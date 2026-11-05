EEUU pide 30 años de prisión y multa de 200 dólares para “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”

"Tony Montana" detenido en México y luego expulsado a EEUU. (Foto: Archivo)

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la jueza Beryl A. Howell 30 años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una cuota especial obligatoria de 200 dólares para Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La petición quedó contenida en el memorándum de sentencia presentado ante el Tribunal de Distrito de Columbia, en la causa penal 23-CR-027 (BAH).

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El Gobierno estadounidense precisó que la cifra de 30 años quedó por debajo del rango que marcan las Directrices de Sentencia de Estados Unidos, calculado por las partes y por la Oficina de Libertad Condicional (USPO), debido a la edad y a las condiciones de salud del acusado.

Antonio Oseguera fue trasladado a territorio estadounidense el 27 de febrero de 2025; de imponerse la pena solicitada por la fiscalía, su condena se extendería hasta 2055.

Solicitud de sentencia del gobierno de EEUU. Crédito: X - @AngelenHD

Tony Montana, de 68 años, se declaró culpable el 31 de julio de 2026 de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos y de portar un arma de fuego para facilitar esos delitos.

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Un día antes de que se conociera la postura del Gobierno, trascendió el memorándum de la defensa de Oseguera, presentado el 30 de octubre ante el mismo tribunal y firmado por el abogado Frank Pérez, quien solicitó a la jueza Howell una pena de 20 años, diez menos que la pedida por la fiscalía.

El periodista Ángel Hernández Díaz dio a conocer el memorándum del Departamento de Justicia a través de su cuenta de X, @AngelenHD. El documento, firmado por los fiscales federales a cargo del caso, incluyó el argumento que sustentó la recomendación de 30 años frente a la jueza Howell.

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En qué consiste la cuota especial obligatoria de 200 dólares

La cuota especial obligatoria de 200 dólares es un cargo fijo que la ley federal estadounidense impone automáticamente a toda persona condenada por un delito de este tipo, sin importar la gravedad del caso ni la duración de la pena de prisión.

El monto se suma a los 30 años de cárcel y a los cinco años de libertad supervisada que pidió la fiscalía tras el cumplimiento de la posible condena. La audiencia en la que la jueza Howell dictará la sentencia está programada para el 13 de noviembre de 2026.

Fotografía de Tony Montana cuando fue enviado a EEUU. Crédito: Especial

El documento revelado este 4 de noviembre recuerda que Oseguera enfrenta una pena mínima obligatoria de diez años por el Cargo Uno, que lo acusa de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, y una pena mínima obligatoria consecutiva de cinco años por el Cargo Dos, relacionado con la posesión de un arma de fuego durante esos delitos.

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Esa combinación fija un piso legal de 15 años, equivalente a una salida en 2040 contados desde su entrada a Estados Unidos, independientemente de lo que resuelva la jueza Howell.

Aunque las directrices consultivas contemplan cadena perpetua, el Gobierno se comprometió en el Acuerdo de Declaración de Culpabilidad a no solicitar una pena superior a los 30 años.

La defensa alegó riesgo de muerte en prisión y pidió 20 años

El memorándum de la defensa, dado a conocer un día antes del documento del Departamento de Justicia, fue firmado por el abogado Frank Pérez, representante de Oseguera y quien también defendió a Ismael “El Mayo” Zambada.

En el escrito, Pérez argumenta ante la jueza Howell que el acusado “casi” no tiene posibilidad de sobrevivir una pena de 30 años, y califica de “muy cuestionable” que pueda completar siquiera los 20 años recomendados.

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De imponerse esta última cifra, la condena se extendería hasta 2045, contados desde la entrada de Oseguera a Estados Unidos. Los diagnósticos médicos específicos fueron omitidos del documento público, aunque la defensa precisa que las afecciones están relacionadas con la edad y son progresivas.

Según el mismo memorándum, Oseguera envió una carta personal al tribunal, en la que escribió: “Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos”. Más adelante agrega: “Respetuosamente le pido al Tribunal compasión y misericordia. Si está dentro de la discreción del Tribunal, le pido que considere imponerme una sentencia que me dé la posibilidad de regresar con mi familia mientras todavía pueda formar parte de sus vidas”.

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Tony Montana", hermano de El Mencho, pide compasión al juez que dictará su sentencia en EEUU. Especial

El documento detalla además que, desde su llegada a Estados Unidos, el 27 de febrero de 2025, permanece bajo Medidas Administrativas Especiales (SAM) en la cárcel de la Ciudad de Alexandria, régimen que lo mantiene en confinamiento solitario con acceso reducido a llamadas, correspondencia y visitas familiares.

Por una orden de retención migratoria, se le niega cualquier componente de liberación anticipada o asignación a una casa de transición, por lo que la defensa pide que, sin importar la duración de la pena, el tribunal lo asigne a una instalación médica de la Oficina Federal de Prisiones, como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield.

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