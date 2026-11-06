México

Claudia Martín aclara si sufrió depresión posparto y responde a quienes juzgan su físico

A 10 meses de convertirse en mamá, la actriz reapareció públicamente como parte de una campaña publicitaria

Primer plano de una mujer de cabello castaño sentada en el interior de un automóvil
Claudia Martín aclara si sufrió depresión posparto y responde a quienes juzgan su físico. (Instagram: Claudia Martín)
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Claudia Martín abordó las especulaciones que han surgido en los últimos meses en torno a su salud física y emocional.

Durante un evento organizado por una marca deportiva en Ciudad de México, la actriz habló sobre sus proyectos profesionales, al tiempo que aclaró si se ha sentido presionada para cumplir con los estándares físicos de la televisión.

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¿Claudia Martín padeció depresión posparto?

Acompañada por su esposo, el actor Carlos Said, Martín negó haber padecido depresión posparto, como se ha especulado en plataformas digitales.

Sin embargo, reconoció que en los últimos 10 meses ha vivido un cambio inédito: “llega un punto en que mentalmente todo cambia. Todo es un sube y baja y tú tienes que entender eso”, explicó.

Sostuvo que maternar ha sido el reto de mantenerse enfocada en su hijo, pero sin descuidarse. En ese sentido, al ser un referente en una industria donde la “el físico cuenta”, la actriz reconoció que no se ha sentido lista para regresar a las telenovelas.

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No obstante, enfatizó que no tiene prisa en acelerar su retorno a los foros de televisión.

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“El físico es importante, pero es un proceso. Afortunadamente, lleva tiempo recuperar tu salud. Que es primero la salud que el físico. Y en eso estamos, no hay prisa. Afortunadamente, ha habido propuestas y me han tenido paciencia. Ya en el momento que esté lista, ahí voy a estar”.
Dos retratos de una mujer junto a una captura de una publicación en redes sociales sobre Claudia Martín
Una publicación en redes sociales atribuye a Claudia Martín lucir irreconocible en un evento público en México. (Especial Infobae)

¿De dónde surgieron las críticas contra la actriz?

Días antes, Carlos Said hizo frente a los ataques que recibió su esposa tras compartir en Instagram un cambio de imagen.

El histrión desestimó los juicios contra ella y lanzó una crítica hacia quienes hacen hate en redes sociales. “Tú recibes de la gente lo que son ellos en realidad. Uno da lo que es; si tú das amor, eres amor; si das odio, si das palabras de hate, pues es lo que eres”.

La controversia escaló en X, antes Twitter, cuando diversas cuentas compararon la imagen de la actriz antes y después de su embarazo.

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“Más que enojarme con ese tipo de gente, me da tristeza; imagínate cómo ha de ser su vida, no la han pasado a lo mejor muy bien”, expresó Carlos Said.

Claudia Martín y Carlos Salid, dos figuras controversiales

No es la primera vez que Claudia Martín y Carlos Said lidian con la presión de las redes sociales. A mediados de 2025, fueron cuestionados por realizar una sesión fotográfica sin ropa para anunciar su embarazo.

Ante la ola de críticas, la actriz aseguró que le daba poca importancia al ruido de las redes sociales: “Siempre la gente va a hablar, nos tiene sin cuidado”.

Años antes, Claudia Martín había aprendido a manejar la presión pública. Su divorcio del productor televisivo Andrés Tovar aterrizó los reflectores sobre su vida privada luego de que dejara entrever que su pareja le fue infiel.

Dos meses después de firmar su divorcio, el productor confirmó su relación con la cantante Maite Perroni. De acuerdo con antiguas publicaciones de Claudia Martin, la relación habría comenzado antes de su separación.

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Por primera vez la actriz apareció tras anunciar la espera de su primer bebé Credito: cuartoscuro

¿Qué es el baby blues?

El baby blues, también conocido como tristeza posparto o melancolía puerperal, es un estado emocional transitorio y normal que experimentan muchas mujeres durante los primeros días después de dar a luz.

Claudia Martín confesó lidiar con síntomas propios de los cambios hormonales, pero sin desarrollar depresión posparto, cuyos síntomas se distinguen por su intensidad y durabilidad.

En la depresión posparto, los sentimientos de tristeza, desesperanza o desconexión con el bebé son muy intensos, duran más de dos semanas y dificultan la vida cotidiana. En este caso sí se requiere ayuda profesional.

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