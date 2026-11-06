De crear un calentador solar a los 8 años a conocer a Sheinbaum en Palacio Nacional: la historia de Xóchitl Guadalupe

Sheinbaum recibe a Xóchitl, la joven que desde niña encontró en la ciencia una forma de ayudar a su comunidad.

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La historia de Xóchitl Guadalupe Cruz López comenzó con la necesidad de conseguir agua caliente en una región donde las bajas temperaturas hacen difícil bañarse sin utilizar gas o leña.

A los ocho años, la entonces niña originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, decidió buscar una solución y creó un calentador solar con materiales reciclados, ahora a sus dieciséis años, su invento la llevó hasta Palacio Nacional, donde este jueves se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El encuentro fue posible después de que su trayectoria volviera a llamar la atención en redes sociales.

El creador de contenido Alexis Omman difundió un video para solicitar que la mandataria conociera a la joven y reconociera su trabajo científico, la publicación acumuló más de 1,6 millones de reproducciones y fue compartida decenas de miles de veces.

La petición llegó hasta Sheinbaum, quien el pasado 1 de noviembre respondió directamente al creador de contenido: “Querido Alexis, vi tu video. Me encantaría conocer a Xóchitl y apoyarla”.

De crear un calentador solar a los 8 años a conocer a Sheinbaum: la historia de Xóchitl Guadalupe.

Cuatro días después, la invitación se concretó. Xóchitl acudió a Palacio Nacional acompañada de su mamá para presentar sus inventos e investigaciones.

Durante la conversación, la presidenta conoció los detalles de su calentador solar y otros proyectos relacionados con problemas sociales y ambientales.

Xóchitl Guadalupe y el invento que desarrolló cuando tenía ocho años

El proyecto que dio a conocer a Xóchitl se llama Baño Calientito, su origen estuvo relacionado con las dificultades que enfrentaban algunas familias de San Cristóbal de las Casas para conseguir agua caliente, así como con el uso de leña para calentarla.

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Para construir su primer prototipo, la pequeña reunió materiales que tenía a su alcance: botellas de plástico, mangueras, madera y cristales reutilizados de un refrigerador, despúes las botellas PET fueron pintadas de negro para absorber el calor del sol y transmitirlo al agua.

Baño Calientito, el invento con el que Xóchitl aprovechó la energía solar para calentar agua sin gas ni electricidad. Crédito: Especial

El sistema aprovecha la energía solar para calentar el líquido y trasladarlo hacia un depósito mediante circulación natural, sin necesidad de utilizar electricidad, gas o bombas.

De acuerdo con los datos difundidos sobre el proyecto, una de sus versiones puede calentar hasta 50 litros de agua a temperaturas cercanas a los 70 grados centígrados.

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La intención de Xóchitl era ofrecer una alternativa económica para los hogares, reducir el gasto en combustibles y evitar el uso de leña, cuya obtención también representa una presión para los recursos naturales.

El reconocimiento de la UNAM y su formación científica

Su invento comenzó a recibir atención desde que era niña, a través del Programa Adopte un Talento (PAUTA), vinculado con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Xóchitl encontró una oportunidad para continuar desarrollando sus habilidades e investigaciones.

Xóchitl se convirtió en la primera niña en recibir el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por la UNAM.

En 2018, cuando tenía ocho años, se convirtió en la primera niña en recibir el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.

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Su trayectoria también obtuvo visibilidad internacional cuando la revista Time la incluyó entre las jóvenes inventoras y visionarias destacadas en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos 2020.

Con el paso de los años, su interés por la ciencia no se limitó al calentador solar, durante su encuentro con Sheinbaum compartió otras investigaciones, entre ellas trabajos sobre el uso de redes sociales durante la pandemia de COVID-19, la conservación de los humedales de montaña de San Cristóbal de las Casas y la violencia infantil.

Así llegó la joven científica chiapaneca hasta Claudia Sheinbaum

La difusión de su historia por parte de Alexis Omman fue el punto que permitió que su trabajo llegara nuevamente a la conversación pública y, posteriormente, a Palacio Nacional.

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El creador de contenido Alexis Omman difundió un video para pedirle a Claudia Sheinbaum que conociera a la joven inventora chiapaneca.

Durante la reunión, Xóchitl explicó el funcionamiento de su invento y conversó con la presidenta sobre sus inquietudes científicas, Sheinbaum también mostró interés en conocer el resto de sus investigaciones y explorar alternativas para impulsar sus proyectos.

Entre los puntos abordados durante el encuentro estuvieron:

Registro del invento: Sheinbaum planteó buscar apoyo de la Secretaría de Economía para iniciar el trámite correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) .

Posible patente: la mandataria explicó que sería necesario realizar estudios científicos para conocer el funcionamiento del calentador y calcular el ahorro que representa.

Difusión del proyecto: se habló de explorar mecanismos para que más familias puedan conocer y aprovechar esta alternativa.

Apoyo institucional: la presidenta propuso que integrantes de su equipo visiten San Cristóbal de las Casas para conocer los proyectos de Xóchitl.

Otros inventos: la joven presentó investigaciones que ha desarrollado sobre medioambiente y problemáticas sociales.

La presidenta propuso explorar opciones para que Xóchitl registre su calentador solar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Sheinbaum y Xóchitl, dos historias que coinciden en la ciencia

El encuentro también permitió observar una coincidencia entre las trayectorias de ambas, tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Guadalupe han desarrollado una relación con la ciencia desde distintas etapas de su vida.

Sheinbaum estudió Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente realizó estudios de posgrado en Ingeniería Energética, su trabajo académico se relacionó con el aprovechamiento de la energía y el medioambiente.

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De hecho, su tesis de licenciatura abordó un estudio termodinámico de estufas domésticas de leña, un tema que años después retomó desde el ámbito público mediante el impulso del Programa Nacional de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar.

Claudia Sheinbaum estudió Física en la UNAM antes de dedicarse a la vida política.

La iniciativa contempla instalar un millón de estufas eficientes en comunidades rurales y pueblos indígenas durante su administración. Su primera etapa comenzó en abril de 2025 en comunidades purépechas de Michoacán.

Aunque sus proyectos surgieron en circunstancias diferentes, ambas trayectorias tienen un punto en común: el interés por utilizar el conocimiento científico para atender necesidades relacionadas con la vida cotidiana y el medioambiente.

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Para Xóchitl, la reunión en Palacio Nacional representa una nueva oportunidad para dar a conocer Baño Calientito y continuar con sus investigaciones, para la presidenta, el encuentro abrió la posibilidad de explorar apoyos para una joven que comenzó a experimentar con la ciencia desde los ocho años.