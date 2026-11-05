México

Trayectoria de María Alicia Delgado en cine y televisión: la actriz trabajó hasta los 76 años por su hijo sordo

María Alicia Delgado falleció este 4 de noviembre; recordada por su papel de “La Abuela” colaborando con Eugenio Derbez

Composición con el rostro de una mujer a la izquierda y dos actores caracterizados como ancianos con pelucas y gafas a la derecha
Trayectoria de María Alicia Delgado en cine y televisión: la actriz trabajó hasta los 76 años por su hijo sordo.
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María Alicia Delgado muere este 4 de noviembre a los 77 años de edad, confirmó Televisa Espectáculos en un comunicado, y la actriz deja una carrera marcada por la necesidad de sostener económicamente a su hijo sordo pese a su avanzada edad. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte.

María Luisa Valdés Doria dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales: “lamento informar que fallece la actriz María Alicia Delgado a los 77 años de edad, Dios la tenga en su Santa Gloria y vida eterna”. La cuenta de Instagram de Televisa Espectáculos se unió al mensaje: “nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”.

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Su hijo Rafael nació prematuro y perdió audición por un tratamiento médico

El hijo de la actriz, Rafael, nació en 1997 con solo cinco meses de gestación y pocas esperanzas de vida. Pasó tres meses en terapia intensiva, fue operado del corazón y después padeció hipertensión pulmonar.

La actriz tuvo a su hijo después de los 40 años.
La actriz tuvo a su hijo después de los 40 años. (Café el Dicho, Facebook / Sale el Sol, YouTube)

Para tratar esa condición le administraron diuréticos. El uso prolongado de ese medicamento le provocó sordera, según relató la actriz a TVNotas.

En 2009 María Alicia Delgado hizo un llamado público para reunir fondos para los aparatos auditivos de su hijo. La actriz logró recaudar 100,000 pesos entre lectores de la revista.

María Alicia Delgado no podía retirarse a los 76 años por su hijo

Hace un año, en entrevista con TVNotas, la actriz explicó que se sentía obligada a seguir trabajando para costear la universidad y los aparatos auditivos de Rafael, entonces de 28 años. “Mi hijo ya tiene 28 y gracias a Dios está por terminar la carrera de Diseño gráfico. Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón”, dijo.

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Primer plano de María Alicia Delgado sonriendo, con cabello castaño y blusa de cuello a rayas sobre un fondo claro
La actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado posa durante una sesión de estudio sobre un fondo neutro.

Dieciséis años después de la campaña de recaudación, la actriz contaba que su hijo había superado las adversidades de su infancia. “No ha sido fácil ni para él ni para mí, pero mi hijo es un guerrero. Ha evolucionado mi muchacho”, afirmó al mismo medio.

Según la actriz, Rafael no solo terminaba sus estudios, sino que también trabajaba por las noches en una taquería. “Mi hijo no solo estudia, sino que ve de dónde ganar dinero. Ahorita se metió a trabajar de noche, en una taquería”, relató.

De Burbujas a Monteverde: cuatro décadas de trayectoria de María Alicia Delgado en Televisa

María Alicia Delgado estudió Sociología en la UNAM y debutó en la actuación a los 26 años. Inició su carrera en programas infantiles como Burbujas y El tesoro del saber, a principios de los años 80.

A lo largo de su carrera, María Alicia Delgado ha encarnado personajes entrañables.
A lo largo de su carrera, María Alicia Delgado ha encarnado personajes entrañables. (Anabel, Facebook)

En 1988 alcanzó popularidad con el programa ¡Anabel!, al lado de Anabel Ferreira y Eugenio Derbez, donde interpretó a una abuela en distintos sketches cómicos. A partir de ahí construyó una trayectoria en telenovelas como Zacatillo, un lugar en tu corazón, donde dio vida a Alicia “Lichita” López y López durante 122 episodios entre 2009 y 2010, y Amorcito corazón, con el personaje de Susy, en 203 episodios entre 2011 y 2012.

El personaje de Alz junto a Derbez la acercó a nuevas generaciones

Entre 1998 y 1999, la actriz interpretó a “Alz” en el programa Derbez en cuando, en el sketch “Alz y Heimer” junto a Eugenio Derbez, quien encarnaba a “Heimer”. Las escenas mostraban situaciones cotidianas que terminaban en enredos por los problemas de memoria de ambos personajes.

Dos personas caracterizadas como ancianos con pelucas grises, gafas y prendas de lana miran hacia el frente
Eugenio Derbez y María Alicia Delgado interpretan a sus personajes cómicos de edad avanzada durante una escena televisiva.

La colaboración con Derbez continuó en XHDRBZ, entre 2002 y 2003, con el mismo personaje de Alz. En paralelo, la actriz dio vida a “La Abuela” en Cero en conducta, dentro del universo cómico encabezado por Jorge Ortiz de Pinedo, y en Humor es... los Comediantes, entre 1999 y 2001.

También participó en Querida Enemiga (2008), como Madre Trinidad, y en La Rosa de Guadalupe, donde encarnó distintos papeles entre 2008 y 2016. Su carrera incluyó además Nosotros los guapos (2016-2020), Enamorándome de Ramón (2017) y Una familia de diez (2019).

Su proyecto más reciente fue la telenovela Monteverde, estrenada en 2025, donde dio vida a la Madre Gustava Ríoseco en 87 episodios. También formó parte del programa de comedia ¿Tú crees? entre 2022 y 2023.

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