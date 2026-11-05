Refugio Franciscano alerta por nueva inspección de Fundación Haghenbeck: denuncia presuntas irregularidades para retirar a los animales

Refugio Franciscano alerta por nueva inspección de Fundación Haghenbeck

Guardar

El Refugio Franciscano alertó sobre un posible nuevo intento de retirar a los perros que permanecen bajo su resguardo, luego de que la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama promoviera una inspección judicial en el inmueble ubicado en la Ciudad de México.

La organización manifestó su preocupación ante la posibilidad de que esta diligencia derive en otro operativo para trasladar a los animales, como ocurrió el pasado 7 de enero de 2026.

PUBLICIDAD

A través de un posicionamiento, el refugio señaló que la solicitud fue presentada ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, con el propósito de ingresar nuevamente a las instalaciones y revisar las condiciones en las que viven los caninos.

Asimismo, acusó a la fundación de impulsar esta acción mediante información falsa y de buscar argumentos para justificar un nuevo retiro de los ejemplares.

La organización también recordó que existe un acuerdo reparatorio ante la Fiscalía y aseguró que actualmente los animales reciben atención médica, alimentación y cuidados permanentes. Añadió que las condiciones de resguardo son supervisadas periódicamente por las autoridades competentes, por lo que cuestionó la necesidad de realizar una nueva diligencia en el inmueble.

PUBLICIDAD

Refugio Franciscano teme que inspección judicial sea el preámbulo de otro operativo

De acuerdo con el comunicado, la inspección judicial está prevista para este jueves 5 de noviembre a las 11:32 horas, cuando un actuario del Juzgado Segundo de Distrito acudiría al inmueble para verificar las condiciones en las que permanecen los perros.

El Refugio Franciscano manifestó que esta diligencia podría utilizarse para construir una narrativa relacionada con un supuesto hacinamiento o maltrato animal, argumentos que, según su versión, servirían como justificación para retirar nuevamente a los ejemplares de las instalaciones.

Comunicado del Refugio Franciscano

En su pronunciamiento también puso en duda la actuación de las autoridades judiciales y preguntó si el juzgado permitirá acciones que considera arbitrarias, como las que atribuyó anteriormente a la Juez 60 Civil.

PUBLICIDAD

Hizo un llamado a los medios de comunicación para dar seguimiento a la inspección y visibilizar la situación de los perros. La organización pidió mantenerse alerta ante lo que considera un posible nuevo intento de desalojo y reiteró su preocupación por el bienestar de los animales que permanecen bajo su cuidado.

Presentan denuncia contra la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México

La Fundación Antonio Haghenbeck presentó una denuncia penal contra la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez, por presuntas omisiones en el resguardo de perros recuperados de un predio en Cuajimalpa.

Todos los perros y gatos permanecen bajo custodia del Gobierno de la Ciudad de México casi once meses después del operativo del 7 de enero. La organización señaló fallas de higiene, falta de diagnósticos médicos y problemas de coordinación entre el personal encargado de alimentar y limpiar los espacios.

PUBLICIDAD

El abogado Fernando García Juárez afirmó que los animales están distribuidos en instalaciones del Ajusco y Gustavo A. Madero, donde algunos cubículos albergarían hasta 12 perros, así mismo también cuestionó que los ejemplares comen, duermen, orinan y defecan en el mismo lugar, además de que no se ha informado sobre el destino de los cuerpos de los animales que presuntamente murieron durante el resguardo ni sobre los dictámenes periciales.