Grecia Quiroz cumple un año al frente de Uruapan tras asesinato de Carlos Manzo: “En medio de una tragedia decidí asumir la responsabilidad”

Grecia Quiroz habla del día en que asesinaron a Carlos Manzo. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

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Grecia Quiroz cumplió un año como presidenta sustituta de Uruapan, Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo. A través de una publicación en sus redes sociales afirmó que asumió el cargo en medio del dolor por el asesinato de su esposo para defender los intereses ciudadanos y mantener en marcha el gobierno independiente del municipio.

“Hace un año, en medio del dolor, en medio de una tragedia tan grande, decidí asumir la responsabilidad”, expresó en su mensaje la alcaldesa, quien recordó que tomó protesta después de una tragedia que cambió la vida de su familia, de sus colaboradores y de la población de Uruapan.

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Quiroz reconoció que los últimos 12 meses han sido complejos. Señaló que las personas cercanas a ella, entre familiares e integrantes de su equipo, conocen las dificultades que enfrenta desde que quedó al frente del Ayuntamiento.

La presidenta municipal sostuvo que su administración trabaja con humildad y cercanía con la población. También plantea una diferencia entre los comentarios que circulan en redes sociales y las expresiones que recibe durante sus recorridos por colonias, comunidades y espacios públicos del municipio.

“Cada que tengo la oportunidad de estar en muchos lugares me doy cuenta que lo que se dice en las redes sociales queda totalmente de lado cuando la gente me dice todo lo contrario en las calles”, afirmó.

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Grecia Quiroz asumió la alcaldía tras el asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, realizado en el Centro Histórico de Uruapan. El entonces presidente municipal recorría las actividades de Día de Muertos cuando fue atacado a balazos.

La agresión dejó una herida abierta en la ciudad. Días después, el Congreso de Michoacán aprobó que Grecia Quiroz asumiera como presidenta municipal sustituta para concluir el periodo de gobierno que encabezaba su esposo 2024-2027.

Quiroz reconoció que llegó al cargo en un momento de duelo y movilización social. En los días posteriores al crimen, encabezó actos públicos, acompañó a ciudadanos y familiares y retomó la exigencia de justicia por el homicidio de su esposo.

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A través de sus redes sociales, la presidenta de Uruapan recordó un año de su gobierno tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo. (@GreciaMich2027)

A un año del asesinato, la alcaldesa mantiene como una de sus consignas la frase “Ni un paso atrás”, que identificaba a Manzo. La expresión aparece en sus mensajes públicos y en los homenajes que se realizan en memoria del exedil.

Durante los actos por el primer aniversario luctuoso el pasado 1 de noviembre, Quiroz recorrió zonas del municipio vinculadas con el Festival de las Velas. También participó en movilizaciones ciudadanas que reunieron a personas que demandan seguridad, justicia y atención a víctimas de violencia.

“Ustedes no están solos”, dice la alcaldesa de Uruapan

En su mensaje conmemorativo, Quiroz agradeció a la población por mantenerse cerca de su gobierno durante el primer año de su administración. Reconoció que existen pendientes y áreas que requieren atención, pero sostuvo que Uruapan ha logrado avanzar pese a las adversidades.

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“Gracias Uruapan, porque a pesar de las adversidades hemos salido adelante”, publicó. Después dirigió un mensaje a los habitantes: “Ustedes no están solos”.

La alcaldesa admitió que todavía faltan asuntos por mejorar, pero aseguró que su gobierno mantendrá una postura de defensa de los intereses de la ciudadanía. “Es cierto que faltan muchas cosas que mejorar, pero que sepan que este Gobierno Independiente siempre defenderá los intereses ciudadanos”, señaló Quiroz.

El Movimiento Independiente del Sombrero, partido al que pertenecía Manzo y en el que continuó Grecia Quiroz, se convirtió en uno de los símbolos de su gestión y continúa presente en los mensajes de Quiroz.

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@GreciaMich2027

El duelo permanece en la vida pública y familiar de Grecia Quiroz

En días recientes, la presidenta municipal ha compartido mensajes sobre la ausencia de Carlos Manzo, a un año de su asesinato, y las consecuencias que el hecho dejó en su familia. Ha hablado de sus hijos, del vacío en su casa y de la decisión de continuar con las causas que su esposo defendía.

Quiroz ha relatado que enfrenta momentos de dolor y cansancio, pero sostiene que no puede detenerse. “Tengo unos hijos que no merecen ver una madre cobarde ni tirada en la cama”, expresó al recordar el primer año sin Manzo.

La alcaldesa también ha insistido en que el caso debe esclarecerse y que los responsables del crimen deben enfrentar la justicia. Las investigaciones por el asesinato continúan, mientras Uruapan recuerda al exalcalde durante las actividades de Día de Muertos.

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A un año de tomar protesta, Grecia Quiroz afirma que su decisión de encabezar el Ayuntamiento nació en medio de una tragedia. Su mensaje cierra con un agradecimiento a los habitantes de Uruapan y una petición: “Que Dios los bendiga siempre”.