Línea A del Metro tiene daños estructurales que afectan su servicio, reconoce gobierno de la CDMX

El Gobierno de la CDMX reconoce que la Línea A del Metro requiere una intervención urgente en equipos y vías. (Metro CDMX)

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El Gobierno de la Ciudad de México reconoció que la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) necesita de una intervención urgente para el mantenimiento de sus equipos y vías. El servicio que va de La Paz a Pantitlán —y que funciona como una conexión para el Estado de México y el oriente de la capital— ha presentado una serie de fallas e irregularidades en su servicio por varios años, razón por la cual se volvió urgente su atención.

Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), informó ante el Congreso capitalino que la Línea A del Metro CDMX requiere una intervención mayor en 2027 por fallas estructurales localizadas en el tramo que corre sobre la Calzada Ignacio Zaragoza. La obra rebasaría las labores ordinarias de conservación, por ello, las autoridades reconocieron la urgencia de estas obras para mejorar la operación de trenes en este tramo.

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García Nieto señaló que el proyecto deberá incluir la sustitución de trenes y la renovación de los sistemas de comunicación, además de la atención al deterioro de la infraestructura.

El funcionario expuso que aún se revisa el monto necesario y que la intervención contemplaría recursos federales. El presupuesto para conservación mayor de las líneas A y 12 supera los 600 millones de pesos al año, aunque la Línea A necesitaría recursos adicionales para obras de mayor alcance, según argumentó el titular de la Semovi en su comparecencia.

Personal técnico del Sistema de Transporte Colectivo realizó trabajos de reparación nocturno en la Línea A para restablecer su operación tras ruptura en las catenarias que permiten el abastecimiento eléctrico de los trenes (X/ @AdrianRubalcava)

“Para el mantenimiento mayor de vías en la Línea A y 12 se asignó un presupuesto anual superior a 600 millones de pesos, los trabajos incluyen renivelación, atención de hundimientos, filtraciones y sustitución en componentes, la Línea A como ustedes saben tiene fallas estructurales importantes en una de las zonas que corren sobre la Calzada Zaragoza”, compartió.

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Intervención a la Línea A del Metro CDMX prevista para 2027 rebasa el mantenimiento ordinario

Durante su exposición, el secretario de Movilidad atribuyó la necesidad de las obras a las condiciones estructurales de una zona de la línea ubicada sobre Calzada Zaragoza. La declaración se produjo después de que legisladores locales plantearon la necesidad de elevar los recursos destinados al Metro.

“Tiene fallas estructurales importantes en una de las zonas que corren sobre la Calzada Zaragoza, que necesitan una intervención ya no solo de mantenimiento, sino una intervención mayor […] Requiere la sustitución de muchos de los trenes que transitan en esa área, así como la renovación de los sistemas de comunicación”, detalló.

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Sindicato del STC Metro aseguró que podrían suspender el servicio en la Línea A por falta de mantenimiento y recursos (Cuartoscuro.com)

García Nieto indicó que la planeación financiera continúa en revisión, pues hasta el momento no se tiene algún plan de acción o presupuesto asignado para la realización de obras de mantenimiento. La Secretaría de Movilidad no informó todavía el monto específico ni el calendario detallado de las obras para la Línea A.

El señalamiento sobre la falta de mantenimiento se concentra en que los recursos de conservación disponibles no cubren por sí solos la rehabilitación estructural anunciada. La intervención requeriría trabajos distintos a las reparaciones periódicas, así como la renovación de componentes operativos.

El presupuesto del Metro CDMX queda por debajo de los recursos planteados

En la misma reunión, el titular de la Semovio mencionó que el Metro recibió 25 mil millones de pesos en el presupuesto de ese año. Legisladores de oposición sostuvieron que el sistema requeriría 40 mil millones de pesos o más para operar sin fallas ni retrasos.

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La Línea A del Metro CDMX requiere una intervención mayor en 2027 por fallas estructurales en el tramo de Calzada Ignacio Zaragoza. (X/ @AdrianRubalcava)

La diputada local de Movimiento Ciudadano Patricia Urriza afirmó que su bancada buscaría una asignación mayor para el sistema en 2027. La discusión presupuestal ocurre mientras el Gobierno capitalino prepara proyectos de rehabilitación para distintas líneas de la red.

La falta de recursos para mantenimiento ha sido parte de los reclamos de usuarios y legisladores ante averías, retrasos y saturación. En el caso de la Línea A, las autoridades reconocieron que las condiciones sobre Calzada Zaragoza requieren una intervención estructural y no únicamente trabajos de conservación.

García Nieto también anticipó obras en la Línea 3, donde se contempla una renovación integral. El funcionario señaló que en los últimos dos años se destinaron 48 mil millones de pesos al Metro, un incremento de 20% frente a 2024.

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Para la Línea A, el alcance definitivo de la obra dependerá de la evaluación técnica y del presupuesto que se autorice. La Secretaría de Movilidad prevé que los recursos federales formen parte del financiamiento de la intervención anunciada para 2027.

Fallas en catenarias de la Línea A del Metro CDMX fueron advertidas por trabajadores del sindicato del STC

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro advirtió que la Línea A del Metro podría suspender operaciones en los tramos sin condiciones de seguridad si no se corrigen fallas en vías, catenarias, electricidad y equipos, su advertencia tomó importancia luego de que una ruptura en la infraestructura eléctrica dejó varados a usuarios la noche del jueves 22 de octubre.

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La rehabilitación de la Línea A contempla sustituir trenes, renovar sistemas de comunicación y atender el deterioro de la infraestructura. (X/ @AdrianRubalcava)

La avería obligó a interrumpir el servicio entre Tepalcates y Acatitla durante al menos cuatro horas. El Metro operó de manera temporal de Pantitlán a Canal de San Juan y de Santa Marta a La Paz, hasta que la circulación se regularizó durante la mañana del 23 de octubre.

Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo realizaron maniobras durante la noche para restablecer el servicio. El incidente reavivó la exigencia sindical de rehabilitar la ruta que conecta Pantitlán, en CDMX, con La Paz, en el Estado de México.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro CDMX, encabezado por Fernando Espino, solicitó a la Cámara de Diputados recursos para intervenir la línea. La agrupación sostuvo que el proyecto de remodelación permanece sin avances ni presupuesto después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frenó la obra.

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Por otra parte, el sindicato afirmó que la suspensión del servicio no sería inmediata, sino una medida preventiva en caso de que persistan las fallas que comprometen la seguridad de pasajeros y trabajadores.

“Las condiciones de deterioro que actualmente presentan sus instalaciones y equipos son profundamente preocupantes, pues comprometen la seguridad de los miles de usuarios que diariamente utilizan este importante medio de transporte para trasladarse entre el Estado de México y la Ciudad de México”, expuso la organización.

La Línea A arrastra problemas derivados de hundimientos del terreno, filtraciones de agua hacia la zona de vías e inundaciones durante la temporada de lluvias. Esas condiciones han provocado interrupciones recurrentes en el servicio.

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