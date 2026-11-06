Quién era Jonathan Prieto, integrante asesinado del grupo Dezzendente en Guanajuato

El grupo musical Dezzendente se despidió de uno de sus integrantes, Jonathan Prieto, quien fue asesinado en Salamanca, Guanajuato en donde tambuén atendía un local de comida familiar Foto: Facebook Dezzente oficial

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Jonathan Prieto, integrante de Dezzendente, murió por balazos la mañana de este jueves 5 de noviembre en Salamanca, Guanajuato, luego de que hombres armados irrumpieron en el puesto de tacos donde trabajaba como ayudante y le dispararon de forma directa.

El ataque ocurrió minutos antes de las 10:00 horas en un negocio ubicado sobre la calle Cazadora, cerca de la avenida Faja de Oro. La víctima realizaba sus labores en el establecimiento cuando los agresores llegaron al sitio.

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Tras la agresión, los responsables escaparon con rumbo desconocido. Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre una persona herida por proyectiles de arma de fuego dentro o en las inmediaciones del puesto.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y localizaron al trabajador con diversas lesiones. Paramédicos revisaron al joven y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El ataque ocurrió en un puesto de tacos de la calle Cazadora

Policías municipales cerraron la vialidad y mantuvieron resguardada la zona junto con elementos de la Guardia Nacional. El perímetro permaneció acordonado mientras se realizaban las primeras diligencias tras el homicidio.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron después para recabar indicios que permitieran iniciar la investigación. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General, donde se le practicaría la necropsia de ley.

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Horas más tarde, se confirmó que el trabajador asesinado era Jonathan Prieto, músico de la agrupación local de regional mexicano Dezzendente. El grupo difundió un mensaje en su cuenta oficial de Facebook para confirmar la identidad de su compañero.

“Con profundo dolor y tristeza lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo y compañero Jonathan Prieto, quien formó parte del Grupo Dezzendente”, publicó la agrupación. El mensaje describió al músico como una persona que dejó “momentos, recuerdos y experiencias” entre quienes trabajaron con él.

Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dezzendente confirmó la muerte de su integrante en redes sociales

La agrupación expresó sus condolencias a la familia, amistades y seres queridos de Prieto. “Hoy nos toca despedir a una gran persona, a un amigo y compañero de trabajo que dejó momentos, recuerdos y experiencias que siempre permanecerán en nuestros corazones”, señaló la publicación.

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El grupo también deseó “mucha fuerza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”. En el mensaje, sus integrantes enviaron un abrazo y sus condolencias a los familiares del músico salmantino.

El caso se sumó a otros asesinatos de integrantes de agrupaciones musicales registrados en Guanajuato durante los últimos meses. Uno de los hechos más recientes ocurrió el 11 de septiembre de 2026 en la comunidad de Chichimequillas, municipio de Silao.

En ese ataque armado murieron Diego Israel Rodríguez González, vocalista de Alto Exceso, de 20 años, y Juan Carlos Muñoz Gómez, conocido como “Charly”, bajista de la misma agrupación, de entre 23 y 24 años. Un tercer integrante, Jonathan Pérez, “Johnny”, resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital del municipio.

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Un arma de fuego permanece sobre el escalón de una escalera de cemento junto a varias manchas de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos músicos de Alto Exceso murieron en Silao en septiembre de 2026

Hombres armados dispararon contra los jóvenes mientras estaban en una reunión o fiesta previa a las celebraciones del Grito de Independencia. La agresión fue descrita como un ataque directo contra los integrantes del grupo.

La Fiscalía de Guanajuato mantuvo abierta la investigación por ese doble homicidio. Hasta ese momento no se habían dado a conocer detenciones relacionadas con el ataque en Chichimequillas.

Otro antecedente fue el asesinato de Isaac Luna, vocalista de Banda La Constructiva, quien murió a balazos en su domicilio de Irapuato después de una presentación. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de junio de 2025.

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El cantante se encontraba con varias personas en una casa de la calle Azucena, en la colonia Santa María, después de que la banda amenizó una fiesta durante la tarde y noche del sábado 31 de mayo. Hombres armados irrumpieron en la vivienda y le dispararon; Luna murió por la gravedad de las lesiones.