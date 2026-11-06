México

Sale a la luz nuevo video que revela amenazas de contratista a Guadalupe Taddei: “Me pasa algo y te lleva a ti y tu INE”

Presuntamente grabado por Hernández Casillas, el video sirve como un respaldo ante un posible conflicto con sus exsocios

Varias personas posan en un restaurante junto a una mesa con bebidas y comida
Una fotografía reúne a varias personas en un restaurante y acompaña una información sobre Guadalupe Taddei. (YouTube)
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Un nuevo video difundido por Latinus exhibe las amenazas que el empresario José Alfredo Hernández Casillas asegura haber dirigido a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de un presunto conflicto por negocios y contratos públicos.

La grabación, revelada el jueves 5 de noviembre, forma parte de una serie de materiales que han puesto bajo investigación los vínculos entre la exfuncionaria y el contratista relacionado con Cajas Graf, empresa beneficiada con adjudicaciones de organismos electorales.

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En esta ocasión, Hernández Casillas habla de conversaciones y videos que habría resguardado fuera de México como una especie de seguro ante posibles represalias.

La revelación ocurre mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga operaciones relacionadas con proveedores electorales y el INE prepara una revisión extraordinaria de sus contrataciones.

Pantalla dividida con un hombre ante un escritorio y una mujer ante un micrófono; aparecen logotipos de Latinus y un subtítulo
En esta ocasión, Hernández Casillas habla de conversaciones y videos que habría resguardado fuera de México como una especie de seguro ante posibles represalias. (YouTube: latinus)

¿Qué dice el nuevo video de las amenazas contra Guadalupe Taddei?

Según el reportaje presentado por Carlos Loret de Mola, las grabaciones fueron realizadas por el propio Hernández Casillas y muestran el deterioro de su relación con Taddei durante los primeros meses de 2026.

En una de las conversaciones, el empresario asegura haber advertido a la entonces presidenta del INE que poseía información comprometedora y que existían registros de sus declaraciones en el extranjero.

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“Nada más que también le dije (a Taddei), tienes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, tienes declaraciones mías con todo el puto rollo que puedo decir aquí en México. Me pasa algo a mí, te lleva la ching*** a ti y a todo tu pu** INE”, afirma.

La declaración sugiere que Hernández Casillas utilizaba la existencia de esas grabaciones como un mecanismo de presión.

Latinus también presentó una conversación de febrero en la que Hernández Casillas alude a un desacuerdo relacionado con la Secretaría de Gobernación.

“Habíamos quedado en que no iba yo a decir nada de esto, de Gobernación”, señala.

Guadalupe Taddei con las manos juntas ante un micrófono oficial junto a un recuadro circular con un hombre sentado al lado de una mesa con copas
Guadalupe Taddei Zavala permanece frente a un micrófono del Instituto Nacional Electoral. (YouTube / Latinus)

Las 62 plazas del INE y una presunta masajista contratada

Las nuevas grabaciones también exhiben el conocimiento que Hernández Casillas decía tener sobre decisiones administrativas dentro del organismo electoral.

En una conversación, el empresario menciona 62 plazas presuntamente gestionadas por Iliana Araceli Hernández, exfuncionaria cercana a Taddei.

“Las dos personas de Iliana que son parte de las 62 plazas se dieron de baja en diciembre; son las únicas que reconozco. No vayas a creer que esas eran plazas que yo manejaba aparte de las otras”, sostiene.

El contratista también afirma que una mujer que anteriormente trabajaba como masajista de la funcionaria habría obtenido un puesto dentro de la estructura electoral.

“Venía y ella le quitaba las dolencias y la contrató y ahí está, trabaja todos los días, chequen eso”, expresa.

UIF bloquea recursos vinculados con proveedores electorales

El 4 de noviembre, la UIF informó que incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales relacionadas con proveedores electorales a su Lista de Personas Bloqueadas.

La decisión respondió a operaciones financieras con elementos de riesgo que, según Hacienda, requieren investigación.

En varios reportes periodísticos se reportó que Guadalupe Taddei y los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas figuran entre los afectados.

Sin embargo, la UIF no confirmó públicamente sus identidades, debido al carácter reservado de la lista.

La dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El bloqueo es una medida administrativa preventiva y no equivale a una declaración de culpabilidad.

Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro
Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro

INE solicita auditoría de contratos de 2016 a 2026

El mismo jueves 5 de noviembre, el Consejo General del INE aprobó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes a la última década.

El acuerdo contempla preservar documentación, revisar el padrón de proveedores y establecer mecanismos para recibir denuncias sobre posibles irregularidades.

La consejera Carla Humphrey respaldó la decisión y pidió que en la fiscalización “no quede nada sin revisar”.

El instituto también aprobó un plan para garantizar la continuidad de los contratos indispensables para organizar las elecciones federales de 2027.

El nuevo video incorpora señalamientos sobre presuntas amenazas y control de puestos administrativos a una investigación que ya alcanzó las operaciones financieras de proveedores electorales.

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