a reducir el tiempo de tránsito de lo que es el Estado de México”, expresó.

El Tren México-Querétaro buscará convertirse en una nueva alternativa de transporte para la región centro del país.

Su puesta en operación a finales del 2027 o principios de 2028, esta obra permitirá evaluar el impacto de esta conexión en los traslados cotidianos y en la integración económica entre las entidades involucradas.

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