Morena exige esclarecer el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca y precursor del movimiento

Hombres armados asesinaron al regidor Gabriel Rivas Ríos en un ataque directo en el poblado de Acapantzingo, Cuernavaca. Crédito: Gobierno de Cuernavaca.

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Morena exigió esclarecer el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, Morelos, y fundador del movimiento, según un comunicado emitido este 4 de noviembre.

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, expresó su consternación e indignación por la muerte del funcionario y envió condolencias a sus familiares, amistades y compañeros de lucha.

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El partido pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva, agotar todas las líneas de investigación por y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. También solicitó que actúen con prontitud y rigor para que el crimen no quede sin respuesta.

SSPC de Morelos confirma el asesinato de Gabriel Rivas Ríos

Morena, presidido por Ariadna Montiel, condenó el ataque y pidió que el asesinato no quede impune. REUTERS/Luis Cortes

Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Cuernavaca, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 4 de noviembre durante un ataque directo en el poblado de Acapantzingo. El político, de aproximadamente 72 años, había denunciado amenazas previas, antecedente que encabeza las líneas de investigación sobre el móvil del crimen.

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Rivas Ríos circulaba en un auto compacto azul cuando hombres armados que viajaban en motocicleta dispararon contra él frente al establecimiento Miche Lui’s, en Acapantzingo. Los agresores atacaron directamente al conductor y escaparon del lugar.

Elementos de seguridad persiguieron a los responsables hasta la calle Humboldt, en el centro de Cuernavaca, aunque hasta el momento no se ha informado de detenciones. Las autoridades instalaron un cerco de seguridad e iniciaron un operativo de búsqueda.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos confirmó de manera preliminar el fallecimiento del regidor y señaló que mantendría presencia en la zona mientras se realizan las diligencias correspondientes.

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Fiscalía de Morelos realiza el levantamiento del cuerpo en Acapantzingo

La Fiscalía General del Estado de Morelos indaga las amenazas previas que el funcionario denunció antes del atentado. RRSS

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el asesinato del integrante del Cabildo de Cuernavaca y deslindar responsabilidades conforme al marco legal vigente.

Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales acudió a la colonia Ejidos de Acapantzingo para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar las indagatorias. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente el motivo del ataque.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó el asesinato mediante un mensaje en su cuenta de X. “El fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

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González Saravia agregó que instruyó a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener coordinación para esclarecer el caso. “En Morelos no hay cabida para la impunidad, actuaremos para que se haga justicia”, escribió.

Rivas Ríos acumulaba más de cinco décadas de actividad social

Rivas Ríos encabezó manifestaciones ciudadanas contra incrementos al impuesto predial y a las tarifas del agua potable. FB - Gabriel Rivas Ríos

Originario de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos nació y creció en la colonia Flores Magón. Su trayectoria en la lucha social se extendió por más de cinco décadas e inició con su participación en movimientos sindicales.

Posteriormente militó en el Partido de la Revolución Democrática, organización con la que obtuvo una curul en el Congreso de Morelos en 1994, en una etapa que describió como de persecución política. Fue fundador del PRD en la entidad y uno de los primeros diputados locales de mayoría de ese partido.

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Con el tiempo se integró a Morena y fue fundador de ese partido en Morelos. Su último cargo público fue como regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca durante el periodo 2025-2027.

Rivas Ríos fundó la Asociación Cívica Gustavo Salgado Delgado, nombrada en memoria del activista asesinado en 2016. También se desempeñaba como dirigente de la Coordinadora Social Morelense.

Era conocido como “el regidor del pueblo” por su participación en demandas ciudadanas. Entre ellas estuvieron las protestas contra aumentos al predial y al transporte público, exigencias de cobros justos por el agua ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, así como el acompañamiento a víctimas de violencia y abuso de poder.

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El regidor también se oponía a las actualizaciones de las tablas catastrales y, mediante su agrupación política Gustavo Salgado, encabezaba acciones contra la privatización del agua en Cuernavaca.

Presidía tres comisiones en el Cabildo de Cuernavaca

El representante municipal propuso una reducción de 50% a los sueldos de los regidores para destinar recursos a obras locales. RRSS

En el Ayuntamiento de Cuernavaca, Rivas Ríos presidía las comisiones de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad. Había propuesto reducir en 50% los sueldos de los regidores para destinar esos recursos a la ciudad.

Durante su gestión cuestionó de forma recurrente la opacidad y el abandono urbano en el municipio. También mantenía críticas contra el gobierno panista de Cuernavaca por asuntos financieros relacionados con el manejo del presupuesto municipal.

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Entre sus exigencias figuraba la expropiación de una de las últimas reservas naturales de la capital morelense, donde se proyecta construir un complejo de lujo al que se oponía públicamente.