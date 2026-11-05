México

México supera los 100 millones de líneas celulares vinculadas a su titular: estos son los últimos dígitos que faltan por registrarse

El trámite mantiene cuatro fechas límite para las líneas de prepago que no han completado el proceso

Una mano sostiene un teléfono móvil con el mensaje celular bloqueado y un símbolo de advertencia frente a un monitor.
Osiptel ordenará en septiembre el bloqueo de 300.000 equipos móviles que no figuran en la lista blanca del Renteseg. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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México supera los 100 millones de líneas celulares vinculadas a una identidad y CURP, un avance que equivale a 83.3% de la meta de aproximadamente 120 millones de números que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones prevé registrar al cierre de 2026.

El trámite mantiene cuatro fechas límite para las líneas de prepago que no han completado el proceso.

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Según un comunicado de la CRT publicado el 3 de noviembre y al corte del 2 de noviembre había 100 millones 518 líneas asociadas con una persona titular.

La cifra corresponde al objetivo de vinculación del organismo, no a una medición de todos los accesos móviles existentes en el país.

El registro creció cerca de 13.4 millones de líneas frente a septiembre, cuando la CRT contabilizaba 86 millones 561.385 números vinculados, equivalentes a 72.1% de la meta prevista.

Una mujer con suéter tejido sostiene un teléfono celular y sonríe dentro de un vagón de tren.
Una mujer sonríe mientras intercambia mensajes en su teléfono celular durante un trayecto en tren. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estimación de 25 millones de líneas en desuso

La diferencia entre el universo de 120 millones de líneas que se busca registrar y cifras previas sobre el mercado móvil se explica por una estimación de alrededor de 25 millones de números en desuso.

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Entre ellos se encuentran chips promocionales que nunca se activaron y tarjetas adquiridas por visitantes temporales.

El gobierno de México cambió el vencimiento general que se había establecido para el 30 de junio por un calendario escalonado para las líneas de prepago pendientes de vinculación.

Las fechas restantes son:

-15 de noviembre para números con terminación 6

-30 de noviembre para aquellos terminados en 7

-15 de diciembre para las líneas con terminación 8

-31 de diciembre para las que concluyen en 9.

Los usuarios pueden realizar el trámite desde ahora, sin esperar a la fecha que corresponda a su terminación numérica.

La suspensión del servicio no implica la pérdida definitiva del número. La CRT establece que una línea suspendida puede reactivarse en cualquier momento cuando su titular complete la vinculación con una identificación oficial vigente que incluya CURP.

El procedimiento no requiere saldo ni consume datos móviles. En septiembre, la autoridad informó que más de 1.2 millones de líneas suspendidas con terminación 2 recuperaron el servicio después de completar el trámite.

Una tarjeta SIM blanca y dorada descansa sobre una mesa de madera, con un teléfono celular negro de pantalla oscura al lado.
Una tarjeta SIM y un teléfono celular con la pantalla apagada descansan sobre una mesa de madera bajo la luz del sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recabado y resguardo de datos a cargo de las compañías telefónicas

La vinculación se realiza directamente ante las empresas telefónicas, mediante sus plataformas digitales o centros de atención. Los operadores son responsables de recabar y resguardar la información de las personas usuarias.

Los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025 obligan a identificar a las personas titulares de las líneas y prohíben conservar datos biométricos, fotografías o copias de las identificaciones oficiales.

Según el gobierno, el registro busca reducir el anonimato y facilitar las investigaciones por fraude y extorsión. El informe difundido por la CRT documenta el avance en la vinculación de números, pero no incluye resultados sobre una reducción de esos delitos.

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