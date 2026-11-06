Profeco alerta por falla en más de 11 mil Nissan X-Trail: batería podría provocar pérdida de velocidad mientras circulan

Nissan. REUTERS/Go Nakamura

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión de más de 11 mil vehículos Nissan X-Trail e-Power, correspondientes a los modelos de los años 2023 a 2027, debido a una posible falla en el sistema de baterías que podría comprometer su funcionamiento durante la conducción.

Esta alerta contempla un total de 11 mil 148 unidades, en las que el controlador de la batería de iones de litio (LBC) podría identificar equivocadamente una anomalía. Esta situación activaría el modo de seguridad del automóvil, impediría la recarga de la batería y ocasionaría una disminución repentina de potencia.

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En los escenarios más extremos, el desperfecto podría provocar que el vehículo se detenga mientras está en circulación. Ante este riesgo, la automotriz realizará inspecciones y ajustes en el software del componente involucrado, sin establecer una fecha límite para atender a las personas propietarias.

¿Cómo saber si tu Nissan X-Trail e-Power está incluido en el llamado a revisión?

Nissan Mexicana llevará a cabo las revisiones a través de sus distribuidores autorizados, donde verificará y reprogramará el sistema del controlador de la batería de iones de litio (LBC), con el propósito de atender la posible irregularidad.

Además, la compañía buscará contactar directamente a las y los propietarios de los autos involucrados mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o cartas, de acuerdo con los datos disponibles en sus registros.

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Quienes tengan una camioneta de los años señalados pueden consultar si su unidad forma parte de esta convocatoria en el portal oficial de la automotriz: https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-arevision.html.

Una infografía detalla el llamado a revisión emitido por Profeco en México para 11.148 unidades del modelo Nissan X-Trail e-Power. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También pueden comunicarse con Nissan mediante el número 800 964 7726 o consultar su apartado de contacto en https://www.nissan.com.mx/contactanos.html.

Por su parte, Profeco mantiene habilitados sus canales para recibir reportes, quejas y denuncias relacionadas con esta situación. Las personas consumidoras pueden llamar al 55 5568 8722 o al 800 468 8722, así como acudir a sus cuentas oficiales de X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook.

Profeco prepara operativo para el Buen Fin 2026

La institución presentó un operativo de vigilancia para la 16ª edición de El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2026, con brigadas, módulos de atención y monitoreo de precios para detectar irregularidades en comercios físicos, tiendas en línea y redes sociales durante los cinco días de promociones.

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La campaña coincidirá con el Sorteo El Buen Fin del SAT, que destinará una bolsa de 500 millones de pesos en más de 300,000 premios para consumidores y micro y pequeños negocios que cumplan con los requisitos fiscales y de compra establecidos.

Por primera vez, tendrá una duración de cinco días en vez del fin de semana tradicional. El calendario se modificó para aprovechar el puente de la Revolución Mexicana, ya que el lunes 16 de noviembre será día de descanso obligatorio.

El programa, impulsado por la Secretaría de Economía en coordinación con cámaras empresariales y autoridades fiscales, busca incentivar el consumo interno mediante descuentos, promociones y facilidades de pago en establecimientos físicos y plataformas digitales.

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Cada negocio definirá sus propias ofertas, porcentajes de descuento y condiciones de pago. No habrá una rebaja obligatoria para todos los productos, aunque los comercios deberán respetar el periodo autorizado y comunicar con claridad las condiciones de venta.

Las categorías que suelen concentrar promociones incluyen electrónica, electrodomésticos, ropa, calzado, muebles, artículos para el hogar, viajes y servicios.